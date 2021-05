Come pulire i pavimenti esterni ruvidi di balcone e terrazzo?

Con l’arrivo della bella stagione, tutte noi vorremmo avere pavimenti esterni ben puliti per dare risalto ai nostri giardini e alle terrazze.

Anche se sono gli stessi di quelli per interni, il materiale è lavorato diversamente e sono più ruvidi e porosi per resistere agli agenti atmosferici esterni. Tra i pavimenti ruvidi da esterno vi sono quelli in marmo grezzo, in cotto, in pietra e in cemento, tutti per niente facili da pulire.

Per fortuna, però, esistono delle soluzioni casalinghe per averli puliti come non mai!

Prima di iniziare

Prima di procedere con la pulizia dei vostri pavimenti, è consigliabile rimuovere la polvere e la sporcizia accumulata.

Utilizzate, quindi, una scopa a setole dure ed eliminate il primo strato di polvere, pollini e terra depositati sul pavimento da esterno.

Dopodiché, bagnate la superficie con abbondante acqua così da iniziare a pulire a fondo le mattonelle anche senza l’applicazione di detergenti.

A questo punto, prepariamoci alla vera e propria pulizia in base al materiale.

Pavimenti in marmo grezzo

Per pulire i vostri pavimenti esterni in marmo grezzo, vi consigliamo di utilizzare il sapone di Marsiglia.

Questo ingrediente, infatti, vanta proprietà pulenti molto delicate che lo rendono adatto per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti senza il timore di rovinarli.

Versate, quindi, alcune scaglie di sapone o 2 misurini di sapone di Marsiglia liquido in un secchio contenente 2 litri di acqua tiepida.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Lasciate sciogliere il sapone e agitate il contenuto del secchio per mescolare bene gli ingredienti. A questo punto, versate la miscela sul pavimento e utilizzate uno spazzolone per strofinare sulla superficie.

Vi consigliamo di non usare panni o mocio, perché i tessuti non scorrono bene sui pavimenti porosi.

E voilà: il vostro marmo grezzo sarà pulito e profumato come non mai!

Pavimenti in cotto

Se, invece, dovete pulire i pavimenti in cotto, allora questo è il rimedio che fa per voi. Create un detersivo ecologico ed efficace con aceto e detersivo per piatti biologico.

Versate, quindi, in un secchio contenente acqua tiepida, 3 cucchiai di aceto bianco e una goccia di detersivo ecologico per piatti, preferibilmente fatto in casa.

Mescolate bene il tutto e versatelo sulla superficie. Servitevi, poi, di una spazzola o una scopa con setole dure e strofinate fino a rimuovere tutto lo sporco.

Infine, risciacquate il tutto con acqua e accertatevi di rimuovere tutta la schiuma: ricordatevi, infatti, che i materiali molto porosi tendono ad assorbire tutto!

Pavimenti in pietra naturale

Per pulire un pavimento in pietra è importante sapere che bisogna categoricamente evitare sostanze acide, quali limone, aceto e acido citrico, in quanto rischiano di corrodere la pietra e a renderla opaca.

Per la sua pulizia, vi basta utilizzare semplicemente una soluzione composta da acqua e un quarto di sapone di Marsiglia sciolto.

In alternativa, potete anche sostituire il sapone con il bicarbonato di sodio. Entrambi gli ingredienti, infatti, sono delicati e permettono di sgrassare la superficie senza rovinarla.

Versate, quindi, la miscela così ottenuta sul pavimento e utilizzate una spazzola per strofinare. La vostra pietra sarà più lucida e pulita che mai!

Pavimento in cemento

Infine, vediamo l’ultima tipologia di pavimento ruvido da esterno: il pavimento in cemento. Questo materiale è molto diffuso per l’esterno perché molto resistente.

Per la sua pulizia, vi consigliamo di diluire mezzo bicchiere di aceto di vino e mezzo bicchiere di alcol denaturato in un secchio contenente 3 litri di acqua.

Mescolate bene il tutto e procedete on la pulizia servendovi di una spazzola o una scopa con setole molto dure. Vi ricordiamo di non utilizzare detergenti molto schiumosi perché il cemento tende ad assorbire molto.

Infine, risciacquate e voilà: siete pronti per rilassarvi all’esterno e godervi i vostri pavimenti super puliti!

Avvertenze

Assicuratevi di poter utilizzare i rimedi suggeriti per i vostri pavimenti, provando sempre prima in un angolino nascosto.

Pavimenti al top!

Ecco come avere pavimenti sempre al top: