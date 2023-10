Quante volte vi è capitato di sentire una strana puzza provenire dal vostro lavandino della cucina? Immagino spesso.

E quanto è brutta, poi, quella sensazione di pulirlo più volte senza risultati in quanto la puzza continua a rimanere lì!

Ma non dovrete temere! Oggi, infatti vedremo insieme come togliere i cattivi odori dal lavandino della cucina ricorrendo ad ingredienti naturali e casalinghi!

Bicarbonato di sodio e acido citrico

Innanzitutto, vi suggeriamo di combinare insieme il bicarbonato di sodio e l’acido citrico in quanto non solo hanno la capacità di neutralizzare i cattivi odori ma fungono anche da disgorganti.

Spesso, infatti, la motivazione per cui si produce questo cattivo odore nel lavello è da ricondurre proprio all’ingorgo dovuto ad accumuli di cibo o di sporco. La reazione meccanica prodotta da questi due ingredienti insieme, quindi, aiuterà a sturare i canali di scolo e a rimuovere la fonte del cattivo odore.

Vi basterà versare 150 grammi di acido citrico in una brocca contenente un litro di acqua tiepida e versare nello scarico del lavandino 250 grammi di bicarbonato. A questo punto, aspettate qualche secondo e versate anche la miscela con acido citrico nel lavandino.

Infine, dovrete versare un pentolino di acqua molto calda per liberare maggiormente lo scarico da tutti i residui.

Sale

Dopo il bicarbonato e l’acido citrico, vi proponiamo un altro ingrediente da dispensa in grado di assorbire i cattivi odori: il sale. Vi ricordiamo, infatti, che questo prodotto è noto per la sua forte azione assorbente, utilizzata anche per realizzare degli assorbi-umidità profumati fai da te!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 200 grammi di bicarbonato e 200 grammi di sale nello scarico del lavandino, versare, poi, una pentola di acqua bollente lentamente e lasciare agire per un po’.

Infine, fate scorrere l’acqua e noterete che della puzza nel lavandino non ci sarà più traccia!

Aceto e limone

Quando si parla di ingredienti casalinghi non si possono non menzionare l’aceto e il limone, noti per le loro proprietà pulenti, sgrassanti e disgorganti!

Inoltre, laddove l’aceto è in grado di deodorare i cattivi odori, il limone invece è utile per profumare a fondo persino un ambiente come il bagno spesso associato alla puzza.

In una ciotola, quindi, aggiungete 200 ml d’aceto e il succo di mezzo limone e mescolate. Dopodiché, versate questa miscela nello scarico del lavandino e fate agire per tutta la notte. L’indomani fate scorrere l’acqua fredda in modo da risciacquare il tutto.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. Perciò, l’ideale sarebbe prediligere metodi alternativi, primo tra tutti l’acido citrico. Tuttavia, è sempre da preferire ai prodotti disponibili in commercio.

Lievito di birra

Forse vi sembrerà un trucchetto piuttosto strambo, eppure sembra funzionare. Di cosa stiamo parlando? Del lievito di birra, il quale è molto utile per rimuovere i cattivi odori persino dal water!

Aggiungete, quindi, un pezzetto di lievito di birra in un pentolino contenente 200 ml di acqua bollente e versate poi, la miscela così ottenuta nello scarico del lavandino.

A questo punto, lasciate agire per tutta la notte e il giorno dopo risciacquate con acqua fredda.

Trucchetto del tappo di limone

Infine, vediamo il trucchetto del tappo di limone, che vi aiuterà ad eliminare la puzza nel lavandino in maniera facile e veloce!

Vi basterà, quindi, munirvi di:

1 limone (è necessario che sia abbastanza grande)

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

500 ml d’acqua

Olio essenziale di limone

In un pentolino versate l’acqua, fatela riscaldare a fuoco lento finché non arriva ad ebollizione e aggiungete il bicarbonato di sodio.

Nel frattempo, tagliate una fetta di limone partendo dal centro in modo da ottenere una fetta più grande e versate il succo di un limone nel pentolino contenente acqua e bicarbonato.

A questo punto, poggiate la fetta di limone sullo scarico della doccia e versate sopra, poi, la soluzione molto calda di acqua, succo di limone e bicarbonato. Il vapore dell’acqua calda farà diffondere il profumo del limone per tutta la casa!

Per liberare gli scarichi

Avvertenze

Ricordiamo che in caso di odore forte che non va via con i rimedi naturali, è consigliabile chiedere il parere di un tecnico. Fate molta attenzione quando maneggiate acqua bollente.