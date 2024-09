Come togliere i cattivi odori dal lavandino

Ti è mai capitato di entrare in cucina e essere accolto da un odore sgradevole emanato proprio dal lavello?

Questa è una situazione più comune di quanto pensi, infatti mi è successo proprio qualche giorno fa! Nonostante sia sempre attenta allo scarico del lavello in cucina, da allora ogni volta che lo utilizzo sento sempre un odore quasi nauseabondo. A causare questa puzza potrebbero essere gli scarichi, i canali di scolo intasati, l’acqua stagnante o semplicemente i residui di cibo dopo preparato qualche piatto dall’odore forte, quale il pesce.

Quando il problema non è di natura idraulica, potete risolverlo grazie a efficaci e veloci rimedi naturali. Per questo ho deciso di prendere in mano la situazione e capire come togliere il cattivo odore dal lavandino in maniera facile e veloce con trucchetti casalinghi!

Perché sale cattivo odore dallo scarico?

Da qui la domanda sorge (quasi) spontanea: perché sale cattivo odore dagli scarichi? Il primo passo per affrontare il problema è capirne la radice. I cattivi odori dal lavello di solito emergono a causa di residui di cibo che si accumulano e fermentano nei tubi, grassi che si solidificano che offrono il terreno fertile per lo sviluppo di batteri e muffe. Questi elementi, combinati con l’umidità costante tipica dello scarico, creano il mix perfetto per la generazione di odori poco piacevoli.

Non dimentichiamoci, inoltre, che anche nello scarico può accumularsi calcare. Perciò ho riflettuto a lungo su quale fosse il metodo più indicato. La risposta è stata l’acido citrico.

Acido citrico per lo scarico del lavello

il rimedio che credo sia gusto ma anche potente è l’acido citrico. Abbiamo visto insieme come usarlo in lavatrice, oppure sui rubinetti… Ma ecco come utilizzarlo per lo scarico:

Porta quasi ad ebollizione circa 2 litri di acqua; non deve bollire, ma essere sufficientemente calda. Sciogli 200 grammi di acido citrico in questa acqua calda, fino a ottenere una soluzione omogenea. Versa delicatamente la miscela nello scarico del lavello, facendo attenzione a non schizzarla per non scottarti. Copri lo scarico con un panno in microfibra umido e tiepido, in modo da mantenere il calore e l’azione del vapore all’interno dello scarico.

Lascia agire per tutta la notte. Se non conosci l’acido citrico, è un composto ecologico che:

ha proprietà che mangiano il calcare ;

; elimina efficacemente i cattivi odori ;

; svolge un’azione disincrostante con le superfici con cui viene a contatto.

Le sue proprietà non si limitano a questo. Infatti è anche un ottimo sostituto dell’ammorbidente industriale:

Il passaggio finale è semplice ma essenziale: dopo aver lasciato agire la soluzione di acido citrico per una notte intera, rimuovi il panno e lascia scorrere abbondante acqua calda per qualche minuto. Questo risciacquo aiuterà a eliminare completamente i residui sciolti dell’acido citrico, portando via con sé gli ultimi rimasugli di cattivo odore.

Sale

Dopo il bicarbonato e l’acido citrico, vi proponiamo un altro ingrediente da dispensa in grado di assorbire i cattivi odori: il sale. Vi ricordiamo, infatti, che questo prodotto è noto per la sua forte azione assorbente, utilizzata anche per realizzare degli assorbi-umidità profumati fai da te! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 200 grammi di bicarbonato e 200 grammi di sale nello scarico del lavandino, versare, poi, una pentola di acqua bollente lentamente e lasciare agire per un po’. Infine, fate scorrere l’acqua e noterete che della puzza nel lavandino non ci sarà più traccia!

Sale e acido citrico

Il rimedio utile, soprattutto se lo scarico della cucina puzza, è combinare insieme il sale e l’acido citrico, le cui proprietà li rendono efficaci per le pulizie domestiche ecologiche.

Per utilizzare questa miscela nel lavandino, vi occorreranno:

5 cucchiai di sale grosso

150 gr di acido citrico

1 litro acqua molto calda

Per prima cosa, fate bollire un litro di acqua calda e lasciate sciogliere al suo interno i 150 grammi di acido citrico e il sale grosso. Versate, poi, il composto così ottenuto nello scarico del vostro lavandino un poco alla volta, così da pulire a fondo gli scarichi e rimuovere i cattivi odori.

Aceto di vino

L’aceto di vino è un rimedio naturale infallibile per eliminare gli odori. Grazie alle sue naturali proprietà, infatti, pulisce e sgrassa a fondo. Il trucco è utilizzarlo in combinazione con il bicarbonato di sodio, in due parti uguali da versare direttamente nello scarico del lavandino. Dopo questa prima fase del procedimento, versate invece soltanto l’aceto di vino (poco meno di un bicchiere) unito a qualche goccia di olio essenziale di limone o eucalipto che doneranno un gradevole profumo alla tua cucina. Per circa 40/50 minuti, ricordate di non far scorrere acqua per dar tempo al vostro composto di agire.

Sapone di Marsiglia

Uno dei rimedi sicuramente più efficaci e semplici da usare è quello del sapone di Marsiglia. Con il sapone di Marsiglia non solo eliminerete i residui di cibo che possono essersi incastrati nelle tubature, ma otterrete anche un piacevole profumo senza la necessità di aggiungere ulteriori prodotti. Per usarlo al meglio, aggiungete qualche scaglia di sapone di Marsiglia a un litro di acqua bollente. Facendo sempre massima attenzione a non scottarvi, versate il tutto nello scarico del lavandino.

N.B: potete utilizzare il sapone di Marsiglia anche per pulire il tappo di scarico.

Spesso, infatti, il tappo di scarico si ricopre di grasso e unto nella parte interna. Questo, oltre a favorire lo sviluppo di germi, porta anche cattivi odori. Immergere il tappo in una soluzione di acqua calda e sapone di Marsiglia vi permetterà di disinfettarlo e rimuovere ogni cattivo odore.

Limone

Un altro rimedio completamente naturale consiste, infatti, proprio nell’utilizzo del succo di limone. Vi basterà prendere un bicchiere di succo di limone e versarlo direttamente nello scarico del lavandino. Non aprite l’acqua per circa 3/4 ore, in modo da dare al succo di limone il tempo di agire sui cattivi odori, eliminandoli definitivamente. Oltre a eliminare gli odori, il succo di limone avrà anche una funzione disinfettante sulle tubature.

Per un’azione ancora più efficace, potete mescolare il succo di limone al bicarbonato di sodio. In questo caso mescolate mezza tazza di bicarbonato di sodio a una tazza di succo di limone.

Versate poi il composto, che apparirà un po’ denso, nel lavello e, dopo qualche minuto, versateci anche mezza tazza di aceto bianco. Lasciate agire per qualche ora, prima di aprire l’acqua del rubinetto.

Trucchetto del tappo di limone

Infine, vediamo il trucchetto del tappo di limone, che vi aiuterà ad eliminare la puzza nel lavandino in maniera facile e veloce!

Vi basterà, quindi, munirvi di:

1 limone (è necessario che sia abbastanza grande)

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

500 ml d’acqua

Olio essenziale di limone

In un pentolino versate l’acqua, fatela riscaldare a fuoco lento finché non arriva ad ebollizione e aggiungete il bicarbonato di sodio. Nel frattempo, tagliate una fetta di limone partendo dal centro in modo da ottenere una fetta più grande e versate il succo di un limone nel pentolino contenente acqua e bicarbonato. A questo punto, poggiate la fetta di limone sullo scarico e versate sopra, poi, la soluzione molto calda di acqua, succo di limone e bicarbonato. Il vapore dell’acqua calda farà diffondere il profumo del limone per tutta la casa!

Lievito di birra

Forse vi sembrerà un trucchetto piuttosto strambo, eppure sembra funzionare. Di cosa stiamo parlando? Del lievito di birra, il quale è molto utile per rimuovere i cattivi odori persino dal water! Aggiungete, quindi, un pezzetto di lievito di birra in un pentolino contenente 200 ml di acqua bollente e versate poi, la miscela così ottenuta nello scarico del lavandino. A questo punto, lasciate agire per tutta la notte e il giorno dopo risciacquate con acqua fredda.

Come mantenere un buon profumo

Dopo aver provato uno dei precedenti rimedi, potete utilizzare un trucchetto molto utile per far sì che nel tuo lavello si mantenga sempre un buon profumo. Il trucco è semplicissimo! Ti basterà prendere un batuffolo di cotone e bagnarlo con qualche goccia di olio essenziale.

Scegliete l’olio essenziale che preferite. I migliori per questo utilizzo sono quello alla lavanda o quelli agli agrumi. Infine, mettete il batuffolo all’imbocco del lavello e lasciatelo stare lì per 6/7 ore.

Rimuovetelo prima di riutilizzare il lavello. Dalle tue tubature ci sarà un profumo intenso e piacevole. Attenzione: quando mettete il batuffolo di cotone all’imbocco del lavello fate massima attenzione a che il batuffolo non cada o scivoli in profondità.

Come prevenire i cattivi odori nello scarico del lavello

Ho pensato che potesse esserti utile capire come evitare che il problema si ripresenti. Ecco perciò alcuni consigli utili ed efficaci:

Pulisci frequentemente il filtro del lavello , eliminando ogni residuo di cibo prima che possa finire giù per lo scarico.

, eliminando ogni residuo di cibo prima che possa finire giù per lo scarico. Evita assolutamente di gettare olii e grassi nello scarico : solidificandosi possono creare veri e propri blocchi nei tubi.

: solidificandosi possono creare veri e propri blocchi nei tubi. Una volta a settimana, dedica qualche minuto a versare nel lavello la soluzione di acqua calda e acido citrico per prevenzione ; contribuirà a mantenerlo pulito e libero da cattivi odori.

; contribuirà a mantenerlo pulito e libero da cattivi odori. Quando non stai usando il lavello, considera l’idea di coprire lo scarico per limitare eventuali residui di cibo dall’accumularsi.