Come togliere la puzza dallo scarico della doccia?

Vi è mai capitato di entrare in bagno e essere accolti da un odore sgradevole proveniente dallo scarico della doccia? Sicuramente sì, ma possiamo vedere insieme come fare per risolvere questo problema utilizzando metodi naturali che ho sperimentato e perfezionato nel tempo nella mia casa. Solitamente, questo cattivo odore è dovuto all’intasamento a causa dell’accumulo di capelli, di bagnoschiuma, di calcare e così via.

Anche un sifone mal funzionante, però, potrebbe essere il motivo, in quanto questo ha proprio il compito di evitare la risalita dei cattivi odori dalle tubature. Quando otturato, quindi, potrebbero risalire su per i tubi i gas di scarico diffondendosi nell’ambiente.

Il primo passaggio da fare è senz’altro liberarsi dei cattivi odori che fuoriescono dalla doccia. A tal proposito vi indicherò gli ingredienti più efficaci che risolveranno il problemino nell’arco di una notte! Prima di iniziare con il trattamento di pulizia vero e proprio, dobbiamo predisporci mentalmente al compito ed indossare un paio di guanti.

Lo scarico della doccia è spesso una giungla di capelli, residui di sapone e altro materiale non identificato che con il tempo si accumula, creando non solo ostruzioni ma anche fonti di cattivi odori.

Infine, un’altra causa alla base della puzza di fogna è una pulizia non regolare che finisce per far accumulare muffe e batteri negli scarichi, i quali proliferando rilasciano cattivi odori. In estate, poi, vi ricordo che potreste ritrovarvi maggiormente la puzza di fogna in doccia poiché il calore fa esalare tutti i cattivi odori.

Armiamoci di pazienza, smontiamo il tappo dello scarico e iniziamo il nostro lavoro di esplorazione e pulizia. Rimuoviamo con cura tutto ciò che non dovrebbe trovarsi lì, anche se potrebbe essere disgustoso!

Acido citrico per la puzza dallo scarico della doccia

Ora che lo scarico è libero dai più grossi ostacoli, passiamo alla fase di trattamento vero e proprio.

Il mio metodo preferito prevede l’utilizzo dell’acido citrico che è considerato anche un anticalcare naturale in grado di liberare dallo sporco e dal calcare gli elettrodomestici come la lavastoviglie e la lavatrice.

Metodo della bottiglia con Acido Citrico

Il primo trucchetto l’ho chiamato metodo della bottiglia. Ecco come fare:

prendete una bottiglia riciclata e versateci 1 litro di acqua demineralizzata; con un imbuto, inserite 150 gr di acido citrico all’interno della bottiglia; chiudetela e agitate fin quando non si scioglie del tutto; versate la soluzione nello scarico della doccia lasciate agire qualche minuto, poi versate dell’acqua molto calda.

Per rendere questo rimedio ancora più veloce e immediato da provare, potete anche versare un litro di acqua in una bottiglia di plastica da riciclare e aggiungere con un imbuto la stessa quantità di acido citrico vista sopra.

Dopodiché, agitate energicamente la bottiglia e versate il suo contenuto nello scarico della doccia!

Metodo della pentola con acqua calda

In una pentola, portiamo sul fuoco un litro di acqua. Quando l’acqua è sufficientemente calda, sciogliamo all’interno circa 200 grammi di acido citrico. Questa sostanza, totalmente ecologica, è perfetta per sciogliere il calcare e neutralizzare i cattivi odori.

Per non fermarci solo alla pulizia ma aggiungere anche un tocco di freschezza, uniamo alla nostra soluzione alcune gocce di olio essenziale. Il mio preferito è l’olio di eucalipto per il suo potere purificante e l’aroma rinvigorente, ma ognuno può scegliere la fragranza che più gli aggrada, dal limone alla lavanda, dall’arancia alla menta.

Una volta pronta la nostra soluzione, versiamola lentamente nello scarico, facendo attenzione a non sporcarci. Un trucco che ho imparato è quello di coprire lo scarico con un panno caldo subito dopo aver versato la soluzione. Questo consente di mantenere la temperatura alta, potenziando l’efficacia dell’acido citrico e permettendo agli oli essenziali di liberare il loro piacevole aroma

Acido Citrico e Bicarbonato insieme

Un ulteriore utilizzo dell’acido citrico è quello di combinarlo con il bicarbonato, in quanto sono in grado insieme di generare una reazione meccanica che vi aiuterà a sturare i canali di scolo, intasati da capelli o da altri accumuli.

Sciogliete, quindi, 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua tiepida e, nel frattempo, versate nello scarico 250 grammi di bicarbonato. Dopodiché, attendete qualche secondo e versate la miscela con acido citrico nello scarico. Noterete che i due ingredienti insieme reagiranno e sarà proprio questa reazione a disgorgare i canali intasati.

Per rendere questo rimedio ancora più efficace, potete anche coprire la zona dello scarico con un panno bagnato. Infine, versate un pentolino di acqua molto calda per liberare maggiormente lo scarico da tutti i residui e la puzza di fogna nella doccia sarà solo un brutto ricordo!

Lievito di birra

Per quanto possa sembrare un rimedio alquanto strambo, eppure sembra essere molto efficace in caso di scarichi intasati che emanano un cattivo odore. Di cosa stiamo parlando? Del lievito da birra, utilizzato anche per togliere la puzza nello scarico del wc!

In questo caso, quindi, dovrete versare innanzitutto un bicchiere d’acqua di 200 ml in un pentolino, portare il tutto ad ebollizione e versare, poi, un pezzetto di lievito di birra al suo interno fino a farlo sciogliere. Dopodiché, versate la miscela così ottenuta nello scarico della doccia e lasciate agire per un’ora: addio scarichi intasati!

Bicarbonato

Cercate un’alternativa al trucco precedente? Allora il rimedio del bicarbonato è quello che fa per voi. Fate bollire mezzo litro d’acqua. Spenta la fiamma, aggiungete un bicchiere di aceto bianco.

Nel frattempo, versate circa 100 grammi di bicarbonato di sodio direttamente nello scarico e versateci dentro il miscuglio di acqua bollente e aceto. Tappate lo scarico o coprite con un panno bagnato per almeno un paio d’ore. I vapori del composto agiranno sulle pareti delle tubature, eliminando ogni residuo di sporco, ma anche coprendo ogni tipo di odore che arriva dalle tubature.

Aceto e limone

In alternativa all’acido citrico, potete anche combinare insieme altri due ingredienti, noti anch’essi per le loro proprietà anticalcare, pulenti e sgrassanti. Di cosa parliamo? Dell’aceto e del limone! Inoltre, il limone aiuterà anche a profumare tutto il bagno grazie al suo odore inebriante!

In questo caso, quindi, dovrete versate 400 ml d’aceto e il succo di un limone in una bottiglia di plastica e agitare energicamente in modo da amalgamare bene gli ingredienti.

A questo punto, versate la miscela così ottenuta nello scarico della doccia fate agire per qualche ora o per tutta la notte. Il giorno dopo, versate un secchio di acqua calda e addio cattivi odori!

Sia l‘aceto bianco sia il succo di limone sono disinfettanti naturali. Oltre a pulire, però, eliminano anche tutti i cattivi odori. Inoltre, sono due antimuffa naturali.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. Perciò, l’ideale sarebbe prediligere metodi alternativi, primo tra tutti l’acido citrico. Vi ricordiamo di non usare questo rimedio se avete la doccia in marmo.

Fetta di limone

Infine, vediamo un altro trucchetto molto semplice da provare che, ancora una volta, prevede l’utilizzo del limone, questa volta in versione “tappo profumato per gli scarichi”.

In un pentolino, quindi, versate 500 ml di acqua e portate ad ebollizione, dopodiché aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato e il succo di un limone all’interno del pentolino.

Da parte, tagliate una fetta di limone (preferibilmente al centro così che sia più grande). Per provare il rimedio, dovrete iniziare col poggiare la fetta di limone sullo scarico della doccia e versarci sopra la miscela calda fatta di acqua, succo di limone e bicarbonato. Al termine, sentirete un bel profumo per tutto il bagno e la puzza degli scarichi della doccia sarà solo un brutto ricordo!

Cosa fare dopo il trattamento

Il mattino successivo, è il momento della verità. Rimuoviamo il panno e lasciamo scorrere nell’ordine, prima acqua calda e poi tiepida, molto lentamente.

Io aggiungo questo passaggio per eliminare ogni residuo della soluzione e di qualunque cosa essa abbia sciolto durante la notte. Se notate che il problema non si è risolto, potreste fare un secondo tentativo. ma credo che in quel caso sia meglio parlarne con il proprio idraulico per valutare le cause dei cattivi odori nella doccia.

Come profumare il bagno che puzza per lo scarico della doccia

Una volta eliminata la puzza, potreste avere, come me, la voglia di profumare gli scarichi e far diffondere il buon odore in tutto il bagno. Ebbene, io l’ho fatto! Dopo aver provato il trucchetto visto sopra, sono passata al trucchetto del tappo di limone.

Pertanto, ho versato l’acqua in un pentolino e l’ho portata ad ebollizione, dopodiché ho aggiunto circa 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e ho mescolato il tutto.

A questo punto, ho preso una fettina di limone bella grande, l’ho poggiata sullo scarico della doccia e ci ho versato sopra la miscela composta da acqua e bicarbonato.

Noterete che versando l’acqua calda sulla fettina di limone, il vapore aiuterà a far diffondere il profumo piacevole di questo agrume non solo negli scarichi ma in tutto il bagno!

Dopo aver effettuato il precedente passaggio, vediamo come profumare in maniera efficace!

Agrumi

Gli agrumi sono l’ideale per diffondere un buon odore all’interno della doccia e vi dirò subito come fare! Non dovrete far altro che tagliare una fetta di arancia o limone, posizionarla sullo scarico e premere il succo del resto dell’agrume in un secchio. Poi riempite quel secchio con acqua bollente e versate sullo scarico, la fetta dell’agrume farà esalare tutto il buon profumo e la doccia sarà inebriante di un odore fantastico!

Alloro

Ora passiamo all’alloro, un altro ingrediente perfetto per rinfrescare e profumare la doccia! Per usarlo dovrete mettere un rametto in prossimità del soffione, assicurandovi, però, che l’acqua non cada direttamente sulle foglie. Quando azionerete la doccia, il vapore acqueo aiuterà a spargere il profumo unico e fantastico di questa pianta che, tra l’altro, possiede anche un potere rilassante e benefico!

Lavanda

Come ultimo rimedio non potevo che consigliarvi la lavanda! Anche in questo caso parliamo di una pianta dall’odore non solo fantastico, ma anche molto fresco e associato all’aroma terapia. Per questo mettere 1 rametto di lavanda all’interno della doccia è la mossa migliore per avere un ottimo profumo e rilassarsi mentre si fa una doccia rigenerante.

Sale da cucina

Un altro ingrediente da dispensa in grado di deodorare i cattivi odori è il sale, il quale vanta una forte azione assorbente. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per realizzare degli assorbi-umidità profumati fai da te! Anche in questo caso, lo combiniamo con il bicarbonato in modo da rendere il rimedio più efficace.

Aggiungete, quindi, 200 grammi di bicarbonato e 200 grammi di sale nel canale di scolo della doccia, dopodiché versate una pentola di acqua bollente lentamente nello scarico e lasciate agire. Infine, risciacquate e i canali intasati della doccia saranno liberi e privi di cattivi odori!

Come prevenire la puzza dallo scarico della doccia?

Esiste un modo per prevenire la formazione di cattivi odori? Assolutamente sì ed è semplicissimo! Vi basterà, una volta la settimana, versare un litro d’acqua bollente nello scarico della doccia. L’acqua bollente libera le tubature e porta i cattivi odori verso il basso, evitando che vengano fuori attraverso il vostro scarico.

Bastano, infatti, alcuni accorgimenti per non avere questo problema:

pulite regolarmente la doccia e gli scarichi preferibilmente con l’aceto, il quale svolge anche un’azione antimuffa;

e gli scarichi preferibilmente con l’aceto, il quale svolge anche proteggete gli scarichi con dei tappi in modo da evitare che possano intasarsi con capelli e peli;

con dei tappi in modo da evitare che procedete con questi rimedi una volta al mese in modo da avere sempre puliti gli scarichi e il sifone.

Se fate questa operazione regolarmente, non avrete mai problemi di cattivi odori che fuoriescono dallo scarico della doccia.