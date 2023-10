Capita spesso di sentire una puzza di chiuso negli armadi in legno a causa della scarsa circolazione di aria in questo ambiente.

Questo cattivo odore è da ricondurre anche al fatto che, soprattutto in inverno, tendiamo a riporre abiti non ben asciutti.

Ma se siete stanche di sentire questa puzza ogni volta che aprite l’anta per scegliere l’outfit del giorno, abbiamo i rimedi che fanno per voi! Scopriamoli insieme!

Bicarbonato

Innanzitutto, vi proponiamo di utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente efficace sia per le sue proprietà pulenti, sia per quelle anti-odore.

Il procedimento sarà molto semplice, in quanto vi basterà versare una manciata di bicarbonato in alcune ciotoline e riporle, poi, negli angoli dell’armadio.

Ovviamente, affinché il rimedio sia sempre efficace, sarebbe bene sostituire il bicarbonato ogni 2/3 giorni. Inoltre, potete anche aggiungere al bicarbonato alcune gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite.

Aceto bianco

Come il bicarbonato, anche l’aceto bianco è utile per assorbire i cattivi odori. Non a caso, viene utilizzato anche per togliere la puzza dal frigorifero!

Il procedimento è come già visto per il bicarbonato, in quanto dovrete versare un po’ di aceto in alcune tazzine e metterle, poi, negli angoli dell’armadio.

In alternativa alle tazzine, se non volete rischiare di far colare l’aceto sui capi, potete anche immergere un panno in microfibra nell’aceto e metterlo nell’armadio.

Fondi di caffè

Forse vi sembrerà un trucchetto piuttosto strambo, eppure anche i fondi di caffè sono in grado di eliminare la puzza di chiuso negli armadi in legno.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Vi ricordiamo, infatti, che questo trucchetto è utilizzato anche per rimuovere e assorbire la muffa!

Mettete, quindi, i fondi di caffè in una tazza o in un recipiente, accertandovi che siano ben asciutti, dopodiché posizionate le ciotoline con i fondi negli angoli del vostro armadio.

Anche in questo caso, vi suggeriamo di cambiarli ogni 2 o 3 giorni.

Bucce di agrumi

Dopo il bicarbonato e l’aceto, come potevamo non menzionare il limone? In realtà, questo trucchetto prevede l’utilizzo delle bucce di agrumi in generale, le quali non solo sono in grado di portare un buon odore, ma aiutano anche ad assorbire l’umidità e la muffa.

Fate essiccare, quindi, 2 arance o 2 limoni e lasciate essiccare le bucce in un luogo asciutto e buio per circa un mese.

Dopodiché inseritele in alcuni sacchetti di tela o cotone, aggiungete anche dei chiodi di garofano e mettete i sacchetti nel vostro armadio: e che profumo!

Carta di giornale

Un altro trucchetto molto semplice da provare prevede l’utilizzo dei fogli di carta di giornale, i quali vantano una forte proprietà assorbente.

Inoltre, vengono utilizzati anche per rimuovere gli aloni e le macchie dai vetri! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è stendere i fogli sul fondo dell’armadio e lasciarli agire per qualche giorno. Dopodiché, lavate l’armadio e il gioco è fatto!

N.B Vi ricordiamo di munirvi di fogli di giornale di quotidiano e non quelli delle riviste.

Foglie di alloro

Le foglie di alloro, si sa, sono in grado non solo di assorbire la puzza ma anche di profumare. Non a caso, vengono utilizzate in cucina per togliere la puzza di frittura!

In alcuni sacchetti traspiranti a maglie larghe, quindi, inserite le foglie d’alloro e posizionateli negli angoli degli armadi in legno.

Per un effetto più efficace, potete anche riempire i sacchetti con bicarbonato e aggiungere, poi, delle foglie d’alloro spezzettate all’interno.

Deumidificatori naturali

A volte, la puzza di chiuso è strettamente collegata all’eccesso di umidità che si forma negli ambienti chiusi. Per questo, potreste servirvi anche di alcuni deumidificatori fai da te per armadi.

Dovrete semplicemente aggiungere un po’ di riso e alcuni fiori secchi in alcuni sacchetti di cotone e metterli, poi, negli angoli degli armadi. In alternativa, potete anche versare il sale, noto proprio per l’essere l’ingrediente base con cui realizzare il deumidificatore naturale fai da te!

A tal proposito, se volete sapere come fare per realizzare un vero e proprio deumidificatore fai da te da sostituire a quelli commerciali, ecco un video per voi!