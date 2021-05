Il freezer, come il frigorifero, è davvero indispensabile in casa in quanto ci consente di conservare a lungo i nostri alimenti e mantenerli freschi.

Il problema, però, è che “accogliendo” il cibo al suo interno, tende facilmente a macchiarsi e soprattutto a essere vittima di odori per niente piacevoli.

Per questa ragione, oggi vedremo insieme alcuni rimedi casalinghi per pulire a fondo il vostro freezer e rimuovere, così, ogni cattivo odore.

Prima di iniziare

Ricordiamo che il freezer può avere caratteristiche differenti; pertanto, occorre sempre seguire le indicazioni di produzione onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Prima di iniziare con la vera e propria pulizia, svuotatelo completamente e conservate i prodotti che possono andare a male in borse termiche con placche di ghiaccio.

Inoltre, per eseguire la pulizia in totale sicurezza, occorre anche spegnerlo e staccare la spina. Nel frattempo, quindi, che l’elettrodomestico spento si acclimata, iniziate con l’estrarre eventuali cassetti e scomparti.

A questo punto, potrebbe essere utile mettere degli stracci intorno all’elettrodomestico al fine di assorbire l’acqua che potrebbe colare.

Nel caso del freezer tradizionale, un consiglio importante è quello di sbrinarlo prima di procedere alla sua pulizia. Nel caso di freezer no frost, invece, procedete direttamente con la pulizia.

Aceto

Per rimuovere la puzza dal vostro freezer, il primo ingrediente casalingo che vi consigliamo è l’aceto, il quale ha proprietà sgrassanti e anti-odore e renderà il vostro elettrodomestico pulito e profumato in pochi minuti!

Mescolate, quindi, acqua e aceto bianco in parti uguali, regolandovi in base alla grandezza del vostro freezer. Unite, poi, i due ingredienti in uno spruzzino, agitate un po’, poi vaporizzate la soluzione negli scomparti.

Utilizzate una spugnetta e strofinate delicatamente sulle pareti interne del congelatore. Infine, risciacquate con un panno imbevuto di sola acqua.

E voilà: addio cattivi odori!

Sapone di Marsiglia

Quando si parla di eliminare i cattivi odori e portare una ventata di buon profumo, non si può non menzionare il tanto amato sapone di Marsiglia.

Questo ingrediente, infatti, vanta proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate e, perciò, può essere utilizzato su qualunque superficie senza il rischio di danneggiarle.

In questo caso, lo combineremo con altri ingredienti così da renderlo efficace non solo per profumare il freezer ma anche per pulirlo a fondo!

Per preparare questo detergente al sapone di Marsiglia, avrete bisogno di:

900 ml di acqua demineralizzata

4 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato

50 ml di aceto (di alcool o di vino)

10 gocce di olio essenziale di limone o di tea tree oil.

Scaldate, quindi, l’acqua demineralizzata in un pentolino e versate, poi, al suo interno il sapone di Marsiglia. Mescolate il tutto con un cucchiaio fino al completo scioglimento del sapone nell’acqua.

Una volta ottenuta l’acqua saponata, lasciate raffreddare per un po’, dopodiché travasate il composto così ottenuto in un flacone spray. A questo punto, non vi resta che provare il vostro sgrassatore sulla superficie interna del vostro freezer!

Spruzzate sulle pareti interne e strofinate con una spugnetta soprattutto sui punti in cui sono maggiormente concentrate le macchie e i cattivi odori. Lasciate agire per un po’, dopodiché passate un panno morbido inumidito per risciacquare.

E voilà: il vostro freezer sarà libero da macchie e cattivi odori!

N.B Ricordatevi sempre di scuotere il flacone ogni volta prima dell’uso perché gli oli, per loro natura, tendono a separarsi dal composto.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato, si sa, è un ingrediente in grado di assorbire e neutralizzare i cattivi odori e di rimuovere le macchie di unto che si formano nel freezer.

Per utilizzarlo al meglio, mescolate un cucchiaio di bicarbonato in circa 500 ml di acqua e aggiungete, poi, circa 10 gocce di olio essenziale che più preferite.

Vi consigliamo di scegliere sempre fragranze agrumate dal profumo più fresco come limone, arancia, ecc.

Mescolate tutto gli ingredienti e mettete il composto così ottenuto in un flacone spray. Spruzzate sulla superficie interna del vostro freezer e lasciate agire il prodotto qualche minuto prima di rimuoverlo.

Aprire il freezer sarà un piacere!

Limone

Infine, ecco a voi l’ultimo ingrediente per rimuovere i cattivi odori dal vostro congelatore: il limone, un agrume dall’alto potere sgrassante unito, però, a un naturale profumo piacevole.

Il procedimento è davvero molto semplice, in quanto vi basterà semplicemente tagliare a fette 5 limoni e lasciarle macerare per 1 settimana in 1 litro di aceto bianco.

Dopo una settimana, filtrate l’infuso con un colino così da rimuovere via i residui di limoni e travasatelo in uno spruzzino.

Se preferite, potete anche aggiungere alcune gocce di olio essenziale di tea tree o di limone per uno spray ancora più profumato.

A questo punto, spruzzate un po’ di questa miscela sulle pareti interne del vostro freezer, strofinate con una spugnetta e passate un panno per risciacquare.

Il vostro freezer emanerà un profumo di fresco ad ogni apertura!

Importante

Se desiderate pulire il freezer, ricordate di togliere tutti gli alimenti e le bevande, riponendoli in una borsa termica per mantenerne la freschezza, se necessario.

Rimuovete eventuali mensole, ripiani o cassetti per eliminare tutti i residui di cibo o sporco incrostato.

Ricordate di staccare la spina per pulire il freezer in tutta sicurezza. Seguite sempre le indicazioni di produzione.

Altri trucchetti di pulizia

Ci sono modi semplici ed economici per pulire la casa! Eccoli: