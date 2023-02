Quante volte vi è capitato di entrare in doccia, far uscire l’acqua dal soffione e accorgervi poco dopo di uno strano odore? Immagino spesso.

La puzza che sentite, in realtà, proviene proprio dagli scarichi della doccia che potrebbero essere intasati. Ma sapevate che potete rimuoverla solo con una bottiglia?

Ebbene sì! A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere la puzza nello scarico della doccia con il metodo della bottiglia!

Procedimento

Il metodo della bottiglia è davvero semplice da provare, in quanto avrete bisogno di un ingrediente molto semplice da reperire: l’acido citrico, considerato un’alternativa più ecologica rispetto al tanto noto aceto.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è semplicemente versare 1 litro di acqua demineralizzata in una bottiglia da riciclare e aggiungere, poi, 150 gr di acido citrico servendovi di un imbuto.

A questo punto, chiudete la bottiglia e agitate il tutto energicamente in modo da favorire lo scioglimento dell’acido citrico e voilà: la miscela è pronta per l’uso!

Vi basterà versare la soluzione nello scarico della doccia, lasciare agire qualche minuto e versare, poi, un secchio con acqua molto calda: la puzza negli scarichi della doccia sarà solo un brutto ricordo!

Altri trucchetti per togliere la puzza negli scarichi

Una volta visto il metodo della bottiglia, vediamo insieme altri trucchetti efficaci per togliere la puzza negli scarichi della doccia.

Bicarbonato e sale

Un accostamento di ingredienti noti per la loro capacità di neutralizzare i cattivi odori è quello tra sale e bicarbonato. Vi ricordiamo, infatti, che il sale vanta anche una forte azione assorbente, sfruttata per realizzare degli assorbi-umidità profumati fai da te!

Versate, quindi, 200 grammi di bicarbonato e 200 grammi di sale nel canale di scolo della doccia, dopodiché versate una pentola di acqua bollente lentamente nello scarico e lasciate agire. A questo punto, risciacquate il tutto e addio cattivi odori!

Aceto e limone

Anche l’aceto e il limone possono essere accostati fino a dare vita a un rimedio super efficace per rimuovere la puzza di fogna negli scarichi della doccia. Se da una parte, infatti, l’aceto vanta la proprietà di neutralizzare i cattivi odori, dall’altra il limone è noto, invece, per il suo odore inebriante tutto naturale.

Inoltre, entrambi vantano una forte azione anticalcare in grado di rimuovere le macchie di calcare anche dai rubinetti e dal soffione!

In una ciotola, quindi, versate 200 ml d’aceto e il succo di mezzo limone e mescolate. Dopodiché, versate la miscela così ottenuta nello scarico della doccia e lasciate agire per tutta la notte. L’indomani, risciacquate e il gioco è fatto!

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. Perciò, l’ideale sarebbe prediligere metodi alternativi, primo tra tutti l’acido citrico. Vi ricordiamo di non usare questo rimedio se avete la doccia in marmo.

Tappo di limone

Oltre ad essere usato in combinazione con l’aceto, il limone può essere utilizzato anche da solo come una sorta di “tappo profumato”.

Versate, quindi, 500 ml di acqua in un pentolino e riscaldate a fuoco lento fino a portarla ad ebollizione. Nel frattempo, tagliate una fetta di limone (preferibilmente al centro così che sia più grande) e aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato e il succo di un limone all’interno del pentolino.

A questo punto, poggiate la fetta di limone sullo scarico della doccia e versate sopra, poi, la soluzione molto calda di acqua, succo di limone e bicarbonato: e che profumo!

Avvertenze

Ricordatevi di fare attenzione quando maneggiate acqua molto calda perché potreste scottarvi.