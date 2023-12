Sebbene il bicarbonato e il percarbonato di sodio siano considerati due ingredienti “cugini” e siano spesso confusi, in realtà sono ben diversi tra loro e vantano proprietà differenti.

La consistenza, certo, potrebbe essere simile, ma per ottenere dei buoni risultati nella pulizia domestica ecologica sarebbe bene sapere quando utilizzare l’uno e quando l’altro.

A tal proposito, oggi vedremo insieme che differenza c’è tra il bicarbonato e il percarbonato di sodio!

Bicarbonato

Iniziamo dal bicarbonato, l’ingrediente più conosciuto a partire dalle nostre nonne. Poiché è facile averlo in dispensa, è a lui che ricorriamo quando si tratta di pulizia domestica ecologica.

Tra le proprietà di questo ingrediente, ricorrono la proprietà pulente e una leggera azione abrasiva, in grado di rimuovere le macchie e le incrostazioni anche dalle superfici più delicate o eventuali macchie gialle dai capi.

Sebbene, infatti, gli venga attribuita una funzione sbiancante vera e propria, in realtà non è proprio così, in quanto è solo grazie all’azione abrasiva che riesce a rimuovere alcune macchie.

Inoltre, vanta proprietà anti-odore, per cui riesce a neutralizzare la puzza sugli indumenti o negli ambienti. Al contempo, però, è bene ricordare che questo ingrediente non vanta proprietà ammorbidenti né igienizzanti sui capi.

Perciò, sarebbe bene evitare di lavare i capi solo ed esclusivamente con questo ingrediente. Infine, vi ricordiamo che non vanta neppure alcuna proprietà anticalcare.

Quando usarlo

Come abbiamo già detto, il bicarbonato non ha un vero e proprio potere sbiancante, ma potrebbe sbiancare alcune macchie grazie alla sua leggera azione abrasiva.

Per questo, è bene soprattutto utilizzare la polvere o la pasta di bicarbonato e sfregarla direttamente sulla macchia con uno spazzolino.

Inoltre, potete utilizzarlo per togliere le macchie gialle di calcare dal wc o per pulire le ceramiche. Molto indicato è anche per rimuovere la puzza dagli ambienti o dai capi.

Quando non usarlo

Una volta visto quando usare il bicarbonato, vediamo insieme, invece, quando non usarlo perché non efficace.

Innanzitutto, ricordatevi che il bicarbonato non igienizza pertanto sarebbe bene non utilizzarlo sulle superfici che necessitano di essere “disinfettate”.

Inoltre, non ha proprietà anticalcare tali da scioglierlo (a differenza dell’acido citrico). Per questo, sarebbe bene non utilizzarlo sulle superfici dove trovate accumulo di calcare.

Infine, non usatelo come ammorbidente naturale. In questo caso, infatti, vi consigliamo l’aceto.

Percarbonato

Una volta viste le caratteristiche del bicarbonato, passiamo a vedere ora quelle del percarbonato.

Questo ingrediente è noto per l’essere uno sbiancante non inquinante e per questa ragione ha sostituito il perborato di sodio nell’industria dei detersivi.

Dal momento, infatti, che produce perossido di idrogeno, svolge una forte azione sia detergente che sbiancante ed è considerato, quindi, un’alternativa ecologica alla candeggina.

Affinché possa liberare ossigeno attivo, però, questo ingrediente deve essere utilizzato con l’acqua calda, a temperature superiori ai 40 gradi. Inoltre, ha proprietà smacchianti e pulenti.

Quando usarlo

Grazie alle sue proprietà sbiancanti, il percarbonato può essere utilizzato per lavare e rendere più candido il bucato e per pre-trattare eventuali macchie gialle.

Per questo, potete utilizzarlo sia per il lavaggio a mano sia quello in lavatrice. Sebbene sia in grado di sbiancare, ricordatevi che questo prodotto può essere utilizzato anche sui capi colorati senza il rischio di macchiarli.

Inoltre, potete utilizzarlo anche per pulire e igienizzare le varie superfici di casa, come i sanitari, le piastrelle, i fornelli, ecc.

Quando non usarlo

Come abbiamo visto, l’utilizzo più conosciuto del percarbonato è quello relativo al bucato. Anche sui capi, però, ci sono dei casi in cui bisogna evitare di usarlo.

Parliamo dei tessuti molto delicati come la seta e il lino. Inoltre, sarebbe bene evitarlo anche sulla lana.

Anche il percarbonato di sodio non vanta proprietà ammorbidenti, perciò evitate di usarlo sui maglioni.

Avvertenze

Il percarbonato di sodio ha sostituito nei detersivi sbiancanti il perborato. Pertanto, vi raccomandiamo di fare attenzione a non confondere percarbonato e perborato.

Se il percarbonato, infatti, ha un ridotto potere inquinante e non è aggressivo sulla pelle, il perborato, invece, è tossico.