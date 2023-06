Siete appena entrate in doccia e non vedete l’ora di uscire perché una strana puzza ha invaso le vostre narici. Quante volte vi è successo? Immagino spesso!

La puzza nello scarico della doccia, infatti, è un problema comune dovuta all’intasamento degli scarichi.

Ma non temete! È possibile risolvere questo problema provando il metodo della bottiglia. Vediamo insieme di cosa si tratta!

Con acido citrico

Provare questo metodo della bottiglia è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò di cui avrete bisogno è di 1 litro di acqua demineralizzata e di 150 gr di acido citrico, un ingrediente derivante dagli agrumi che vanta delle forti proprietà anticalcare.

Vi basterà, quindi, versare l’acqua in una vecchia bottiglia da riciclare e aggiungere, poi, l’acido citrico servendovi preferibilmente di un imbuto così da non farlo cadere. Dopodiché, richiudete la bottiglia con il tappo e agitate il tutto energicamente così da favorire lo scioglimento dell’acido citrico.

Ed ecco che il composto è pronto per liberare gli scarichi della vostra doccia da quella tremenda puzza di fogna! A questo punto, infatti, dovrete solo versare questa miscela nello scarico della doccia, lasciare agire qualche minuto prima di versare un secchio con acqua molto calda. Noterete che non solo l’acqua defluirà meglio nello scarico ma della puzza non ci sarà più traccia!

Con aceto e limone

In alternativa all’acido citrico, potete anche combinare insieme altri due ingredienti, noti anch’essi per le loro proprietà anticalcare, pulenti e sgrassanti. Di cosa parliamo? Dell’aceto e del limone! Inoltre, il limone aiuterà anche a profumare tutto il bagno grazie al suo odore inebriante!

In questo caso, quindi, dovrete versate 400 ml d’aceto e il succo di un limone in una bottiglia di plastica e agitare energicamente in modo da amalgamare bene gli ingredienti.

A questo punto, versate la miscela così ottenuta nello scarico della doccia fate agire per qualche ora o per tutta la notte. Il giorno dopo, versate un secchio di acqua calda e addio cattivi odori!

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. Perciò, l’ideale sarebbe prediligere metodi alternativi, primo tra tutti l’acido citrico. Vi ricordiamo di non usare questo rimedio se avete la doccia in marmo.

Altri trucchetti per togliere la puzza negli scarichi

Finora abbiamo visto il metodo della bottiglia, il quale ci permette di mettere tutti gli ingredienti nella bottiglia e procedere velocemente. Oltre a questo trucchetto, però, ce ne sono altri altrettanto veloci da provare. Vediamoli insieme!

Bicarbonato e sale

Ecco un’altra coppia super efficace per eliminare i cattivi odori provenienti dallo scarico della doccia: il sale e il bicarbonato. Entrambi gli ingredienti, infatti, vantano una forte azione assorbente e vengono utilizzati, quindi, per realizzare degli assorbi-umidità profumati fai da te!

In questo caso, dovrete semplicemente versare 200 grammi di bicarbonato e 200 grammi di sale nello scarico della doccia, aspettare qualche secondo tempo che il composto possa scendere nei tubi e versare, poi, una pentola contenente acqua bollente lentamente nello scarico. A questo punto, lasciate agire, risciacquate il tutto e il gioco è fatto!

Tappo di limone

Infine, vediamo un altro trucchetto molto semplice da provare che, ancora una volta, prevede l’utilizzo del limone, questa volta in versione “tappo profumato per gli scarichi”.

In un pentolino, quindi, versate 500 ml di acqua e portate ad ebollizione, dopodiché aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato e il succo di un limone all’interno del pentolino.

Da parte, tagliate una fetta di limone (preferibilmente al centro così che sia più grande). Per provare il rimedio, dovrete iniziare col poggiare la fetta di limone sullo scarico della doccia e versarci sopra la miscela calda fatta di acqua, succo di limone e bicarbonato. Al termine, sentirete un bel profumo per tutto il bagno e la puzza degli scarichi della doccia sarà solo un brutto ricordo!

Cattivi odori dal wc

E se volete anche sapere come togliere la puzza negli scarichi del wc, ecco un video per voi!

Avvertenze

Ricordatevi di fare attenzione quando maneggiate acqua molto calda perché potreste scottarvi.