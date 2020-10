5+1 trucchetti per togliere le macchie di deodorante!

Capita a tutte di trovare sulle proprie magliette, o anche sull’intimo in questo periodo invernale, quelle fastidiosissime e antiestetiche macchie di deodorante!

Capita quando usiamo troppo e troppo spesso il deodorante, che rovina i nostri capi perché provoca delle macchie nella zona ascellare che non sono sempre facili da rimuovere.

Non dovete però più rinunciare ad indossare quella maglietta assai amata a causa dell’alone da deodorante, perché, per fortuna esistono dei rimedi naturali efficaci che sono in grado di venire in nostro aiuto e di eliminare quelle tante famigerate macchie.

Scopriamo insieme alcuni metodi naturali per rimuovere le macchie da deodorante!

N.B Vi ricordiamo di non utilizzare i seguenti rimedi in caso di allergia o di ipersensibilità a una delle componenti. Leggete sempre bene le etichette di lavaggio prima di iniziare.

Sale e limone

Siccome le macchie di deodorante hanno una base grassa, è possibile eliminarle utilizzando ingredienti acidi, quali il limone.

Quindi, strofinate il limone direttamente sulla macchia e aggiungete un po’di sale. Questo composto acido vi aiuterà sia a rimuovere la macchia sia a eliminare il cattivo odore.

N.B Vi raccomandiamo di strofinare con delicatezza per evitare che il capo si danneggi o si laceri nella zona ascellare. Inoltre, vi raccomandiamo di non far entrare il limone a contatto con gli occhi perché potrebbe comportare bruciore.

Aceto bianco e alcol

Un altro trucchetto è quello di utilizzare aceto bianco con alcol. Prendete un bicchiere di aceto bianco e un bicchiere di alcol e aggiungete un cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Dopodiché immergete un pezzo di stoffa o un batuffolo di cotone nel composto e strofinatelo sulla macchia.

Lasciate agire per circa un’ora e poi lavate in lavatrice seguendo le indicazioni riportate sull’etichetta di lavaggio.

Acqua, bicarbonato e sapone

Un altro rimedio prevede l’utilizzo di tre ingredienti che avete tutti in casa: acqua, bicarbonato e sapone per i piatti naturale.

Mescolate l’acqua con il detergente e con il bicarbonato e immergete in questa soluzione il vostro capo.

Dopodiché risciacquate abbondantemente con acqua fredda e lasciate asciugare il capo all’aria aperta ma lontano dai raggi diretti del sole.

Aspirina

L’aspirina, medicinale antipiretico e antiinfiammatorio molto utilizzato negli stati febbrili e di raffreddamento, risulta molto utile per eliminare le macchie da deodorante.

Prendete la polvere del medicinale e scioglietelo in un po’ di acqua calda. Successivamente versate il composto sulla macchia e lasciate agire per qualche ora.

Dopodiché ponete il capo in lavatrice e la macchia andrà via in che men non si dica.

N.B Ricordiamo che l’aspirina è un medicinale e pertanto deve essere maneggiato con molta attenzione. In quanto medicinale si consiglia di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

Perossido di idrogeno

Il perossido di idrogeno o acqua ossigenata è molto utilizzato dalle casalinghe per varie evenienze.

Prendete tre cucchiai di sapone per la lavastoviglie ecologico e mescolatelo con 5 cucchiai di acqua ossigenata. Utilizzate uno spazzolino per utilizzare la miscela sulla macchia e strofinate delicatamente nella zona in cui c’è la macchia.

Lasciate agire per circa un’ora e successivamente procedete al lavaggio del capo.

Potete usare l’acqua ossigenata e il sapone anche in caso di macchie di vino ed olio.

Bicarbonato di sodio contro le macchie

Il bicarbonato di sodio è molto utilizzato nella pulizia dei vestiti sia per sbiancare, sia per mantenere il bucato fresco e profumato.

In questo caso, è davvero efficace per eliminare persino le macchie più difficili da eliminare.

Prendete 5 cucchiai di bicarbonato di sodio e versateli in 70 ml di acqua calda. Vedrete che si formerà una sorta di pasta molto densa ed omogenea.

Applicate la pasta sulla macchia e strofinate delicatamente. Dopodiché lasciate agire per qualche ora.

In seguito procedete al lavaggio del capo in lavatrice e…voilà: il tuo capo torna come nuovo!

Avvertenze

Vi ricordiamo di evitare l’utilizzo di alcuni prodotti in caso di allergia o ipersensibilità ad alcune componenti.

Vi ricordiamo, inoltre, di essere cauti nell’utilizzo dell’aspirina, in quanto medicinale e di leggere sempre le indicazioni fornite dalle etichette prima di iniziare con il lavaggio.

Altri trucchetti

Ecco alcuni rimedi casalinghi per mantenere i vostri capi sempre al top e per rimuovere varie macchie!