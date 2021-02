5 Ricette di detersivi fai da te da preparare con il Bimby!

Avere un Bimby a casa è diventato oramai un must have al quale è impossibile rinunciare.

Gran parte di noi, infatti, possiede già o sta iniziando a valutare l’idea di comprare questo robot da cucina per essere aiutata durante la preparazione di ricette gustose.

Del resto, si sa, questo elettrodomestico ci regala risultati culinari eccezionali!

Grazie al Bimby, infatti, è possibile cucinare primi piatti, secondi piatti e dolci che da sole troveremmo molta difficoltà a cucinare.

Ma sapevate che questo robot da cucina può essere molto utile non solo per preparare ricette culinarie, ma anche per creare detersivi fai da te molto efficaci per la pulizia domestica ecologica?

Ebbene sì! Per questo, oggi, vedremo insieme 5 ricette di detersivi fai da te che potete autoprodurre usando il Bimby.

Vediamole insieme!

N.B Assicuratevi di poter utilizzare i detersivi indicati sulle superfici di casa. Lavate accuratamente l’elettrodomestico dopo l’uso.

Detersivo per piatti

Il primo detersivo che vogliamo proporvi è il detersivo per piatti.

Preparare questo detersivo con il Bimby è davvero molto semplice, oltre ad essere molto economico.

Prendete, quindi:

400 gr di sale grosso

6 limoni interi (comprensivi di buccia)

(comprensivi di buccia) 200 gr di aceto di vino bianco

600 gr di acqua

Tagliate, quindi, i limoni a pezzi e rimuovete i semi. Aggiungete, poi, i pezzi di limone nel boccale del Bimby e versate al suo interno anche i 200 grammi di sale grosso.

A questo punto, frullate per 20 secondi con velocità turbo. Vi raccomandiamo di rimuovere il misurino così da evitare che diventi opaco.

Dopodiché, aggiungete l’aceto e l’acqua e cuocete per 15 minuti a 100° C, con velocità 2.

Infine, omogeneizzate per 20 secondi con velocità turbo e travasate il detersivo ottenuto in un barattolo ermetico.

E voilà: i vostri piatti saranno sgrassati e puliti come non mai!

Ammorbidente

Il secondo detersivo ecologico che potete preparare a casa servendovi del vostro Bimby è l’ammorbidente naturale, in grado di conferire ai vostri capi una piacevole morbidezza.

Per la preparazione di questo detersivo, munitevi di:

200 ml di aceto bianco

700 ml di acqua distillata

20 gocce di olio essenziale di lavanda o altra fragranza a vostro piacere

Aggiungete, quindi, nel boccale del vostro robot da cucina l’acqua distillata, l’aceto bianco e le gocce di olio essenziale.

Dopodiché, frullate il tutto a velocità 4 per circa 10 secondi.

Versate il composto così ottenuto in un flacone riciclato e il gioco è fatto!

Non vi resta che aggiungere un po’ di questo detersivo nella vaschetta dell’ammorbidente in lavatrice per iniziare ad ammirare la morbidezza dei vostri capi!

Detersivo liquido per lavatrice

Il Bimby, però, vi risulterà utile non solo per preparare l’ammorbidente, ma anche un detersivo per lavatrice in grado di sgrassare e profumare i vostri vestiti.

Prendete, quindi:

2 l di acqua

80 grammi di sapone di Marsiglia

2 cucchiai di bicarbonato

10 gocce di oli essenziali dalla fragranza che più preferite

Mettete, quindi, il sapone nel boccale del Bimby e attivate circa 6 colpi di turbo.

Aggiungete, poi, l’acqua, il bicarbonato e gli oli essenziali e cuocete per 15 minuti con 80° a velocità 1.3.

Dopodiché, date 6 colpi di turbo e travasate il liquido così ottenuto in una bacinella e lasciatelo raffreddare per tutta la notte.

Il mattino seguente, noterete che il detersivo sarà semisolido; perciò, versatene una metà nel boccale e frullatelo per 30 secondi con velocità 10.

A questo punto, versatelo in una bottiglia di detersivo riciclata e fate la stessa cosa con l’altra metà.

Il vostro detersivo è pronto per regalarvi vestiti puliti, profumati e morbidi!

Detersivo per pavimenti

Questa ricetta, invece, è utile per preparare un efficace detersivo per pavimenti, in grado di renderli puliti e senza macchie.

Per la preparazione di questo detersivo, avete bisogno di:

soda Solvay in polvere

in polvere borace

sapone di Marsiglia a scaglie

bicarbonato di sodio

Olio essenziale alla lavanda o altra fragranza

Frullate, innanzitutto, il sapone di Marsiglia a scaglie e mescolate, poi, il sapone così ottenuto con la soda in polvere.

Mettete, quindi, questo primo composto così ottenuto da parte.

Fate cuocere, poi, a vapore la soda ed il bicarbonato. A cottura terminata, travasate il liquido e fatelo raffreddare.

Quando il liquido comincerà a diventare cremoso, riaccendete il Bimby e frullatelo.

A questo punto, utilizzate il robot da cucina per mescolare il liquido appena frullato con la polvere a granuli ottenuta precedentemente con la soda e il sapone.

Aggiungete, anche alcune gocce di olio essenziale di lavanda o altro olio e mescolate tutti gli ingredienti a freddo così da ottenere un detersivo a granuli.

Attenzione! Vi raccomandiamo di non confondere la soda da bucato con la soda caustica (quella usata per fare il sapone), che serve ad altri scopi e va maneggiata con estrema cautela!

Sgrassatore universale

Infine, ecco a voi l’ultima ricetta per preparare lo sgrassatore universale, in grado di sgrassare a fondo le varie superfici, quali fornelli, forno, sanitari, ecc.

Per la preparazione di questa ricetta, tutto ciò che vi occorre è:

400 g di acqua

5 cucchiai di acqua ossigenata 10 volumi

1 cucchiaio di bicarbonato

5 cucchiai di alcol

1 cucchiaino sapone di Marsiglia

10 gocce di oli essenziali a piacere

Aggiungere acqua, bicarbonato, alcool, sapone di Marsiglia e acqua ossigenata nel boccale.

Per ogni ingrediente che aggiungete, mescolate bene 5 secondi con velocità 5.

Versate, poi, gli oli essenziali a piacere e travasate il tutto in un flacone spray.

E voilà: la vostra casa è pronta per essere pulita da cima a fondo!

N.B L’acqua ossigenata può avere un effetto irritante sulla pelle, pertanto utilizzatela con molta attenzione e indossate sempre mascherine e guanti.

Avvertenze

Ricordiamo di seguire sempre le indicazioni di produzione per la pulizia delle superfici della vostra casa, al fine di non rovinarli.

Evitare l’utilizzo di aceto e limone su superfici di pietra naturale e marmo.

