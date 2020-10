Perché il succo di melograno fa bene alla pelle?

Negli ultimi anni, il melograno è stato riconosciuto come un frutto in grado di migliorare la nostra salute generale.

Esso, infatti, rientra tra i “superfood”, ovvero nella lista di alimenti con un alto contenuto di antiossidanti, proteine, omega-3, fibre minerali e altri nutrienti essenziali.

Con la presenza dei suoi nutrienti, quindi, il melograno sembra migliorare la nostra salute dall’interno.

Per questo, è importante conoscere a fondo le caratteristiche di questo frutto autunnale affinché possiamo integrarlo nella nostra dieta quotidiana.

Vediamo, quindi, insieme quali sono i benefici che apporta questo incredibile frutto alla nostra pelle!

Proprietà

Il melograno, come abbiamo già detto, è ricco di moltissime sostanze che possono migliorare la salute del nostro corpo.

In particolare, esso è ricco di Vitamina C, ma non solo!

Questo frutto, infatti, contiene anche altre vitamine, come quelle del gruppo B e la vitamina K.

Inoltre, contiene l’acido ellagico che è un antiossidante naturale in grado di bloccare l’invecchiamento cutaneo.

Infine, è ricco di potassio e di altri minerali quali ferro, calcio, magnesio, fosforo e, in misura minore, manganese e zinco.

Benefici per la pelle

Il melograno fa bene non solo alla nostra salute generale, ma anche alla nostra pelle.

Il melograno, infatti, sembra essere un vero e proprio elisir per la nostra pelle, in quanto gli conferisce un aspetto ringiovanito, più tonico e pieno di energia!

Vediamo insieme i suoi benefici.

Antietà naturale

Il melograno contiene la vitamina C, l’acido ellagico, i polifenoli e la Vitamina E, i quali sono dei potenti antiossidanti in grado di proteggere la pelle dai radicali liberi.

Gli antiossidanti comportano, perciò, la rigenerazione cellulare, ovvero permettono alla pelle di sbarazzarsi delle vecchie cellule e di produrne altre nuove.

Essi, quindi, sono efficaci per ridurre le rughe e le imperfezioni della pelle. Davvero miracolosi!

Proprietà antinfiammatorie

Inoltre, gli antiossidanti sono efficaci anche per lenire l’infiammazione della pelle.

Essi, infatti, riducendo i danni dovuti ai radicali liberi, sono in grado anche di ridurre alcune infiammazioni della pelle quali l’acne e l’eczema.

Il melograno, infatti, ha proprietà terapeutiche e antinfiammatorie che permettono di ridurre macchie, smagliature e acne.

Benefici antimicrobici

Tra i benefici del melograno, vi ricordiamo che il melograno contiene degli antimicrobici naturali che possono aiutare a combattere batteri e funghi nella pelle.

Pertanto, esso è un ottimo rimedio per prevenire ed attenuare l’acne.

Azione idratante

Il melograno è considerato un idratante naturale, grazie alla sua presenza di acido punicico.

Questo acido, infatti, risulta molto efficace per l’idratazione di pelli secche, irritate e molto sensibili.

Il melograno, quindi, nutre a fondo la vostra pelle e la rende più luminosa e bella!

Come usarlo al meglio

Sebbene il melograno sembra far bene alla nostra salute soprattutto quando lo ingeriamo, esso sembra essere molto efficace anche come ingrediente cosmetico da utilizzare sulla nostra pelle.

I benefici del melograno sulla nostra pelle, infatti, sono portati perlopiù dall’introduzione del frutto nel nostro corpo per via orale.

Vi consigliamo, infatti, di mangiare il frutto, oppure di farvi un succo di melograno durante la bella stagione autunnale.

Usi in cosmesi

Il melograno, però, apporta molti benefici anche come applicazione topica. Esso, infatti, viene spesso utilizzato nella cosmesi sotto forma di creme, gel e sieri.

Vediamo come utilizzare il melograno in cosmesi per rendere più bella la nostra pelle!

I semi

Potete creare una maschera esfoliante, schiacciando i semi di melograno e formando, così una sorta di pasta.

In questo modo, darete vita a uno scrub per il viso con il melograno, che potete fare una o due volte a settimana per rimuovere le cellule morte.

Vi consigliamo sempre di massaggiare la pasta sul viso, senza strofinarla, perché potreste irritare la pelle.

Olio per la pelle di melograno

L’olio di melograno è ottenuto dalla pressatura a freddo dei semi del frutto. Esso è ricco di acido punicico che è una sostanza in grado di favorire la formazione di cellule nuove.

Pertanto, favorisce la rigenerazione del tessuto cutaneo e rende la pelle fresca e luminosa!

Gli oli di melograno sono spesso usati come sieri e si applicano dopo la detersione e la tonificazione. Potete applicare l’olio e massaggiare sulla pelle due volte al giorno per ottenere i migliori risultati.

Vi consigliamo sempre di comprare in erboristeria l’olio di melograno puro e biologico, privo di altre sostanze chimiche.

Consigli utili

Poiché i benefici del melograno sono collegati direttamente all’uso di semi, si consiglia sempre di non buttarli via.

Essi, infatti, possono essere schiacciati o frullati per formare una pasta o un succo.

Inoltre, vi consigliamo di mangiare la frutta o fare dei succhi a casa, piuttosto che bere succhi già confezionati.

Questi ultimi, infatti, possono essere ricchi di zuccheri aggiunti e altri ingredienti poco naturali.

Infine, ci teniamo a dire che non basta mangiare più melograni per una pelle sana. È importante, infatti, includere sempre una varietà di cibi ricchi di antiossidanti nella vostra dieta.

Controindicazioni

In genere il melograno non ha controindicazioni. Ovviamente non bisogna farne un abuso, perché contengono molto fruttosio.

Inoltre, vi consigliamo di evitarle in caso di allergie o ipersensibilità al prodotto. Consultare il medico soprattutto in caso gravidanza o allattamento.