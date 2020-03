A Casa col Sorriso – Giorno 9

Eccoci al terzo giorno di questa nuova settimana insieme!

Nel programma A Casa col Sorriso di oggi, la parola d’ordine è CREARE! Realizzare qualcosa con le proprie mani ha un sapore unico e inimitabile, perché l’abbiamo fatto noi e nessun altro e le soddisfazioni sono maggiori!

Per prima cosa, vedremo come realizzare degli ammorbidenti fatti in casa. Nel pomeriggio proveremo a preparare il lievito madre nella sua prima fase e infine faremo uno sciroppo molto semplice ed utile contro i malanni di stagione!

Ore 11:00 Creiamo l’ammorbidente fatto in casa!

Quante volte ci sarà capitato di finire l’ammorbidente per il bucato e non riuscire ad andare al supermercato?

Menomale che esistono tanti rimedi casalinghi per poter realizzare dell’ammorbidente fatto in casa.

Se mescoliamo 500 ml di acqua distillata con 50 gr di acido citrico e 6 gocce di olio essenziale a vostra scelta, avrete il vostro ammorbidente fatto in casa comodo, economico ed ecologico!

Ore 16:30 Creiamo insieme il lievito madre!

Quante volte avreste voluto preparare in casa il lievito madre? Fare la pizza e il pane in casa, averlo sempre a disposizione quando ne abbiamo bisogno!

Visto che può capitare di terminare il lievito di birra o anche quello istantaneo, il lievito madre fatto in casa può essere non solo utile, ma rende le pietanze ancora più buone!

Per realizzarlo basta davvero poco, anche se il procedimento è un po’ lungo. Per avere del lievito finito occorrono circa 4 settimane. Ma se avremo fatto tutto nel modo giusto, non ce ne pentiremo!

Basta solo della farina manitoba, acqua e un po’ di miele per iniziare. Il procedimento completo lo trovate qui.

Ore 20:30 Creiamo lo sciroppo allo zenzero!

Prima di salutarci, vedremo insieme l’ultima ricetta della giornata.

In questo periodo possiamo beccarci qualche malanno di stagione, un po’ di tosse o mal di gola. Ma la natura non smette mai di darci tanto aiuto con i suoi rimedi.

Parliamo in questo caso dello sciroppo allo zenzero, limone e miele. Questo sciroppo può essere sciolto in acqua o consumato da solo (con le giuste moderazioni), è semplicissimo da fare e richiede poco tempo.

Grazie alle proprietà antibatteriche, antisettiche ed espettoranti, questo sciroppo all’apparenza così semplice è molto apprezzato per le sue virtù!

Anche per oggi, il nostro tempo insieme finisce qui. Ma non andate via, ci vediamo domani!