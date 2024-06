Quando trovo un prodotto naturale o casalingo che soddisfa le mie esigenze, mi sento sempre un po’ “orgogliosa” perché voglio condividerlo con tutti! E tra i vari rimedi che ho fatto miei nel corso degli anni, l’aceto di alcol non manca mai a casa mia.

Mi sono avvicinata all’utilizzo dell’aceto di alcol in lavatrice un po’ per caso, leggendo suggerimenti qua e là, e dopo averlo sperimentato, posso condividere con voi i miei usi preferiti

Per una pulizia rapida del cestello

È importante mantenere il cestello della lavatrice sempre pulito per evitare che diventi fonte di cattivi odori o che trasferisca sporco ai tessuti durante i lavaggi.

Un metodo rapido ed efficace che seguo una volta a settimana (o quando lo ritengo necessario) consiste nell’usare un panno morbido inumidito con un po’ di aceto di alcol per pulire l’interno del cestello.

Con la lavatrice spenta, passo il panno su tutta la superfice, poi lascio l’oblò aperto per farlo asciugare. Toglie gli aloni e qualsiasi odore poco piacevole.

Per togliere le macchie dalla guarnizione

La guarnizione della lavatrice è un luogo difficile da pulire e, a causa dell’umidità costante, può diventare un habitat ideale per la formazione di muffa e l’accumulo di depositi di calcare.

In questo caso possiamo usare un’impacco di aceto di alcol diluito con un po’ d’acqua sulla guarnizione e lasciarlo agire per una mezz’ora. Dopo questo trattamento, basta risciacquare con cura per ritrovare una guarnizione pulita e e senza aloni.

Come ammorbidente per il bucato

L’utilizzo dell’aceto di alcol come ammorbidente per i tessuti è un’ottima alternativa casalinga ai classici detersivi che troviamo al supermercato.

Basta riempire lo scomparto apposito con l’aceto (regolatevi anche in base al carico) e avviare il programma come fate di solito.

La preoccupazione che possano odorare di aceto è infondata, in quanto tale odore scompare completamente durante il risciacquo, lasciando i capi senza alcuna fragranza. C’è chi mette qualche goccia di olio essenziale per profumare i capi naturalmente.

Per fare il lavaggio a vuoto

Sappiamo bene che una volta al mese la lavatrice ha bisogno di un lavaggio a vuoto approfondito, per mantenerla sempre in forma, diciamo.

È possibile versare una bottiglia di aceto di alcol direttamente nel cestello, per poi avviare un lavaggio a vuoto ad alte temperature.

Questo ciclo di lavaggio non solo pulisce profondamente, eliminando residui e cattivi odori, ma contribuisce anche a mantenere l’apparecchio in buone condizioni nel tempo.

N.B. C’è chi non usa l’aceto per pulizie profonde, in quanto c’è un dibattito sul suo impatto ambientale. Anche se ci sono pareri contrastanti, potreste in alternativa usare l’acido citrico:

Per togliere i cattivi odori dal filtro

Il filtro della lavatrice è un altro componente che può facilmente accumulare residui e, di conseguenza, emanare odori sgradevoli.

Per affrontare questo problema, applico un metodo semplice: faccio uno spray di acqua e aceto in parti uguali, lo distribuisco sul filtro e lascio agire per un breve periodo, per poi procedere con un risciacquo abbondante con acqua calda.

Asciugo bene, poi rimetto tutto a posto!

Un consiglio importante: quando dovete pulire alcune componente interne, tenete sempre la lavatrice spenta, per stare col pensiero tranquillo e usare i metodi in tutta sicurezza.