Spesso, durante i mesi estivi, vediamo girovagare sui nostri balconi o nelle case le falene, insetti che, come le farfalle, fanno parte della famiglia dei lepidotteri.

Attratte dalla luce, più che dal calore, questi animaletti tendono a entrare in casa nostra attraverso le finestre e le porte lasciate aperte.

Per questo, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti e rimedi naturali per tenerle lontane e non farle entrare in casa!

Gerani

Il rimedio naturale più efficace per tenere lontane le falene consiste nell’utilizzare i gerani, fiori dal profumo inconfondibile, che, però, non è tollerato da questi fastidiosi insetti.

Il procedimento è molto semplice, in quanto tutto ciò che dovrete fare è abbellire i davanzali delle stanze dove sono maggiormente presenti le falene con queste piante.

Faranno subito marcia indietro!

Oli essenziali

Un altro rimedio naturale per non farle entrare consiste nel mettere sul davanzale della finestra, o nei punti di ingresso della casa, una ciotola con acqua e, dentro, almeno 7-8 gocce di tea tree oil o di olio essenziale di lavanda.

Le falene, infatti, non sopportano l’odore di questi oli e, di conseguenza, si terranno ben lontane dalle vostre finestre.

Queste stesse fragranze possono essere diffuse nell’ambiente domestico anche tramite incenso, un metodo molto utile per allontanare questi lepidotteri.

In alternativa all’olio essenziale di lavanda, potete utilizzare anche direttamente fiori di lavanda freschi: posizionate, quindi, mazzi di questi fiori sparsi per la casa e il gioco è fatto!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Sapone di Marsiglia e bicarbonato

Per quanto possa sembrare strano, sembra molto efficace anche utilizzare il sapone di Marsiglia e il bicarbonato, due repellenti naturali per le falene.

In particolare, le falene sembrano essere profondamente disturbate dall’odore di questo sapone dal profumo inebriante.

Versate, quindi, un po’ di sapone di Marsiglia grattugiato in una piccola ciotola. Aggiungete, poi, qualche cucchiaio di bicarbonato di sodio e appoggiate la ciotolina direttamente sulle finestre, nei punti di accesso alla casa o nelle stanze in cui sono maggiormente presenti questi lepidotteri.

E voilà: addio falene!

Piante ed erbe aromatiche

Oltre agli oli essenziali e ai fiori di lavanda, fungono da repellente anche alcune erbe aromatiche e piante quali la menta, il timo, il rosmarino, i chiodi di garofano e l’alloro.

Iniziate, quindi, con il lasciare essiccare queste erbe e inseritele, poi, in alcuni sacchetti di tessuto traspirante. Ricordatevi che potete mischiare diverse erbe oppure usarne una sola.

A questo punto, non vi resta che appoggiare i sacchetti sui davanzali delle finestre, negli angoli della vostra casa o davanti ai punti di accesso e noterete che il profumo di queste erbe terrà lontane le falene dalle vostre case!

Potete, inoltre, utilizzare questi sacchetti anche negli armadi per tenerle lontane dai vostri capi. In questo caso, in particolare, è consigliabile posizionare alcune foglie di alloro direttamente nell’armadio.

Trucchetto della luce

Oltre ai rimedi naturali proposti finora, c’è un trucchetto in grado di tenere le falene lontane dalla nostra casa: il trucchetto della luce.

È chiamato così perché consiste proprio nel limitare le fonti luminose presenti nelle stanze durante le ore serali e notturne.

Perciò, vi consigliamo di spegnere le luci e di optare per una luce soffusa. Per un effetto ancora più ottimale, sarebbe meglio il buio totale.

Zanzariere

Infine, per quanto possa sembrare banale e scontato, l’installazione delle zanzariere è sicuramente tra i metodi più efficaci per tenere lontane le falene (e non solo).

Le zanzariere, infatti, costituiscono una sorta di “muro” o di “filtro” che gli insetti non riescono a scavalcare per entrare nelle nostre case. Posizionatele, quindi su porte e finestre e le falene saranno solo un brutto ricordo.

Insetti addio!

Possiamo incontrare diversi insetti fastidiosi in casa, vediamo insieme come allontanarli!