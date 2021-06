Metti queste cose davanti alle finestre aperte e non entreranno più gli insetti!

Durante la stagione estiva, il caldo che avanza porta nelle nostre case alcuni ospiti indesiderati: gli insetti.

Saremmo disposte pure a tenere le finestre chiuse e morire dal caldo pur di non far entrare in casa insetti tipici della stagione estiva quali mosche, formiche, api, zanzare, blatte e cimici.

Ma per fortuna non ce ne è il bisogno! Basta, infatti, mettere queste cose davanti alle vostre finestre aperte e vedrete che gli insetti non entreranno più nelle vostre case.

Limone e chiodi di garofano

Il limone con i chiodi di garofano sono un rimedio utile soprattutto per tenere lontane le mosche, le quali non tollerano questa combinazione.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è tagliare a metà un limone e inserire all’interno i chiodi di garofano. Posizionatelo, quindi, sulla finestra o sui vari punti di accesso e il gioco è fatto.

L’aroma del limone unito all’intensità del chiodo di garofano, infatti, allontanerà le mosche (e non solo) dalla vostra casa!

In alternativa, potete anche utilizzare delle bucce d’arancia, al cui interno inserire i chiodi profumati.

Aceto

Anche se vi può sembrare troppo bello per essere vero, anche l’aceto bianco di alcol può mostrarsi molto efficace per tenere lontani gli insetti dalle vostre case.

L’aceto, infatti, con il suo odore pungente, svolge un’azione repellente e antiparassitaria, soprattutto per le formiche.

Per allontanare gli insetti, quindi, posizionate una ciotola (o anche un bicchiere) contenente l’aceto davanti alla finestra.

In alternativa, potete anche disporre vicino alla finestra dei fazzoletti di carta imbevuti di aceto.

Gli insetti, infatti, non ne sopportano l’odore e ci penseranno due volte prima di invadere la vostra casa!

Piante repellenti

Le piante non sono utili solo per abbellire il vostro balcone, ma svolgono anche un’azione repellente, grazie al loro profumo.

Per allontanare gli insetti, quindi, ed evitare che entrino in casa, potrebbe essere utile piantare sui balconi piante quali quelle di lavanda, di menta o di gerani, il cui odore è fastidioso per loro.

Vi basterà posizionarle vicino le zone d’accesso, lungo balconi, davanzali o sulle finestre stesse e voilà: addio insetti!

Caffè

Il caffè è, invece, un rimedio molto efficace per tenere lontane le vespe e le api dalle nostre case. Sebbene, infatti, il caffè abbia un aroma molto amato da noi, le vespe, al contrario, lo reputano troppo forte e insopportabile.

Per tenerle lontane, potete utilizzare dei fondi di caffè, da mettere in una ciotola, o in un qualsiasi contenitore ignifugo, per poi bruciarli.

Il fumo che sprigionerà terrà lontano le vespe e le api per ore!

Aglio

Un ulteriore rimedio naturale che vogliamo consigliarvi per allontanare gli insetti dalle vostre case consiste nell’utilizzare un ingrediente che sicuramente tutte avrete già in casa: l’aglio.

L’aglio, infatti, funziona come un vero e proprio antiparassitario naturale e con il suo odore forte riesce a tenere lontano molti insetti.

Mettete, quindi, a bollire due spicchi di aglio in mezzo litro di acqua. Lasciate, poi, raffreddare la soluzione e travasatela in uno spruzzino. A questo punto, spruzzate la miscela così ottenuta sulle finestre di casa vostra.

In alternativa, potete anche lasciare un mazzo d’aglio appeso sul balcone.

N.B Vi ricordiamo, però, che l’odore potrebbe disturbare pure voi; è consigliabile, perciò, non spruzzare la soluzione nelle stanze o negli ambienti interni della vostra casa.

Oli essenziali

Alcuni oli essenziali hanno un potere repellente in grado di allontanare gli insetti dai nostri balconi.

Gli oli essenziali, infatti, svolgono un’azione antiparassitaria molto efficace. Ovviamente, non tutti gli oli essenziali hanno questo potere, perciò vediamo insieme quali sono i migliori.

Tra questi: l’olio essenziale alla menta, all’eucalipto, alla lavanda, all’alloro, alla citronella e al basilico.

Vi basterà, quindi, solo aggiungere poche gocce nei diffusori per ambienti e posizionarli sul balcone.

In alternativa, potete anche mescolare alcune gocce con dell’acqua e spruzzare la miscela direttamente sul vostro balcone.

Insetti addio!

Possiamo incontrare diversi insetti fastidiosi in casa, vediamo insieme come allontanarli!