Come non far entrare gli insetti in casa anche se hai le finestre aperte!

Con l’arrivo delle belle giornate, tutte noi siamo solite avere porte e finestre aperte per far entrare la frescura e la luce naturale del sole.

Il problema, però, è che spesso ad entrare in casa sono anche gli insetti tipici di questa stagione quali mosche, zanzare, formiche, api, blatte, cimici, ecc…

E nessuna ama avere in casa questi coinquilini indesiderati!

Ricorrere agli insetticidi chimici, però, non solo è dannoso per la nostra salute, ma anche per l’ambiente e gli animali stessi.

Oggi, quindi, vedremo insieme alcuni rimedi naturali per allontanare dalla nostra casa gli insetti senza fargli del male!

Vediamoli insieme!

Attenzione: in caso di infestazioni o problemi di rilevante intensità, rivolgetevi a un professionista del settore.

Mosche

Il primo rimedio naturale è utile per allontanare le mosche, le quali non tollerano gli odori forti.

Tutto ciò che dovrete fare è tagliare a metà un limone e inserire all’interno dei chiodi di garofano.

L’aroma del limone unito all’intensità del chiodo di garofano, infatti, allontanerà le mosche dalla vostra cucina! Non manca chi (per non sprecare nulla) utilizza le bucce di limone o arancia per dare un buon profumo alle stanze e tenere lontani gli insetti indesiderati!

In alternativa a questo rimedio, però, ne potete provare anche un altro.

Create una miscela con pepe nero, zucchero e acqua e spalmatela su una striscia di carta che metterete sul davanzale della finestra o sparse per casa.

Infine, sembra essere molto efficace anche un composto di aceto bianco e olio essenziale di menta. L’aceto, infatti, è noto per il suo odore non proprio piacevole.

Spruzzate, quindi, il composto vicino a porte e finestre e voilà: noterete che le mosche faranno retromarcia!

Formiche

Se il vostro problema, invece, sono le formiche, allora questi sono i rimedi che fanno per voi.

L’invasione di formiche, infatti, può trasformarsi in una vera tragedia se non si blocca in tempo, perché possiamo ritrovarcele persino nella dispensa alimentare.

Per allontanarle, dovete innanzitutto scoprirne la provenienza: di solito entrano in casa attraverso fori o aperture.

La cosa migliore è chiudere queste fessure. Se non potete, disponete vicino queste aperture dei fazzoletti di carta imbevuti di aceto.

In ogni caso, è bene sapere che le formiche sono intolleranti a tutti gli odori forti, quindi potete anche provare la cannella, il pepe, il peperoncino, ecc…

Le formiche, infatti, non ne sopportano l’odore e ci penseranno due volte prima di invadere la vostra casa!

In alternativa, potete utilizzare della menta che sembra essere molto utile contro la comparsa delle formiche in casa nostra!

Vi basta posizionarla vicino le zone d’accesso, lungo balconi e davanzali e dove sono più attive: si può usare la menta fresca anche se è più efficace quella essiccata e spezzettata o le bustine di tè alla menta.

Scarafaggi

Tra i nostri incubi estivi c’è sicuramente l’idea di ritrovarsi uno scarafaggio in casa o, ancora di più, una blatta.

Il metodo più noto per allontanarli è quello di spargere delle foglie di alloro laddove abbiamo avvistato questi ospiti indesiderati. Ma non solo!

Per eliminarle, possiamo anche creare un composto a base di zucchero e bicarbonato di sodio e spargerlo nei luoghi dove siamo soliti trovare le blatte.

Se gli scarafaggi provengono, invece, dalle tubature, prendete due tazze di ammoniaca e versatele in una bacinella piena d’acqua.

Poi, versate il tutto nel water: l’odore pungente dell’ammoniaca allontanerà per sempre questi orribili insetti.

Zanzare

Le zanzare sono gli insetti più temuti in estate perché non solo sono fastidiosi per il loro ronzio ma vengono anche a “succhiarci il sangue” letteralmente.

Insomma, ritrovarsi piena di morsi di zanzare è una cosa che non piace proprio a nessuno!

Per allontanarle ed evitare che entrino in casa, è bene innanzitutto piantare sui balconi piante quali quelle di lavanda, di menta o di gerani, il cui odore è fastidioso per questi insetti.

Inoltre, potete creare una miscela naturale molto efficace per tenerle lontane. Utilizzare il succo di aglio miscelato con acqua e spruzzatelo su un tessuto da mettere sui davanzali.

In alternativa, potete mettere in un contenitore aceto e qualche fetta di limone e posizionarlo sui punti di accesso della casa. Entrambi i rimedi fungono da ottimi repellenti naturali in grado di far cambiare rotta alle zanzare!

Api e vespe

Durante la stagione calda, è capitato a tutte di ritrovarsi le vespe in casa. A differenza degli altri insetti, le vespe non solo recano fastidio ma sono anche “pericolose” se ci pungono.

Per tenerle lontane, potete utilizzare dei fondi di caffè, da mettere in una ciotola, o in un qualsiasi contenitore ignifugo, per poi bruciarli.

Il fumo che sprigionerà terrà lontano le vespe e le api per ore!

Cimici

Questi insetti volanti, di colore verde o grigio, compaiono improvvisamente nelle nostre case e sono capaci di emanare una sostanza maleodorante quando si sentono minacciate.

Il rimedio naturale che vogliamo consigliarvi per allontanare le cimici dalle vostre case consiste nell’utilizzare un ingrediente che sicuramente tutte avrete già in casa: l’aglio.

Mettete, quindi, a bollire due spicchi di aglio in mezzo litro di acqua. Lasciate, poi, raffreddare la soluzione e travasatela in uno spruzzino. A questo punto, spruzzate la miscela così ottenuta sulle finestre di casa vostra.

L’aglio, infatti, funziona come un vero e proprio antiparassitario naturale e con il suo odore forte riesce a tenere lontano molti insetti.

N.B Vi ricordiamo, però, che l’odore potrebbe disturbare pure voi; è consigliabile, perciò, non spruzzare la soluzione nelle stanze o negli ambienti interni della vostra casa.

Importante

Se la presenza di insetti in casa e fuori casa è notevole, valutate l’intervento di uno specialista.

Insetti addio!

