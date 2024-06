Come far brillare di nuovo i bicchieri opachi con rimedi fai da te

A tutti è capitato, in occasioni speciali e non, di tirare fuori dalla vetrinetta della cucina un bicchiere per accorgersi che appare opaco o con una strana patina bianca.

A me succedeva di frequente (e spesso a causa pure della lavastoviglie), perciò ho dovuto mettere a punto delle soluzioni affidabili ed efficaci. Oggi ho pensato di mostrarvi una serie di metodi che si possono adattare a tutti i tipi di bicchieri, anche quelli più delicati.

Cosa fa opacizzare i bicchieri

Andiamo a scoprire la radice del problema, prima di addentrarci e organizzarci con la pulizia. I bicchieri diventano opachi principalmente a causa della formazione di calcare, questa incrostazione biancastra è il risultato dell’acqua dura che, giorno dopo giorno, lascia i suoi minerali sulla superficie del vetro.

Altro fattore è l’uso prolungato di detersivi chimici che possono opacizzare il vetro, erodendone la superficie e facendogli perdere quell’aspetto cristallino che tanto ci piace. Ora partiamo con quello che c’è da fare per lucidare i bicchieri e i calici di vetro.

Metodo in ammollo

Una cosa che faccio spesso, quando i bicchieri sono opachi o quando devo pulire la vetrinetta, è quella di preparare una bacinella acqua tiepida e aceto bianco. Se avete il lavello della cucina a due vasche, potete anche riempirne una. Quindi procedo così:

preparo la bacinella in cui miscelo acqua tiepida (non troppo calda) con circa mezza tazza di aceto bianco, a me piace molto quello di alcol per le pulizie. La proporzione può variare a seconda della quantità di acqua, ma una buona regola è quella di usare una parte di aceto ogni quattro parti di acqua. Aggiungo anche un goccio di sapone per piatti per sgrassare; immergo i bicchieri nella soluzione, assicurandomi che siano completamente sott’acqua, e li lascio in ammollo per almeno un’ora; una volta trascorso il tempo di ammollo, procedo con un semplice risciacquo; li asciugo con un panno morbido o li lascio asciugare all’aria.

Il risultato per me è sempre sorprendente: i bicchieri tornano a brillare come nuovi!

Come lavarli in lavastoviglie

Ma che dire di chi preferisce usare la lavastoviglie? Anche in questo caso ci sono stratagemmi per evitare l’opacità e mantenere i bicchieri lucenti.

Attenzione ai bicchieri di cristallo

Mi sento di farvi un piccola precisazione per alcune tipologie di bicchieri estremamente delicati.

I bicchieri in cristallo sono più delicati e rischiano di opacizzarsi più facilmente. La mia raccomandazione è di lavarli sempre a mano seguendo il metodo che ho descritto sopra. La lavastoviglie, purtroppo, può essere troppo aggressiva per questi tesori delicati e che conserviamo per le occasioni speciali.

Usa un brillantante naturale

Per tutti gli altri tipi di bicchieri, possiamo procedere con il solito lavaggio. Vi consiglio di non usare i lavaggi brevi: non avrete forse la patina bianca ma troverete sui bicchieri le macchie d’acqua (e anche quello lì è un problema!).

Con il tempo ho scoperto che riempire la vaschetta del brillantante con aceto di alcol è un’ottima alternativa ai brillantanti chimici. L’aceto non solo aiuta a mantenere i bicchieri brillanti ma anche pulisce e deodora la lavastoviglie, eliminando i cattivi odori.

In alternativa va benissimo anche l’acido citrico:

Metti uno straccio a fine lavaggio

Quando il programma di lavaggio della lavastoviglie termina, c’è altro trucco che mi piace utilizzare, soprattutto se sto aspettando ospiti e voglio assicurarmi che tutto sia perfetto.

Il trucco consiste nell’appoggiare uno straccio pulito sopra lo sportello semiaperto della lavastoviglie a fine ciclo. Questo aiuta a catturare il vapore e riduce il rischio di aloni sui bicchieri, lasciandoli impeccabili per il momento di servirli.