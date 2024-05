Come far tornare più bianche le T-shirt ingrigite e con aloni di sudore

È tempo di mettere da parte i vestiti più pesanti, per sfoggiare magliette leggere, fresche e, soprattutto, bianche!

Sappiamo quanto possa essere frustrante vedere le nostre amate T-shirt bianche diventare grigie o segnate da quegli sgradevoli aloni di sudore.

Questa è una dinamica che, ormai, mi capita ogni anno, perché preferisco in generale usare t-shirt bianche invece di nere o colorate. Ecco perché ho pensato di condividere con voi un metodo che ho provato diverse volte e che mi ha davvero aiutato a risolvere il problema.

Pretrattare le macchie

Il primo passo, quando si nota quell’antiestetico ingiallimento sulle T-shirt bianche, è affidarci al sapone di Marsiglia.

Bagnate leggermente la zona macchiata con acqua fredda e strofinate direttamente con il panetto di sapone di Marsiglia. Fate attenzione a essere delicati, per non rovinare il tessuto, ma allo stesso tempo cercate di coprire completamente l’area interessata.

Lasciate agire il sapone per 30 minuti, o addirittura tutta la notte, se potete. Tutto dipende da quanto ostinate sono le macchie.

Se gli aloni sotto le ascelle sono ostinati

Passiamo ora a un problema comune ma ostico: gli aloni sotto le ascelle. Questi sono spesso resistenti al lavaggio normale e richiedono un trattamento più strong.

In questo caso preferisco usare il mix di bicarbonato di sodio e acqua ossigenata. Prendete un paio di cucchiai di bicarbonato e aggiungete lentamente acqua ossigenata fino a ottenere una pasta.

Stendete questa pasta sulla zona interessata e lasciatela agire per circa 60 minuti prima del lavaggio. Questa combinazione lavora per dissolvere sia le macchie che gli odori. Dopo che il tempo è trascorso, rimuovete il grosso con una spazzola morbida e proseguite con il lavaggio.

Per eliminare il grigio

Una volta eliminate le macchie di sudore, occorre ridonare il bianco candido alle nostre magliette.

Riempite una bacinella con acqua calda, aggiungete un cucchiaio detersivo per il bucato ecologico (o sapone di Marsiglia liquido), che rispetta sia il tessuto che l’ambiente, e poi scioglietevi dentro due cucchiai di percarbonato. Lasciate i vostri capi in ammollo per tutta la notte.

Il percarbonato, a contatto con acqua calda e detersivo, rilascia ossigeno e sbianca in modo del tutto ecologico. Ecco un video dove spiego passo passo come usarlo anche per gli strofinacci macchiati:

Fai un risciacquo a mano o in lavatrice

Dopo l’ammollo, dobbiamo procedere con un buon risciacquo, per eliminare anche tutti i residui del percarbonato. L’unica “nota negativa” di questo rimedio è che tende ad indurire un po’ le fibre. Ma nulla che non possiamo risolvere con il risciacquo, appunto.

Potete decidere di farlo a mano se il capo è delicato o se preferite essere più meticolosi. Altrimenti, un risciacquo in lavatrice con un ciclo delicato fa anche al caso nostro. E se volete ammorbidire il bucato in modo naturale, non c’è nulla di meglio dell’acido citrico:

Come stendere le t-shirt

Ultimo, ma non meno importante, è il modo in cui asciughiamo le nostre T-shirt. Dopo averle lavate, assicuratevi di stenderle a rovescio. Questo aiuta a proteggere il bianco sul lato visibile del tessuto.

Inoltre, evitate di esporle direttamente alla luce del sole. So che può sembrare controintuitivo, ma il sole può effettivamente causare un ulteriore ingiallimento. Preferite un’area ben ventilata ma ombreggiata o, se dovete usare il sole, cercate di limitare l’esposizione.

Come evitare che le magliette diventino grigie

Infine (sarete d’accordo con me) prevenire è sempre meglio che curare, giusto? Per evitare che le vostre T-shirt diventino grigie, ecco qualche consiglio che potrà farvi risparmiare tempo e fatica in futuro:

Separate i bianchi : Sempre! Questo non può essere sottolineato a sufficienza. Lavate i vostri capi bianchi separatamente per evitare che i colori di altri tessuti sbiadiscano su di essi.

: Sempre! Questo non può essere sottolineato a sufficienza. Lavate i vostri capi bianchi separatamente per evitare che i colori di altri tessuti sbiadiscano su di essi. Usate il percarbonato ad ogni lavaggio , per mantenere il bianco dei tessuti. Ricordate però che non va usato su seta o tessuti delicati.

, per mantenere il bianco dei tessuti. Ricordate però che non va usato su seta o tessuti delicati. Non esagerare con il detersivo: Un errore comune è pensare che più detersivo significhi un bucato più pulito. In realtà, un eccesso di detersivo può accumularsi sui tessuti, rendendoli opachi.

Infine vi aiuterà sempre leggere le etichette di lavaggio, così non potrete mai sbagliare!