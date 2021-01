I cuscini rilassanti, chiamati anche sleep pillow, sono dei cuscini imbottiti a base di erbe.

Questi cuscini hanno proprietà rilassanti e sono in grado di conciliare il sonno e di favorire, così, il buon riposo.

Grazie alla presenza di erbe, infatti, sfruttano gli effetti dell’aromaterapia e vanno ad agire, così, sui ricettori del sonno.

In commercio ne esistono di vari tipi, ma noi oggi vedremo insieme come realizzarli a casa da sole, scegliendo le erbe che più preferite.

In questo modo, potete crearli della misura che più vi piace e utilizzarli, non solo in camera da letto ma anche per un riposo veloce sul divano o in aereo.

Inoltre, potrete decorarli mettendo in campo tutta la vostra creatività.

Cosa aspettiamo? Vediamo insieme come realizzarli!

N.B Vi consigliamo di evitare gli ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità.

Prima di iniziare

Per la preparazione di questo cuscino, innanzitutto avrete bisogno di un pezzo di stoffa, preferibilmente in cotone biologico.

Ovviamente, scegliete un pezzo di stoffa che sia grande abbastanza per poter ricreare un cuscino che abbia le dimensioni che desiderate.

Se, però, non volete voi stesse realizzare un cuscino, potrete utilizzare un tessuto per cuscini già pronto da riempire.

Tagliate, quindi, il pezzo di stoffa e ricavatene due pezzi della stessa grandezza. Vi ricordiamo di lasciare, per ogni pezzo di stoffa, un margine in più che vi servirà per la cucitura.

A questo punto, cucite i due pezzi di stoffa su tutti e quattro lati e lasciate solo una piccola apertura per imbottire il cuscino con le erbe.

Procedimento

Una volta preparato il vostro cuscino personale, è arrivato il momento di aggiungere al suo interno le erbe che preferite.

Tra le erbe e fiori che potete aggiungere, vi consigliamo quelle dalle proprietà più rilassanti, come:

fiori di lavanda

fiori secchi di camomilla

rametti di rosmarino

foglie e fiori di salvia

foglie di timo

foglie di alloro

fiori di menta

stecche di cannella

fiori di artemisia

Scegliete, quindi, i fiori e le erbe che più preferite, dopodiché lasciatele essiccare per circa una settimana in un luogo ventilato e non umido.

Non esponeteli alla luce diretta del sole perché molte componenti degli aromi sono fotosensibili e la luce del sole potrebbe compromettere la loro qualità.

Per l’essiccazione, purtroppo, i tempi dipendono molto dal clima e potrebbero essere, quindi, anche più lunghi del previsto.

In caso dei rametti di rosmarino e di alloro, puliteli e tenete solo le foglie.

Una volta che le erbe e i fiori saranno completamente essiccati, siamo pronte per realizzare il nostro cuscino rilassante.

Possiamo aggiungere, quindi, le erbe e i fiori direttamente nel cuscino oppure chiuderle in alcuni sacchetti piccoli..

Inoltre, per la realizzazione dei vostri cuscini, potete utilizzare una sola tipologia di erba aromatica o di fiore profumato, oppure fondere tra loro quelle che più preferite.

Infine, cucite a mano anche la piccola apertura e voilà: il vostro cuscino rilassante sarà pronto per accompagnarvi nei vostri sogni notturni!

Utilizzo e conservazione

Una volta che il vostro cuscino è pronto, è ora di utilizzarlo e iniziare subito a dormire sonni tranquilli.

I fiori presenti nel vostro cuscino aromatico naturale, infatti, vi aiuteranno ad alleviare la tensione e a provare, da subito, un senso di benessere psicofisico.

Tuttavia, è consigliabile per i primi giorni non utilizzare il cuscino o tenerlo a distanza perché i profumi forti delle piante e delle erbe potrebbero essere poco tollerabili.

La durata del profumo durerà molto a lungo, perciò vi consigliamo di utilizzare una federa così da evitare di dover svuotare il cuscino e lavarlo.

Inoltre, è consigliabile esporre il cuscino al sole regolarmente così da eliminare i batteri che si accumulano e rinfrescarlo, così, naturalmente.

Controindicazioni

Non ci sono particolari controindicazioni nell’utilizzo di erbe aromatiche. Vi consigliamo tuttavia, di evitarne l’utilizzo in caso di allergia o ipersensibilità rispetto agli ingredienti.

Per una vita all’insegna del relax!

Se siete in vena di conoscere altri trucchetti per rilassarvi e dormire bene, ecco alcuni post interessanti: