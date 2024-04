Come fare il detersivo fai da te anti-goccia per i vetri della doccia

Con la vita frenetica che conduciamo, trovare metodi efficienti ma naturali per le pulizie domestiche è diventato per me una priorità. E la Doccia è per me una priorità, perché la usiamo ogni giorno, e con i continui utilizzi è talmente soggetta al calcare che potrebbe sembrare trascurata anche con le dovute pulizie.

Per questo ho cercato di realizzare un detersivo fai da te anti-goccia per tenere la mia doccia lontana da quegli antiestetici aloni di calcare, ma ho fatto in modo che sia semplice e veloce da preparare. Lasciate che vi racconti come ho fatto.

Ingredienti e procedimento

Senza ulteriori indugi, partiamo subito col definire cosa ci serve e come assemblare gli ingredienti per il nostro spray fai da te.

Per cominciare, avrete bisogno di 350 ml di acqua, che serve come base del nostro prodotto pulente.

Il secondo ingrediente è un bicchiere di aceto di vino bianco oppure di alcol. L'aceto è un disincrostante naturale che è ottimo per lucidare i vetri (anche quelli delle finestre!).

Infine, un goccio di sapone per piatti ecologico. Se vi state chiedendo perché: contiene i tensioattivi che ci permettono di eliminare lo sporco facilmente, ma dopo vi spiegherò meglio.

Questi tre semplici ingredienti andranno versati in una bottiglia spray riutilizzabile. È importante agitare bene il flacone prima di ogni uso per assicurarsi che gli ingredienti siano ben combinati. E voilà, il vostro detersivo fai da te è pronto all’uso!

Come lo uso

Personalmente uso lo spray in due occasioni diverse: sia se ho terminato la doccia e voglio lasciarla lucidissima, sia se invece sto pulendo il bagno e mi serve un detergente per pulirla a fondo.

Basterà spruzzare spruzzarlo generosamente sui vetri. Personalmente, lascio agire il prodotto per qualche minuto per dare all’aceto il tempo di mangiare il calcare.

Poi, uso una spugna o un panno morbido per sfregare via facilmente lo sporco. Infine, risciacquo con acqua pulita e asciugo con uno straccio di cotone per eliminare eventuali residui e ottenere una brillantezza immediata. Se voglio ottimizzare il mio tempo, uso il trucco del coperchio per pulire la doccia dall’alto in basso:

Uso lo spray non solo per i vetri della doccia

Abbiamo realizzato insieme un detersivo fatto in casa che contiene ingredienti utili non soltanto per la doccia. Anzi, potreste utilizzarlo anche in altre occasioni. Quindi perché questo spray anti-goccia è efficace?

perché contiene l'aceto: che sia di alcol o di vino, ha proprietà anticalcare, lucidanti e detergenti.

contiene il sapone per i piatti: i tensioattivi ci aiutano ad "spostare" lo sporco con facilità, ma creano anche una sorta di barriera anti-sporco. Quindi quando l'acqua andrà a finire sui vetri, scivolerà via!

Ora vi rispondo subito all’altra domanda: “Dove possiamo utilizzare questo spray versatile?”

per le componenti in acciaio, sia della doccia che del bagno, ma anche della cucina!

per i vetri delle finestre, soprattutto quando sono molto sporchi per via della pioggia.

per pulire gli infissi molto sporchi e impolverati.

Se avete bisogno di fare una pulizia super profonda della doccia, ecco un video con il procedimento passo passo:

I miei consigli per mantenere la doccia pulita dopo ogni utilizzo

Diciamoci la verità: la pulizia della doccia è a volte faticosa, per non dire noiosa! Per questo ho imparato con il tempo che seguire queste piccole regole mi aiuta a tenerla pulita più a lungo: