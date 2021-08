Basta un cucchiaio per fare il TOGLI-MACCHIA facile ed economico!

Le macchie sui tessuti e sulle superfici sono l’incubo di tutte noi perché non sempre siamo certe di riuscirle a rimuovere del tutto e far tornare i nostri capi e le superfici come prima.

Per questo, ci serviamo di numerosi prodotti disponibili in commercio che promettono di rimuovere tutte le macchie, persino quelle più ostinate. Ma sapevate che è possibile sostituire questi prodotti con ingredienti casalinghi e naturali?

A tal proposito, oggi vedremo insieme come fare uno smacchiatore fai da te facile ed economico!

Con aceto bianco

Il primo smacchiatore fai da te che vogliamo suggerirvi è quello con l’aceto bianco, un ingrediente casalingo che vanta proprietà pulenti e sgrassanti molto efficaci.

Per prepararlo, vi basterà mescolare mezza tazza di aceto con un quarto di acqua tiepida. Per un effetto più efficace, poi, potrete aggiungere anche un quarto di bicarbonato di sodio.

A questo punto travate la soluzione così ottenuta in un flacone spray e il vostro smacchiatore è pronto per l’uso! Vaporizzatene un po’ direttamente sulla macchia, lasciate agire per circa 20 minuti, dopodiché risciacquate.

Questo smacchiatore potrà essere utilizzato per rimuovere le macchie da indumenti, mobili e le più svariate superfici.

N.B Vi raccomandiamo, però, di non utilizzarlo sui tessuti acetati perché rischiereste di macchiarli ancora di più. Inoltre, non deve essere utilizzato sulle superfici di marmo e pietra naturale.

Con il bicarbonato

Un altro ingrediente casalingo molto gettonato per la pulizia domestica ecologica è il bicarbonato, il quale non solo ha proprietà sgrassanti ma svolge anche una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere le macchie più ostinate.

Il procedimento è molto semplice, in quanto vi basterà versare 6 cucchiai di bicarbonato in 250 ml di acqua tiepida e mescolare fino a quando il bicarbonato non si sarà completamente sciolto. A questo punto, travasate la miscela in un flacone spray e il gioco è fatto!

Utilizzate questo smacchiatore per rimuovere soprattutto le macchie grasse e oleose in quanto il bicarbonato assorbe gli oli. Inoltre, è efficace anche per rimuovere le macchie di sudore e quelle di vomito.

Spruzzate, quindi, un po’ di prodotto sulla macchia e lasciatela agire per circa 15 minuti, poi risciacquate.

Con il limone

Un altro smacchiatore naturale fai da te molto efficace è quello al limone, l’agrume dalle mille proprietà!

Questo ingrediente, infatti, non solo è in grado di sgrassare e rimuovere le macchie, ma ha anche un profumo inebriante!

Mescolate, quindi, un quarto di tazza di succo di limone, mezza tazza di acqua tiepida e due cucchiai di sale e voilà: il vostro smacchiatore è già pronto! Applicatelo direttamente sulle macchie di caffè, tè, inchiostro, sulle macchie di ruggine, di frutta e così via.

Se, invece, lo volete utilizzare sulle superfici, può esservi utile per rimuovere i residui di calcare. Lasciatelo agire, quindi, per 10 minuti e, infine, risciacquate con acqua tiepida.

Con il sapone di Marsiglia

Dopo il bicarbonato e l’aceto, come non menzionare il sapone di Marsiglia, un ingrediente utilizzato già dalle nostre nonne per avere un bucato e una casa super pulita?

Preparare questo smacchiatore con sapone di Marsiglia è molto semplice, in quanto il procedimento è molto semplice e vi occorreranno solo pochi ingredienti:

4 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato

grattugiato 900 ml di acqua demineralizzata calda

Riscaldate, quindi, l’acqua demineralizzata e, dopo qualche minuto, aggiungete il sapone di Marsiglia grattugiato.

Mescolate il tutto accuratamente con un cucchiaio di legno fino a quando il sapone non si sarà completamente sciolto e avrete ottenuto un composto omogeneo. A questo punto, lasciate raffreddare e travasate il composto in un flacone spray.

Questo prodotto può essere utilizzato per smacchiare quasi tutte le superfici, in quanto è molto delicato: ceramica, pietra, acciaio e sui tessuti.

Vi basterà, quindi, spruzzarlo sulla macchia, anche se molto ostinata, e lasciarlo agire per almeno 5 minuti. Dopodiché, strofinate delicatamente con una spugna, passate sopra un panno umido e risciacquate. Addio macchie!

N.B Vi ricordiamo, però, di scuotere il flacone e di agitare sempre bene prima dell’uso.

Con acqua ossigenata

Anche se l’acqua ossigenata non è propriamente un rimedio naturale, ha comunque un approccio ecologico ed è, quindi, consigliabile rispetto ai prodotti commerciali chimici.

Questo ingrediente, infatti, è in grado di smacchiare e, perciò, può essere utilizzato come pre-trattante prima del lavaggio dei tessuti macchiati.

Tutto ciò che dovrete fare è mescolare due parti di acqua con una parte di acqua ossigenata e una parte di bicarbonato di sodio ed ecco a voi il vostro smacchiatore!

Vaporizzate la soluzione sulla macchia, lasciate agire, poi risciacquate. Questo smacchiatore è ideale per eliminare anche le macchie di sangue, tra le più ostinate.

N.B Vi ricordiamo di consultare sempre le etichette dei vostri capi prima di provare questo smacchiatore. Inoltre, ricordatevi di non utilizzarlo su capi e indumenti colorati perché potrebbero macchiarsi.

In caso di macchie di muffa?

Infine, vediamo insieme uno smacchiatore da utilizzare per rimuovere le macchie di muffa che spesso si formano sui tessuti o sulle superfici, come le pareti.

Mescolate, quindi:

500 ml di acqua

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

5 gocce di olio essenziale al limone

Travasate, poi, la soluzione così ottenuta in un flacone spray e vaporizzate direttamente sulla macchia. Lasciatela agire per un po’, dopodiché risciacquate.

Avvertenze

Vi consigliamo sempre di controllare attentamente l’etichetta di lavaggio dei vostri capi. Inoltre, è consigliabile provare questi rimedi prima in aree nascoste per accertarvi che non li danneggino.

