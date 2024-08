Come lavare i bicchieri a mano e togliere aloni e macchie di acqua

Non c’è niente di più brutto a tavola che vedere bicchieri con aloni che sembrano essere sporchi anche se li abbiamo appena lavati. Soprattutto se ci sono gli ospiti, poi, l’imbarazzo è davvero tanto! Esistono molti metodi casalinghi per rimuovere gli aloni di calcare dai bicchieri, per farli tornare lucidi e brillanti

La causa? Di solito, nei bicchieri che abbiamo da un po’ di tempo, il calcare tende a depositarsi pian piano sul vetro, formando una patina sempre più opaca. Se, però, la patina più che opaca ha un colore tendente al bianco, questo può essere causato dai residui di magnesio presenti non nell’acqua del rubinetto, ma nell’acqua che beviamo. Fatto sta che il risultato è un bicchiere che appare vecchio e usurato.

Oggi vi dirò tutto quello che serve sapere su come lucidare i bicchieri in vetro e togliere le macchie opache!

Aceto bianco per togliere gli aloni dai bicchieri

Uno dei rimedi più veloci e di facile utilizzo consiste nell’utilizzo dell’aceto di vino bianco. Questa sostanza, infatti, ha proprietà scrostanti, pulenti e lucidanti. Il modo migliore per utilizzarla è semplicemente versare dell’aceto bianco in un contenitore. Poi, intingeteci dentro una parte di un canovaccio o di un panno. Assicuratevi che il panno sia ben intriso di aceto e passatelo sul vetro del bicchiere.

N.B: sfregate il panno sulla parte esterna, ma anche e soprattutto sul lato interno del bicchiere.

Poi, sciacquate il bicchiere sotto acqua corrente. Adesso, apparirà lucente e super trasparente!

Bicarbonato di sodio per togliere gli aloni dai bicchieri

Veniamo all’ipotesi più grave. Quando la patina bianca non viene via in alcun modo, bisogna agire esercitando una lieve azione abrasiva sul vetro. Come fare? Semplice: con il bicarbonato di sodio! Vi basterà prenderne una manciata, inumidirla con dell’acqua fino a ottenere una sorta di pasta, non eccessivamente morbida. Poi, passate il bicarbonato sulla superficie interna ed esterna del bicchiere, sfregando con decisione. Infine, sciacquate con acqua pulita.

Mix di sapone di Marsiglia, succo di limone e aceto per togliere gli aloni dai bicchieri

Quando la patina bianca sul vostro bicchiere appare, invece, più tendente all’opaco e, quindi, può essere causata dal calcare, potete intervenire in questo modo. Prendete un contenitore o una bacinella e versateci dentro 3 L d’acqua. Aggiungete alcune scaglie di sapone di Marsiglia, un bicchiere di aceto bianco e uno di succo di limone. Mescolate e metteteci il bicchiere dentro, in immersione. Lasciate così per almeno 12 ore. In queste ore, infatti, il sapone di Marsiglia svolgerà un’azione di pulizia e ammorbidirà l’eventuale calcare, l’aceto bianco sgrasserà e il succo di limone lo rimuoverà senza lasciare aloni.

Metodo delle tre bacinelle

Capita spesso di imbattersi in intoppi spiacevoli nei momenti meno opportuni. Vi è mai successo, ad esempio, di preparare una tavola bella ed elegante e notare che i bicchieri sono opachi e con qualche alone? E spesso non è nemmeno “colpa nostra”. La lavastoviglie, per quanto ci facilita la vita di tutti i giorni, può essere lei la causa di quella brutta patina bianca sui calici o sui bicchieri di vetro.

I motivi sono essenzialmente due:

l’acqua che abbiamo in casa è molto calcarea, di conseguenza il lavaggio dei bicchieri non ha ottenuto un risultato ottimale.

quando si utilizzano brillanti chimici e se ne usa una quantità eccessiva.

Quindi come risolvere in poco tempo e senza fatica? Semplice! Con il Metodo Tre Bacinelle, vediamolo subito!

Bacinella sgrassante

La prima cosa da fare è preparare tre Bacinelle. O meglio, possiamo usare entrambe le vasche del lavandino più una piccola bacinella inziale, che chiameremo appunto sgrassante. Quando i bicchieri sono molto opachi o hanno le classiche goccioline d’acqua, dobbiamo cercare di eliminare lo sporco attaccato alla superficie del vetro, ovviamente nel modo più delicato possibile.

Prendete la vostra bacinella e riempitela di acqua molto calda. La bacinella dovrà avere una dimensione pressoché media. A quel punto sciogliete 2 cucchiai abbondanti di sapone di Marsiglia in scaglie. In alternativa, anche un paio di cucchiai di sapone per i piatti, ma preferiamo scegliere sempre un approccio ecologico e naturale.

Inserite i bicchieri da sgrassare e lasciateli in posa per qualche minutino. Con una spugna morbida (quindi non dalla parte abrasiva) o con un panno in microfibra iniziate ad eliminare tutto lo sporco presente sui bicchieri. Facile, no? Passiamo subito alla fase successiva.

Bacinella lucidante

Ok, abbiamo sgrassato per bene bicchieri e calici, ma ciò non basta per avere i bicchieri lucidi come appena acquistati. Ecco perché avremo bisogno della Bacinella lucidante! In questo caso quello che è importante fare è:

eliminare ogni traccia di calcare presente sui bicchieri

togliere l’eccesso di sapone e schiuma formatosi nella fase precedente

eliminare anche eventuali cattivi odori che possono presentare i bicchieri dopo il lavaggio in lavastoviglie.

Passiamo alla fase pratica: riempite la prima vasca del lavello con acqua calda (ma non troppo) e diluite 2 bicchieri di aceto bianco. Scegliete quello che preferite, in genere il più indicato è l’aceto bianco di alcol, sia per l’odore meno persistente sia perché è adattissimo in queste occasioni. Tenete i bicchieri nella soluzione lucidante per qualche minuto, magari se volete accelerare il processo massaggiateli con le mani o una spugnetta non abrasiva. Già da bagnati risulteranno molto più lucidi e senza aloni, perciò non ci resta che passare all’ultima bacinella!

Bacinella “finale”

Quest’ultimo passaggio è semplicissimo quanto fondamentale. L’ultima vasca va invece riempita di sola acqua, anche tiepida va bene, così le mani non diventano troppo fredde. Adagiate i Bicchieri e sciacquate delicatamente in modo che ogni residuo di aceto vada via. Poi fate “scolare” i bicchieri per qualche minuto in modo da facilitarvi l’asciugatura. Prediligete i panni in semplice cotone o anche della carta assorbente, decidete voi: l’importante è che non restino pelucchi attaccati ai bicchieri! Ed ecco fatto! Non avrete mai visto bicchieri più brillanti!

Metodo della pentola

Può capitare che l’alone abbia bisogno di un aiutino in più per andarsene via! Potete quindi procedere in questo modo:

Mettete inizialmente i bicchieri in ammollo in acqua calda. Nel frattempo, mettete in una pentola dell’acqua e fatela bollire. Quando avrà raggiunto la temperatura, versateci mezzo bicchiere di aceto e lasciate bollire per altri 2 minuti. Spegnete il fuoco, mettete i bicchieri in pentola e copriteli con un coperchio. Aspettate circa 30 minuti. Nel frattempo, in una bacinella d’acqua versate il succo di un limone. Dopo che sia trascorso il tempo necessario, mettete i bicchieri nel mix di acqua e limone. Lasciateli per qualche minuti e rimuovete l’eccesso con un panno umido. Asciugateli con un panno di lino o foglio di giornale.

Succo di limone per togliere gli aloni dai bicchieri

Un altro ingrediente che possiamo usare in tal senso è senza ombra di dubbio il succo di limone! Saprete, infatti, quanto sia efficace per lucidare, tant’è che viene usato anche per pulire lo sporco ostinato sui vetri! Per usare questo metodo semplice e veloce, tutto quello che dovete fare è riempire una delle due vaschette del lavello della cucina, dopodiché riempite con acqua tiepida e inserite il succo di 2 limoni grandi.

Potete lasciare le bucce di limone all’interno, in modo che possano spargere un buon profumo! Procedete con il lavaggio di ogni bicchiere con la parte non abrasiva della spugna e risciacquate delicatamente sotto acqua corrente.

Il metodo della doppia vasca

Il procedimento per provare il metodo della doppia vasca per rimuovere tutti gli aloni dai vostri bicchieri è davvero semplice e immediato. Inoltre, è un antico rimedio della nonna ancora in voga tuttora. Riempite, quindi, una vaschetta del lavello con acqua molto calda e versate, poi, al suo interno alcune gocce di sapone neutro quale sapone di Marsiglia liquido o qualche scaglia sapone giallo.

A questo punto, immergete i vostri bicchieri pieni di aloni nell’acqua saponata così ottenuta e lasciateli in ammollo. Nel frattempo, riempite l’altra vaschetta del lavello con dell’acqua calda (ma non troppo). Vi ricordiamo, però, di non utilizzare acqua bollente e di indossare sempre dei guanti per proteggere le vostre mani durante il lavaggio. Poi, in una ciotola qualsiasi, diluite 2 bicchieri di aceto bianco in 10 bicchieri di acqua e versate la miscela nella vaschetta del lavello contenente solo acqua.

Prendete, quindi, i bicchieri dalla prima vaschetta e immergeteli nella soluzione di acqua e aceto e lasciateli in ammollo per un po’. Infine, svuotate le vaschette e risciacquate i bicchieri con sola acqua, lasciate asciugare all’aria e voilà: saranno brillanti come non mai!

Perché funziona

Il metodo della doppia vasca risulta essere molto efficace in quanto le due fasi con ingredienti diversi permettono una pulizia profonda e permettono di beneficiare di proprietà differenti.

Nel mix fatto di acqua e sapone, infatti, i bicchieri vengono sgrassati, puliti e privati di ogni macchia grazie alle proprietà pulenti e sgrassanti del sapone combinato con l’acqua calda che, invece, ammorbidisce lo sporco. Questo passaggio, infatti, consente la rimozione di sporco incrostato o di residui di rossetto. La seconda vaschetta contenente acqua e aceto, invece, permette di lucidare i bicchieri e di rimuovere la patina di calcare che causa gli aloni, grazie all’azione anticalcare dell’aceto. Ricordiamo, infatti, che l’aceto è da sempre utilizzato come un lucidante nella pulizia domestica, in grado di eliminare gli aloni e le impronte anche dall’acciaio inox e dai vetri.

Come evitare gli aloni

Una volta visto come togliere gli aloni dai bicchieri e avere bicchieri più brillanti, vediamo insieme una serie di accorgimenti da seguire per evitare di opacizzarli.

No a troppo detersivo

Innanzitutto, il primo consiglio che vogliamo darvi riguarda l’utilizzo del detersivo per il vostro lavaggio. Utilizzatene sempre uno ecologico, nel rispetto dell’ambiente. Vi consigliamo inoltre di non utilizzarne molto perché questo potrebbe opacizzare i vostri bicchieri e creare aloni.

Temperatura ideale

Un altro accorgimento che vi consigliamo di seguire consiste nell’evitare temperature eccessive dell’acqua nel vostro lavaggio a mano o in lavastoviglie. L’acqua eccessivamente calda, infatti, potrebbe danneggiare i vostri bicchieri e renderli meno lucidi. Ricordate, infatti, che la maggior parte dei bicchieri è costituita da una percentuale di materiale plastico che non è adatto all’esposizione alle alte temperature. Utilizzate, quindi, temperature più basse. Nel caso del lavaggio in lavastoviglie, poi, ricordatevi sempre di aprire il portellone dell’elettrodomestico non appena il lavaggio è terminato. In questo modo, infatti, permettete al vapore, che si è prodotto durante il lavaggio, di fuoriuscire immediatamente verso l’esterno e di non danneggiare la superficie di vetri e cristalli.

Sale grosso per togliere gli aloni dai bicchieri

Anche il sale è noto come rimedio naturale contro il calcare. Infatti è possibile preparare una miscela contenete sale grosso e aceto per rimuovere gli aloni dai bicchieri. Questa miscela va applicata sui bicchieri, lasciandola agire per tutta la notte. Dopodiché si può procedere con il risciacquo.