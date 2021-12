Mettere dei bicchieri in vetro sul tavolo fa tutto un altro effetto rispetto ad altri materiali che possono andare dalla plastica o al silicone.

Sebbene siano i più belli ed eleganti, c’è da dire che possono subire un “effetto opaco” nel giro di pochi mesi se non vengono trattati con cura.

In effetti si cerca sempre di rendere i bicchieri super brillanti, ma si conoscono i metodi giusti per farlo?

Oggi vi dirò tutto quello che serve sapere su come lucidare i bicchieri in vetro e togliere le macchie opache!

Lavaggio a mano

Iniziamo con il lavaggio a mano poiché non tutti possiedono o preferiscono lavare sempre tutto in lavastoviglie.

A dire il vero, molto spesso il segreto per ripristinare la brillantezza dei bicchieri è proprio lavarli a mano!

Succo di limone

Il primo ingrediente che possiamo usare in tal senso è senza ombra di dubbio il succo di limone!

Saprete, infatti, quanto sia efficace per lucidare, tant’è che viene usato anche per pulire lo sporco ostinato sui vetri!

Per usare questo metodo semplice e veloce, tutto quello che dovete fare è riempire una delle due vaschette del lavello della cucina, dopodiché riempite con acqua tiepida e inserite il succo di 2 limoni grandi.

Potete lasciare le bucce di limone all’interno, in modo che possano spargere un buon profumo!

Procedete con il lavaggio di ogni bicchiere con la parte non abrasiva della spugna e risciacquate delicatamente sotto acqua corrente.

Bicarbonato

Se oltre all’effetto opaco, ci sono anche altre macchie ostinate sui bicchieri in vetro, potete affidarvi anche al bicarbonato di sodio!

Questo, così come il limone, possiede una grande proprietà pulente molto sfruttata nelle faccende di casa. Inoltre la sua azione abrasiva aiuterà a rimuovere anche lo sporco difficile.

Non dovrete far altro che mettere 3 cucchiai di bicarbonato di sodio della vaschetta del lavello in cui mettete in ammollo i bicchieri.

Procedete sempre lavando con la parte non abrasiva della spugna e risciacquate, vedrete che lucentezza!

Sapone di Marsiglia

Per il lavaggio a mano possiamo affidarci anche al nostro caro sapone di Marsiglia!

Questo ve lo consiglio soprattutto se dovete lavare dei bicchieri molto delicati, come quelli in vetro di Murano o in cristallo.

Il metodo è estremamente semplice e vi sorprenderà per la sua grande efficacia!

Se avete il sapone di Marsiglia liquido, non dovrete far altro che metterne un cucchiaio e mezzo della vaschetta del lavello, oppure usarlo come detersivo per lavare i bicchieri versandolo direttamente sulla spugnetta.

Nel caso in cui abbiate il panetto di sapone, dovrete grattugiare circa due cucchiai di scaglie nell’acqua e mettere poi i bicchieri in ammollo.

Procedete con il lavaggio e dopo risciacquate!

In lavastoviglie

Oltre al lavaggio a mano, c’è chi predilige quello in lavastoviglie, soprattutto se c’è una grande quantità di bicchieri da lavare oppure se bisogna fare in fretta.

Vediamo quali sono i rimedi migliori!

Limone premuto

Il primo è un trucchetto molto usato in lavastoviglie anche per non opacizzpare l’acciaio che spesso forma quegli aloni molto fastidiosi.

Ebbene, per togliere le macchie opache dai bicchieri in lavastoviglie vi basterà mettere mezzo limone premuto in prossimità dei bicchieri oppure poggiato nel cestello della lavastoviglie.

Man mano che il lavaggio andrà avanti, l’acqua trascinerà con sé anche le proprietà del limone, traferendole sui bicchieri.

Questo conferirà brillantezza, profumo e pulizia!

Aceto bianco

In alternativa c’è il rimedio infallibile dell’aceto bianco!

Anche questo molto usato in lavastoviglie per neutralizzare gli odori, per sgrassare a fondo e per rendere lucide le stoviglie.

Dunque perché non sceglierlo anche per rendere i nostri bicchieri di vetro super brillanti?

Vi basterà soltanto creare una miscela con acqua calda e aceto in parti uguali, versatela poi in un contenitore spray e vaporizzatela sui bicchieri prima di avviare il lavaggio.

Se temete la puzza d’aceto, non preoccupatevi, andrà via grazie all’acqua calda della lavastoviglie.

Avvertenze

Leggere sempre eventuali istruzioni di lavaggio dei vostri bicchieri e provate sempre prima i metodi in una parte nascosta.