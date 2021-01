6 Trucchetti facili per profumare le ceramiche del bagno!

In generale, mantenere il bagno fresco e profumato tende ad essere molto difficile nonostante la pulizia costante.

Il bagno, infatti, per sua natura, sembra non essere mai profumato come vogliamo, neanche dopo averlo lavato con molta cura e attenzione.

Quanto sarebbe bello mantenere un odore fresco in questo ambiente esposto continuamente all’umidità!

Ma non dovete disperare, perché avere un bagno profumato come le altre stanze della vostra casa è possibile.

A tal proposito, oggi vi vogliamo suggerire alcuni semplici trucchetti per rendere il vostro bagno uno spazio più profumato e pulito.

Bicarbonato e aceto

Il primo rimedio che vogliamo suggerirvi è il bicarbonato. Questo ingrediente dalle mille virtù, infatti, ha un’azione deodorante in quanto è in grado di neutralizzare i cattivi odori.

Prendete, quindi, una ciotola e versate 3 cucchiai di bicarbonato e 200 ml di aceto.

Aggiungete, poi, delle gocce di olio essenziale che più preferite e mescolate il tutto. Vi consigliamo di scegliere fragranze agrumate così da ottenere un profumo più fresco e naturale.

A questo punto, inserite il tutto in un flacone spray, agitate energicamente e spruzzate la miscela sulle ceramiche.

E voilà: un’esplosione di profumo investirà il vostro bagno!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Sale

Similmente al bicarbonato di sodio, anche il sale grosso si rivela efficace per assorbire gli odori del wc.

Inoltre, è utile per assorbire l’umidità a cui è esposto continuamente il nostro bagno.

Versate, quindi, una manciata di sale nel water e lasciatelo riposare per una notte intera.

Il giorno dopo tirate lo sciacquone e i cattivi odori saranno un brutto ricordo!

Limone

I limoni sono buoni non solo per rendere più saporiti i nostri piatti ma anche per pulire il nostro bagno in quanto sono dei neutralizzatori di odori molto efficaci.

Prendete, quindi, un flacone spray e aggiungete 3/4 di acqua calda e due cucchiai di bicarbonato. A questo punto, versate il succo di un limone oppure alcune gocce di olio essenziale al limone.

Agitate energicamente il flacone e spruzzate la miscela direttamente sulla vasca, nel wc o nel lavello.

I sanitari saranno subito profumati e splendenti!

Pastiglie profumate

Per profumare il vostro bagno in modo naturale, vi consigliamo anche di preparare delle pastiglie profumate fai da te.

Queste pastiglie tutte naturali, infatti, porteranno un profumo avvolgente nel nostro bagno che sentirete ogni qualvolta aprirete la porta.

Prendete, quindi, 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, 20 gocce di olio essenziale, 2 cucchiai di acqua.

Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola e aggiungete l’acqua un po’ alla volta.

Prendete, poi, uno stampino in silicone e versate il composto così ottenuto. Lasciatelo asciugare per una notte.

Poi, prendete le formine e collocatele nel bagno.

Potete anche collocarle nel water attaccandole con un nastro adesivo impermeabile, così da profumare il wc ogni volta tirate lo sciacquone.

E che profumo!

Bombe da bagno

Lo sapevate che potete deodorare il vostro bagno semplicemente utilizzando le bombe da bagno?

Non si tratta però di quelle pastiglie effervescenti che utilizziamo durante un bagno rilassante, ma di alcune capsule fai da te che libereranno il vostro wc dai cattivi odori.

Queste bombe, inoltre, non solo profumeranno il water ma lo puliranno anche a fondo!

Tutto ciò di cui avrete bisogno è:

1 tazza di bicarbonato di sodio

1 tazza di succo di limone

1 tazza di amido di mais

acqua

25 gocce di olio essenziale

Mescolate, quindi, il bicarbonato di sodio con l’amido di mais. Poi, aggiungete l’acqua un po’ alla volta e fate amalgamare bene gli ingredienti.

Aggiungete, poi, il succo di limone e vedrete che il contatto tra il limone e il bicarbonato provocherà una reazione.

Mescolate, quindi, fino ad ottenere una sorta di pasta. A questo punto, aggiungete l’olio essenziale che più preferite.

Amalgamate ancora tutti gli ingredienti e versate la pasta così ottenuta in alcune formine di silicone. Lasciatele asciugare per un paio di giorni.

Infine, utilizzate le formine nel vostro wc: vi basterà buttarle nel water e vedrete che si formeranno schiuma e bollicine in grado di pulire e profumare il vostro bagno.

Lasciate agire per un po’ e il vostro bagno sarà super profumato!

Spray con ammorbidente e alcol denaturato

Infine, vi vogliamo consigliare uno spray fatto con ammorbidente e alcol denaturato.

Tutto ciò di cui avete bisogno è:

200 ml di ammorbidente

200 ml di alcol denaturato

Versate questi due ingredienti in un flacone spray e agitate energicamente per far mescolare bene gli ingredienti.

A questo punto, la soluzione è pronta per essere utilizzata!

Spruzzatene un po’ sui sanitari e sulle piastrelle e asciugate, poi, con carta assorbente. Inoltre, potete spruzzarlo anche nel wc e lasciarlo agire per qualche minuto prima di tirare lo sciacquone.

Il vostro bagno sarà naturalmente e piacevolmente profumato!

N.B. Vi raccomandiamo sempre di utilizzare un ammorbidente ecologico, così da non inquinare l’ambiente.

Altri consigli utili

Per avere sempre il vostro bagno fresco e profumato, vi consigliamo inoltre di pulire e profumare le piastrelle del bagno con bicarbonato e limone.

In alternativa, potete pulire le piastrelle anche con le bucce di arancia da strofinare direttamente sulla parte esterna.

Ricordatevi, però, che prima ancora di deodorare l’ambiente, è importante eliminare i cattivi odori attraverso la corretta pulizia delle superfici.

Inoltre, altri consigli per eliminare i cattivi odori dal vostro bagno sono:

detergere spesso lo scopino, perché è il ricettacolo di batteri e germi

utilizzare spugne diverse per il wc e altri sanitari

svuotare e pulire il bicchiere degli spazzolini

non avere tubature intasate

Avvertenze

Vi consigliamo di consultare sempre le etichette di produzione prima di cimentarvi nella pulizia delle ceramiche del bagno seguendo i rimedi suggeriti.

Evitate l’utilizzo degli ingredienti consigliati in caso di allergia o ipersensibilità.

Per una casa sempre profumata!

Se volete conoscere altri trucchetti per una casa sempre profumata, vi suggeriamo altri post interessanti: