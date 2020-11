7 trucchetti per una casa che profuma d’autunno!

I profumi dell’autunno, si sa, sono allettanti ed invitanti ed è davvero bello accogliere gli ospiti nelle nostre case che profumano di fragranze autunnali.

Il profumo di arance, di mele cotte e di cannella calda racchiudono perfettamente la sensazione accogliente e confortante dell’autunno.

Tuttavia, non è necessario comprare spray artificiali o altri prodotti chimici che imitino i classici aromi autunnali, perché potete profumare naturalmente la vostra casa con gli ingredienti stesso dell’autunno!

Quindi…volete sapere in che modo?

Scopriamolo insieme!

N.B Evitate i seguenti ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

Pot-pourri

Per una miscela profumata che dura per ore, provate questo pot-pourri.

Prendete, quindi, una pentola di acqua e versate:

1 mela

1 arancia

3 bastoncini di cannella

Chiodi di garofano (se preferite)

Iniziate, quindi, con il tagliare a fette la mela e l’arancia prima di versarle nella pentola. In alternativa alle fette, potete anche versare solo le bucce.

Portate, poi, tutti gli ingredienti ad ebollizione in una pentola e, in seguito, lasciate sobbollire per un’altra oretta per far sì che il profumo venga rilasciato nella vostra casa.

Vi raccomandiamo di tenerlo d’occhio così da assicurarvi che non bruci e di aggiungere un po’ di acqua man mano che evapora.

Infine, potete anche unire gli ingredienti in un barattolo ermetico con acqua e conservare in frigo così da utilizzarlo quando preferite.

Spray per ambienti

Per dare alla vostra casa un’esplosione di profumo autunnale, potete preparare anche uno spray per ambienti.

Per preparare questo spray, avrete bisogno solo di alcuni frutti quali la mela o l’arancia e alcune specie quali la cannella e i chiodi di garofano.

Portate, quindi, ad ebollizione il mix di frutta e di spezie e aggiungete anche qualche foglia di rosmarino o di alloro.

Lasciate sobbollire, poi, per altri 10 minuti. Nel frattempo, potrete notare già l’odore che si estende nella vostra casa!

Una volta raffreddata la miscela, filtrate il liquido e versatelo in un contenitore spray. Se preferite, potete anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

Spruzzate, quindi, lo spray e la vostra casa sarà profumatissima come l’autunno!

Sacchettini profumati

L’autunno è, da sempre, associato alle foglie e agli alberi.

Perciò, vi vogliamo consigliare un profuma ambiente fatto con bacche di ginepro, gocce di resina essiccate, rosmarino, salvia o qualche altra erba aromatica autunnale.

Insomma, date spazio alla vostra creatività e prediligete i profumi autunnali che più amate!

Una volta scelte le foglie o le erbe aromatiche da utilizzare, inseritele in un sacchettino di cotone e collocateli in alcuni punti della vostra casa.

Potete posizionarli anche sui termosifoni così da sprigionare tutto il profumo per la casa.

In alternativa, potete anche pestarli con un mortaio, bagnarli con alcune gocce di acqua e lasciarli esposti in una ciotolina aperta.

E che profumo!

Ghirlanda di frutta secca

Per profumare la vostra casa, potete realizzare anche una ghirlanda fai da te, che avrà anche una funzione ornamentale.

Per preparare questa ghirlanda, avrete bisogno solo di:

arance

mandarini

mele

Potete scegliere i frutti in base alla vostra preferenza o in base a ciò che avete in casa.

Innanzitutto tagliate a rondelle le arance, i mandarini e le mele. Dopodiché infilate in mezzo lo spago così da unirli tutti per comporre una ghirlanda.

Per renderla più decorativa, potete anche inserire delle foglie di alloro tra un frutto e l’altro.

Lasciate, poi, essiccare la ghirlanda per qualche giorno tenendola in un ambiente asciutto e secco.

Una volta essiccata, appendetela dove più preferite e sentirete subito l’autunno in casa vostra!

Se non volete appenderla, potete anche disporre i frutti in un contenitore aperto o in un vaso e decorarli, poi, con piccole pigne.

Avrete in casa non solo un elemento decorativo bello da guardare ma anche un odore d’autunno inebriante!

Pigne al profumo di cannella

Le pigne sono un segno distintivo dell’arredamento stagionale, ma non è necessario comprarle se siete abbastanza fortunate da avere sempreverdi nella vostra zona.

Se, quindi, possedete delle pigne, cuocetele in forno così da pulirle e asciugarle.

Una volta pulite, quindi, decoratele con la cannella e spruzzate una miscela di acqua e alcune gocce di olio essenziale alla cannella o di altri oli essenziali autunnali.

Quando le pigne saranno profumate, mettetele in una ciotola o in un vaso di vetro e appoggiatele dove maggiormente preferite.

E voilà: la vostra casa sarà subito più accogliente e profumata!

Oli essenziali autunnali

Potete anche realizzare degli spray utilizzando alcune gocce di olio essenziale, oppure utilizzare un diffusore se l’avete.

Per lo spray, vi basterà creare una miscela di acqua e alcune gocce di olio essenziale che più preferite.

Ovviamente, vi consigliamo di utilizzare oli essenziali autunnali tra cui:

Bergamotto

Cardamomo

Legno di cedro

Corteccia di cannella

Chiodo di garofano

Abete

Zenzero

Rosmarino

Sandalo

Arancia dolce (o arancia selvatica)

Create, quindi, la vostra miscela di oli essenziali con profumi autunnali per riempire la vostra casa con gli odori rilassanti di questa stagione per ore e ore!

Spezia di zucca

La spezia per torta di zucca, nota anche come spezia di zucca, è un mix di spezie americane comunemente usate come ingrediente nella torta di zucca.

Potete profumare la vostra casa in modo naturale riproducendo l’odore familiare e delizioso della torta di zucca senza aprire il forno!

Vediamo, quindi, come creare un’atmosfera accogliente e profumata in casa bollendo le spezie per creare un delizioso profumo di torta di zucca americana evitando le candele.

Riempite d’acqua una pentola e mettetela sul fuoco e portatela ad ebollizione.

A questo punto, aggiungete 1 cucchiaio di noce moscata, 1 cucchiaio di chiodi di garofano e un altro di zenzero così da creare voi stessi la spezia della torta di zucca.

Aggiungete, poi, 2 bastoncini di cannella nell’acqua e versate un cucchiaino di estratto di vaniglia.

Una volta raggiunta l’ebollizione, cuocete un altro po’ a fuoco lento per circa un’ora così che il profumo rinfrescherà la vostra casa con il profumo delle spezie.

In seguito, potete, anche filtrare tutto e versare il liquido in un flacone spray da utilizzare come deodorante per l’ambiente.

Controindicazioni

Vi consigliamo di evitare i suddetti rimedi in caso di allergia o ipersensibilità rispetto agli ingredienti.

Consultate un medico in caso di allattamento o gravidanza.

Per una casa sempre profumata

