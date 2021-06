Il trucchetto casalingo per far tornare come nuove le collanine estive ossidate!

Durante la stagione estiva, tutte noi amiamo sfoggiare collane che finalmente possiamo indossare senza che vengono coperte da maglioni e felpe super coprenti.

Poiché, però, sono molto esposte ai fattori esterni, quali il vento, la salsedine, l’acqua del mare, il sole, le collanine estive tendono facilmente ad ossidarsi e a risultare, quindi, annerite o scolorite.

Insomma, per niente belle da vedere! Perciò, oggi vedremo insieme alcuni rimedi casalinghi per farle tornare come nuove in maniera facile e veloce.

Succo di limone

Il primo rimedio che vogliamo consigliarvi per pulire le vostre collanine estive e liberarle dall’ossidazione consiste nell’utilizzare il limone.

Vi basterà prendere mezzo bicchiere di succo di limone e mescolarlo con un po’ di acqua in una piccola ciotola.

Dopodiché ponete le vostre collanine in ammollo e lasciatele per circa 15 minuti. Poi, risciacquate con acqua tiepida e asciugatele con un panno pulito: appariranno subito più lucenti!

L’acido del limone, infatti, riuscirà a mangiare lo sporco dato dall’ossidazione e a riportare il gioiello allo stato iniziale di lucentezza.

Aceto

Anche l’aceto risulta essere molto efficace per rimuovere lo sporco e l’annerimento dato dal processo di ossidazione.

Per poter provare questo rimedio, create una soluzione di aceto bianco e acqua. Decidete voi la quantità in base alla grandezza e alla quantità delle vostre collanine.

Una volta realizzata questa miscela in una ciotola, mettete in ammollo i vostri gioielli per circa 15 minuti. Dopodiché utilizzate uno spazzolino morbido per poter strofinare delicatamente laddove le macchie sono più resistenti.

Bicarbonato, sale e fogli di alluminio

Un altro rimedio efficace per eliminare l’ossidazione dai vostri gioielli prevede la combinazione del bicarbonato di sodio, i fogli di carta alluminio e il sale.

Innanzitutto, rivestite un bicchiere o una padella con dei fogli di carta alluminio. Dopodiché, appoggiate tutte le vostre collanine estive annerite sulla carta stagnola. A questo punto, versate un cucchiaio di sale, un cucchiaio di bicarbonato di sodio e una tazza di acqua tiepida.

Poi, mescolate tutto il contenuto e lasciate agire per qualche minuto. Quindi, risciacquate con acqua fredda e asciugate con un panno pulito.

Olio d’oliva

Un altro prodotto naturale che può essere utilizzato per pulire le collanine è l‘olio d’oliva.

Riempite metà bicchiere di olio d’oliva e lasciate il gioiello in ammollo per circa 10 minuti. Dopodiché sciacquate abbondantemente con acqua fredda.

Vi raccomandiamo di sciacquare con abbondanza fino a quando il gioiello non vi sembrerà più oleoso.

Dentifricio

Anche se vi può sembrare strano perché solitamente lo associate alla pulizia dei denti, il dentifricio è molto efficace per rimuovere macchie nere dai gioielli.

Per questo rimedio, avrete bisogno di uno spazzolino da denti o coton fioc e una piccola quantità di dentifricio.

Quindi, ponete una piccola quantità di dentifricio sul vostro gioiello annerito e estendetela con il dito. A questo punto, strofinate con lo spazzolino da denti. Infine, risciacquate con acqua fredda e asciugate con un panno pulito.

Acqua di patate

L’acqua di patate sembrerebbe essere un ottimo rimedio per pulire soprattutto oggetti di argento anneriti e ossidati.

Per provare questo rimedio, vi basterà prendere 3 o 4 patate, aggiungerle in una pentola con acqua e cuocerle come se le stesse cucinando per mangiarle.

Dopo averle lessate, toglietele dall’acqua e spegnete il fornello. A questo punto, aggiungete le vostre collanine d’argento annerite nell’ acqua delle patate e lasciatelo in ammollo per circa 20 minuti.

Il tempo di posa può essere anche superiore in caso di argento molto rovinato. Infine, asciugatelo con un panno asciutto e pulito.

Le collanine saranno di nuovo lucido come appena comprate!

Altri consigli utili

Una volta visto come rimuovere l’ossidazione dalle vostre collanine estive, è bene sapere che l’ossidazione si può anche evitare se si seguono alcuni piccoli accorgimenti.

Innanzitutto, vi raccomandiamo sempre di utilizzare un panno per pulire delicatamente le collanine periodicamente, così da non farle annerire.

Inoltre vi suggeriamo di non lasciarle in acqua per lungo tempo, in quanto l’acqua potrebbe rovinare la finitura dei gioielli. Evitate, quindi, di indossarle in spiaggia e al mare.

Infine, ricordate sempre di mettere creme e lozioni o di spruzzare profumo e lacca prima di indossare i vostri gioielli, perché questi possono danneggiarli.

Avvertenze

Vi consigliamo sempre di leggere le istruzioni e le etichette delle vostre collanine. Non utilizzate detergenti aggressivi e state attente a non danneggiare eventuali finiture.

