Tingere i capelli con rimedi casalinghi? Si può!

Con il passare del tempo, sono poche le cose che una donna può temere!

Ma quando si parla di capelli bianchi, si palesa la disperazione in ognuna di noi! E così, di corsa dal parrucchiere per riparare all’inevitabile avanzamento dell’età.

Però ci sono molte persone che sono allergiche alle tinture tradizionali. Inoltre contengono sostanze chimiche, che a lungo andare possono danneggiare il capello e il cuoio capelluto.

Come possiamo ovviare a tale problema? Con rimedi naturali e casalinghi, ovviamente. La natura ci mette a disposizione tante soluzioni e spesso non ce ne rendiamo neanche conto!

Se siete curiose, scopriamo inseme come tingere i capelli con rimedi casalinghi!

ATTENZIONE! Prima di provare con i metodi indicati, assicuratevi di non avere allergie a una o più componenti. Inoltre provateli prima su una piccola ciocca, se è la prima volta che lo fate!

Con il cacao

Non è buonissimo soltanto per i nostri dolci preferiti! Il cacao è un ottimo ingrediente per preparare una tintura naturale per capelli.

Infatti, oltre a nutrirli ed ammorbidirli, riesce a coprire anche i capelli bianchi. Inoltre non manca chi lo utilizza come ingrediente per una maschera idratante o per uno shampoo fatto in casa!

Per tingere i capelli, occorreranno 3 cucchiai di cacao amaro in polvere (facilmente reperibile al supermercato) e 3 cucchiai di miele.

Applicare il composto sui capelli asciutti e lasciar riposare per un’ora. Non resta che risciacquare!

Per schiarirli

C’è chi vuole scurirli, e chi invece vorrebbe donare riflessi dorati e più chiari ai propri capelli!

Anche in questo caso abbiamo molte alternative utili a schiarire i capelli in modo naturale, vediamone alcuni insieme!

Camomilla. Lasciare in infusione qualche filtro in più nell’acqua calda affinché sia forte. Dopo che si è raffreddata, applicatela sui capelli e lasciate che si asciughi al sole. Dopo potete fare la shampoo. Limone. Aceto di mele. Sembra che questo rimedio casalingo sia ottimo e non solo per rendere i capelli più luminosi durante il risciacquo acido!

Con il caffè

Forse è uno dei rimedi casalinghi più apprezzati per colorare i capelli in modo naturale e senza sostanze chimiche. Il caffè ha potenti proprietà rivitalizzanti, senza contare che è ottimo anche contro la cellulite e per creare ottimi scrub viso.

Per tingere i capelli con il caffè, vi occorrerà preparare 3 tazze di caffè forte (non istantaneo!) e fatele raffreddare.

Dopo aver effettuato lo shampoo, applicate sulla cute e le lunghezze il caffè e massaggiate la chioma per circa 5 minuti. Dopo questo passaggio, risciacquate con aceto e acqua in uguali quantità!

Tè nero

Non stiamo parlando dell’ora del tè! Certo, è ottimo con limone e biscotti, ma in questo caso può aiutarci moltissimo per scurire i capelli in modo naturale!

Come? Basta inserire 6 bustine di tè nero in 1 litro di acqua. Ancora meglio se il tè è acquistato in erboristeria quindi sfuso.

Anche qui, come per il caffè, è buona abitudine fare dei risciacqui tenendo se si riesce qualche minuto in posa. Risciacquare con acqua tiepida.

Inoltre, con il tè nero si possono fare ottimi trattamenti per i capelli, soprattutto se sono grassi o con la forfora!

Henné

Potremmo considerarlo il rimedio per eccellenza. L’henné è molto utilizzato in ambito cosmetico. Questo arbusto spinoso è utilizzato fin dall’antichità per donare corpo e vigore ai capelli, oltre ad essere noto perché è una tintura naturale.

Ora in commercio si trova di diverse tipologie, dall‘Henné neutro meglio conosciuto come Cassia, all’henné nero, anche detto Indigo.

Una piccola precisazione: l’henné quello puro, conosciuto come Lawsonia Inermis, ha tendenzialmente tonalità che vanno dal rosso all’arancio.

Secondo la vostra base e i consigli dell’erborista, con l’henné si possono ottenere risultati soddisfacenti!

Controindicazioni

Si consiglia di NON utilizzare i rimedi indicati in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. Se non si ha dimestichezza, provate prima su piccole ciocche per evitare di “peggiorare la situazione”.

Consultare il medico in caso di gravidanza o allattamento, e consultare il dermatologo in caso di cuoio capelluto problematico o molto delicato.