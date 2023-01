Le macchie sulle stoviglie e gli aloni non si formano solo quando sono sporchi, ma succede di frequente che le vediamo anche dopo il lavaggio.

Può succedere per la maggior parte dei casi in lavastoviglie, ma anche il lavaggio a mano, se non fatto con attenzione, gioca brutti scherzi.

Uno di questi casi è quando si formano gli aloni che colpiscono per lo più i bicchieri. La conseguenza è che non li vediamo brillanti come vorremmo, ma anzi sembrano ancora più sporchi!

Non sempre però i ha il tempo di ripetere tutto il procedimento, quindi vediamo insieme come toglierli in poco tempo usando dei rimedi naturali ed efficaci!

Aceto bianco

Perché non partire proprio da un elemento che riesce a lucidare facilmente le superfici?

L’aceto bianco, ma in generale qualsiasi tipologia d’aceto, rappresenta un rimedio perfetto per togliere quelle macchie lasciate qua e là che non ci piace vedere.

Ebbene, riempite la vaschetta del lavello con acqua calda e 1 bicchiere d’aceto, dopodiché dovrete mettere in ammollo i bicchieri per almeno 1 ora.

Risciacquate con acqua fredda, metteteli a gocciolare e vedrete che saranno brillanti come non mai!

Bicarbonato di sodio

Lo stesso effetto dato dall’aceto possiamo riscontrarlo anche nel bicarbonato di sodio!

Stiamo parlando del rimedio preferito in passato dalla nostre Nonne che ha sempre qualcosa da insegnarci e che possiamo usare a nostro piacimento in ogni angolo della casa.

Con il bicarbonato sarà semplicissimo togliere le macchie, mettete 1 cucchiaio di prodotto nella vaschetta del lavello insieme ai bicchieri per 2 ore.

Risciacquate bene per togliere eventuali residui e gli aloni per magia diventeranno solo un lontano ricordo!

Succo di limone

Continuiamo la lista degli trucchetti perfetti per far splendere i piatti come dei diamanti con il succo di limone!

Quello che per noi è l’agrume più buono del mondo è in realtà anche uno dei migliori metodi naturali da usare in casa per le pulizie di ogni giorno.

Il succo di limone ha un grande potere sgrassante e basterà metterne 1 bicchiere nella vaschetta del lavello insieme ai bicchieri per ottenere un grande risultato.

Inoltre ha un grande punto a suo favore: il fantastico profumo che lo contraddistingue e che resterà sui bicchieri!

Acido citrico

Non solo contro il calcare o in lavatrice, l’acido citrico è un asso nella manica anche quando si tratta di lucidare qualcosa, e in questo caso i bicchieri.

Usatelo preparando prima una soluzione di 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua, poi spruzzatelo nella vaschetta del lavello e mettete i bicchieri in ammollo.

Dopodiché sarà necessario attendere circa un’ora prima di risciacquare e di vedere di nuovo i vostri bicchieri brillare!

Sale fino

Concludiamo con un prodotto che trova la sua enorme in portanza in cucina: come si farebbe senza sale?

Tuttavia non solo per esaltare i cibi, ma anche per mandare via le macchie questo prodotto dona tutte le sue qualità.

Per cui sciogliete 1 cucchiaio di sale fino nella vaschetta del lavello con acqua molto calda, poi mettete i bicchieri uno alla volta.

L’azione sgrassante del sale andrà a rimuovere le macchie e a donare nuovamente la lucentezza che avevano perso!