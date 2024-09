Come togliere la puzza di umido dai panni stesi fuori?

È arrivato il periodo dell’anno in cui stendere i panni appena lavati non ci garantisce di ritrovarceli poi belli profumati una volta asciutti. L’eccesso di umidità esterna, infatti, potrebbe compromettere la fase di asciugatura e provocare un cattivo odore sul nostro bucato.

Con la pioggia e l’umidità, non sempre i nostri indumenti sprigionano un bel profumo e come se non bastasse, poi, quella puzza di umidità è anche molto resistente e, spesso, non va via neanche con i lavaggi. Per questo, oggi vedremo insieme alcuni rimedi naturali efficaci per togliere la puzza dai vestiti quando piove ed è umido!

Perché i panni puzzano di umido

Sicuramente ti sarà capitato di chiederti: “Ma perché i panni puzzano di umido?” Ho scoperto che l’umidità è l’elemento chiave. Se non gestita correttamente, crea l’ambiente ideale per batteri e muffe responsabili del cattivo odore.

Pur partendo con panni che profumano di pulito, basta un po’ di umidità per rovinare tutto. E ciò accade soprattutto quando il bucato resta fuori tutta la notte, ma anche quando inizia a piovere. Mi succede spesso di dovermi “disperare” per aver steso il bucato profumato e sentire dopo poche ore quell’odore spiacevole.

I due rimedi naturali per me essenziali contro l’umidità

Per combattere l’umidità in modo naturale, soprattutto quando asciugo il bucato umido in casa, ho bisogno di un piccolo aiuto. E a farlo sono due rimedi naturali semplici e facilmente reperibili.

Primo rimedio naturale: uso una combinazione di sale grosso e olio essenziale di lavanda. Riempio una piccola ciotola con del sale e aggiungo 7-8 gocce di olio essenziale di lavanda. Il sale assorbe l’umidità, mentre l’olio essenziale rilascia un piacevole profumo, contribuendo a mantenere l’ambiente fresco.

Secondo rimedio naturale: voglio proporti il mio deodorante naturale preferito include bicarbonato di sodio e olio essenziale. Mescolo insieme questi ingredienti (una ciotolina di bicarbonato e 10 gocce di olio essenziale a scelta) e li spargo nei punti chiave della casa. Questa semplice azione elimina qualsiasi cattivo odore e riesce a profumare stanze e armadi.

Spero che con questi piccoli consigli, che potrai fare tuoi, riuscirai a risolvere la puzza di umido sul bucato.

Un trucco per asciugare meglio: la centrifuga

Un primo passo che potresti fare è quello di fare una centrifuga extra, soprattutto per asciugamani o capi più resistenti. Questo riduce notevolmente l’umidità residua, limitando così le occasioni per la formazione di cattivi odori.

Ovviamente ti sconsiglio di utilizzarla per le camicie, per i vestiti in seta o quelli che hanno bisogno di più delicatezza. Altrimenti succede che risolviamo un problema, ma ne creeremo un altro!

Regole che seguo per asciugare il bucato in casa

Se il tempo non vuole proprio saperne di migliorare, a meno che non abbiamo l’asciugatrice, la soluzione è portare i panni da far asciugare in casa.

Una mossa vincente è posizionare lo stendibiancheria in prossimità del termosifone. Il calore aiuta a velocizzare l’asciugatura, riducendo le possibilità che si formino odori sgradevoli a causa dell’umidità.

Però voglio darti un consiglio: evita di mettere direttamente i panni sul termosifone quando sono troppo umidi, perché potresti ottenere l’effetto inverso. Poi non è l’ideale aumentare l’umidità che c’è in casa.

Perciò arieggiare è fondamentale. Anche se sembra controintuitivo durante i giorni umidi, aprire le finestre e cambiare l’aria anche per pochi minuti al giorno fa la differenza nel mantenere la stanza asciutta e fresca.

Ti consiglio di non mettere lo stendibiancheria in camera da letto, perché inevitabilmente potrebbe crearsi un po’ di umidità e non è del tutto salutare per noi. Scegli invece una stanza meno frequentata e in cui, anche se tieni le finestre per un po’ aperte, non avvertirai freddo.

Se ho bisogno di asciugare le camicie, in genere utilizzo le stampelle e le attacco ai termosifoni.

Sale e limone

No, non stiamo preparando il condimento per un buon piatto da mangiare, bensì un mix molto efficace per rimuovere la puzza di umido dai vostri capi! Entrambi gli ingredienti, infatti, sono noti per le proprietà fungicide e antibatteriche in grado di contrastare i cattivi odori. Il sale, inoltre, ha una forte capacità assorbente.

Il procedimento è molto semplice, in quanto dovrete mescolare un cucchiaino di succo di limone con due cucchiaini di sale fino ad ottenere una sorta di pasta. Applicatela, quindi, sulle aree su cui maggiormente sentite la puzza di umidità e lasciate agire per un po’. Dopodiché, procedete con il comune lavaggio e voilà: addio cattivi odori!

N.B Vi consigliamo di utilizzare questo rimedio solo in caso di capi chiari o bianchi a causa della proprietà sbiancante del limone.

Sapone di Marsiglia e bicarbonato

Quando si parla di lenzuola profumate, non si può non citare il tanto amato sapone di Marsiglia e il bicarbonato. Il sapone di Marsiglia, infatti, vanta proprietà pulenti molto delicate ed è noto per il suo profumo inebriante, mentre il bicarbonato è efficace per neutralizzare il cattivo odore dovuto all’umidità.

Tutto ciò che dovrete fare è aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo e avviare, poi, il ciclo di lavaggio. Per ottenere un maggior profumo, potete aggiungere anche 10 gocce di olio essenziale che preferite.

Aceto e bicarbonato

Il bicarbonato può essere utilizzato non solo insieme al sapone di Marsiglia, ma anche insieme a un altro ingrediente molto noto per la sua capacità di neutralizzare i cattivi odori: l’aceto. In questo caso, vi consigliamo di procedere prima con un ingrediente e poi con l’altro per un effetto più efficace. Aggiungete, quindi, una tazza di aceto bianco nella vaschetta della lavatrice ed avviate il primo ciclo di lavaggio. Dopodiché, aggiungete un po’ di bicarbonato e procedete, quindi, con il secondo lavaggio.

Vi consigliamo di aggiungere al bicarbonato anche alcune gocce di oli essenziali così da non eliminare solo i cattivi odori, ma portare anche un buon profumo.

Acido citrico

In sostituzione all’aceto, potete utilizzare l’acido citrico, un composto ecologico dalle proprietà deodoranti e pulenti, molto efficace per pulire molte superfici della casa! Vi basterà sciogliere 75 grammi di acido citrico in 500 ml di acqua tiepida, mescolando molto bene. Poi aggiungete 10 gocce del vostro olio essenziale preferito. Utilizzate, quindi, circa 100 ml di questa soluzione durante il lavaggio in lavatrice e… il gioco è fatto!

Acqua ossigenata

Se la puzza di umidità sui vostri vestiti sembra essere molto resistente e non andare via con i rimedi visti finora, allora ecco a voi la soluzione: l’acqua ossigenata. Questo prodotto, infatti, sprigiona ossigeno e riesce, quindi, a contrastare la diffusione di batteri e muffe responsabili del cattivo odore. Inoltre, sbianca i vestiti rendendoli come nuovi!

Aggiungete, quindi, 4 cucchiai di sale grosso e 100 ml di acqua ossigenata in una bacinella contenente 4 litri di acqua molto calda. Immergete, poi, i vostri vestiti all’interno e lasciate agire per circa 15 minuti. Dopodiché risciacquate il tutto e procedete al comune lavaggio.

N.B Vi ricordiamo di utilizzare l’acqua ossigenata al 3% e di utilizzare questo rimedio solo su capi bianchi; l’acqua ossigenata, infatti, ha una funzione sbiancante!

Trucchetto sui panni asciutti

Se invece non avete modo di rilavarli ma volete togliere quella brutta e fastidiosa puzza di umido, ecco un trucchetto da usare sui panni asciutti! La ricetta che vogliamo proporvi prevede l’uso del bicarbonato di sodio. Questo ingrediente, infatti, è assai efficace grazie alle sue proprietà anti-odore. Vi occorreranno:

500 ml di acqua distillata

25 gocce di olio essenziale (scegliete quello che preferite)

(scegliete quello che preferite) 2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Sciogliete il bicarbonato nell’acqua mescolando bene, poi aggiungete le gocce di olio essenziale che avete scelto.

Avrete due azioni in una: Il bicarbonato aiuterà ad assorbire la puzza di umido e in più trasporterà il piacevole profumo degli oli essenziali sui tessuti. Uno dei miei preferiti è di sicuro l’olio essenziale di lavanda.

Aceto

Oltre al bicarbonato, anche l’aceto può essere un ingrediente in grado di neutralizzare i cattivi odori e può essere, quindi, usato sui vostri capi appena lavati. Inoltre, è considerato una manna dal cielo anche per togliere la puzza di umidità dagli accappatoi e asciugamani! Il procedimento per realizzare questo deodorante è davvero molto semplice, in quanto vi serviranno:

500 ml di acqua distillata

100 ml di aceto di vino

4 cucchiai di vodka

1 cucchiaio di bicarbonato

20 gocce di olio essenziali che più preferite.

Versate, quindi, l’acqua distillata in un vecchio flacone con spray, dopodiché aggiungete l’aceto di vino e la vodka e mescolate la miscela. A questo punto, aggiungete il bicarbonato e le gocce di olio essenziale che avete scelto, cercando di prediligere le fragranze consigliate anche nel rimedio precedente o quelle più agrumate come il limone, l’arancio, la lavanda, ecc.

Infine, spruzzate la miscela così ottenuta sui vostri capi stesi e una volta asciugati vedrete che profumo!

Sale profumato

Sempre senza allontanarci dalla dispensa, possiamo ricorrere al sale, il quale è anche un ingrediente utilizzato in casa per assorbire l’umidità in eccesso.

Vi proponiamo di realizzare il sale profumato, versando 500 gr di sale grosso e un bicchiere di fiori di lavanda fresca in una ciotola e aggiungendo l’acqua quanto basta in modo da ricoprire il sale. Dopodiché, fate riposare il tutto per una settimana, tempo che il sale possa assorbire l’acqua. Per l’utilizzo in lavatrice, dovrete aggiungere 1 cucchiaio di questo sale profumato nel cestello insieme al bucato.