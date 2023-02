Come Togliere la Muffa in Lavatrice e averla come Nuova

Se da una parte la lavatrice è considerata uno degli elettrodomestici più utili in casa, in quanto ci permette di avere ogni giorno capi puliti e profumati da indossare, dall’altra tende essa stessa ad accumulare sporco.

Il continuo contatto con l’acqua e il detersivo, infatti, la rendono soggetta alla formazione della muffa che troviamo solitamente sulla guarnizione o nella vaschetta del detersivo.

Per questo, oggi vedremo insieme dei trucchetti per togliere il nero della muffa in lavatrice e farla tornare come nuova!

Aceto

Il primo rimedio che vi proponiamo è l’aceto, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti, anti-odore e antibatteriche. Riempite, quindi, una ciotola con ‘l’aceto e immergete un panno in microfibra al suo interno. Dopodiché strizzatelo e ripassatelo più volte sulla guarnizione e nella vaschetta del detersivo.

Infine, risciacquate con un panno imbevuto di sola acqua e asciugate accuratamente per evitare ristagni di acqua che sono la causa primaria della formazione della muffa!

Bicarbonato

Un altro ingrediente molto efficace in caso di muffa in lavatrice è il bicarbonato, il quale svolge un’azione sbiancante e abrasiva in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate. Vi ricordiamo che può essere utilizzato anche per dire addio alle macchie gialle nel wc!

Mescolate, quindi, 2 cucchiai di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza densa e cremosa, dopodiché immergete uno spazzolino dalle setole morbide nel composto così ottenuto e strofinatelo sulla guarnizione e nella vaschetta dell’ammorbidente. A questo punto, lasciate agire per circa 5 minuti e risciacquate, poi, con un panno umido.

Per rendere più efficace questo rimedio, potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale di Tea tree oil, il quale possiede proprietà anti-fungine e antimicotiche in grado di prevenire la formazione di muffa.

In alternativa, potete anche immergere dei pezzi di un asciugamano vecchio nel composto e applicarli direttamente sulle macchie di muffa presenti nella vaschetta del detersivo.

Miscela pulente

Se le macchie sembrano essere molto ostinate, allora è il caso di passare a una miscela più efficace che coniuga le proprietà di più ingredienti.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

In una ciotola, quindi, aggiungete qualche cucchiaio di bicarbonato e versate, poi, un po’ di succo di limone e un po’ di aceto a filo fino ad ottenere una sorta di pasta. Dopodiché, servitevi di uno spazzolino vecchio da denti per applicare questo composto sulle macchie di muffa e lasciate agire.

Infine, non vi resta che risciacquare e asciugare accuratamente: addio muffa! Come se non bastasse, questi ingredienti saranno in grado di eliminare anche i cattivi odori! Potete, infatti, usarli per rimuovere anche la puzza dal frigorifero!

Succo di limone e acqua ossigenata

Infine, vediamo un rimedio più strong, il quale prevede l’utilizzo dell’acqua ossigenata, che anche se è considerata propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico! Vi consigliamo, però, di combinarla con il limone per un effetto più efficace! Versate, quindi, 60 ml di succo di limone e 250 ml di acqua ossigenata in un secchio contenente 3 litri di acqua e immergete, poi, un panno o una spugna nella soluzione così ottenuta.

A questo punto, passatelo su tutta la guarnizione e nella vaschetta del detersivo, lasciate agire per un po’e risciacquate. Per quanto riguarda il cassetto, potete anche direttamente estrarlo e immergerlo nel secchio in ammollo per circa 10 minuti.

Infine, risciacquate e della muffa non ci sarà più traccia! L’acqua ossigenata, infatti, è un antimuffa casalingo che può essere utilizzato anche per togliere le macchie nere dalle pareti!

Avvertenze

Provate i rimedi in angoli non visibili per non rischiare di macchiare o danneggiare il cassettino.