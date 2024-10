Come usare l’aceto bianco di alcol per pulire la lavatrice

L’aceto d’alcol è una tipologia d’aceto che prende sempre più piede nelle case perché rappresenta un elemento fantastico: a volte ci serviamo di tanti prodotti disponibili in commercio in grado di aiutarci nella nostra pulizia domestica, ignorando che basterebbero alcuni prodotti che già abbiamo in dispensa. Mi sono avvicinata all’utilizzo dell’aceto di alcol in lavatrice un po’ per caso: l‘aceto bianco di alcol è una soluzione di acqua e aceto che ha naturali proprietà disinfettanti, anticalcare e pulenti.

Si tratta di un prodotto dall’inconfondibile odore un po’ pungente, ma che può essere utilizzato per vari scopi casalinghi. Nonostante ci sia ancora un dibattito in corso, è considerato un prodotto ecologico. Inoltre, è molto economico e naturale: un’ottima alternativa a tanti prodotti più costosi che hanno componenti chimiche, a volte dannose.

Oltre a poter svolgere tante faccende domestiche con questo prodotto naturale, potete prendervi anche cura della lavatrice! Proprio per questo oggi vi dirò come pulirla da cima a fondo usando soltanto l’aceto bianco d’alcol!

Pulizia del cestello

È importante mantenere il cestello della lavatrice sempre pulito per evitare che diventi fonte di cattivi odori o che trasferisca sporco ai tessuti durante i lavaggi.

Un metodo rapido ed efficace che seguo una volta a settimana (o quando lo ritengo necessario) consiste nell’usare un panno morbido inumidito con un po’ di aceto di alcol per pulire l’interno del cestello. Con la lavatrice spenta, passo il panno su tutta la superfice, poi lascio l’oblò aperto per farlo asciugare. Toglie gli aloni e qualsiasi odore poco piacevole.

Calcare

La continua esposizione all’acqua, però, fa sì che sia soggetta alla formazione del calcare che, a lungo andare, potrebbe anche compromettere la sua funzionalità. Per fortuna, però, è possibile rimuovere il calcare in lavatrice utilizzando l’aceto di alcol. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare nel cestello circa un litro di questa tipologia di aceto e avviare, poi, il ciclo di lavaggio a vuoto a 30°.

Cattivi odori

Inoltre, l’aceto bianco di alcol è efficace anche per neutralizzare i cattivi odori che spesso si formano in lavatrice, in particolare nel cestello, grazie anche al suo potere antibatterico naturale.

In questo caso, quindi, vi basterà mescolare mezzo litro di aceto di alcol e mezzo litro d’acqua e versare, poi, la miscela così ottenuta in un flacone con spray. A questo punto, vaporizzatela nel cestello e lasciate agire per circa un’ora, lasciando la porta del cestello aperto.

Per un effetto più efficace, potete anche aggiungere al composto mezzo bicchiere di succo di limone, il quale non solo aiuterà a disinfettare il cestello, ma anche a conferire un odore inebriante. Il cestello sarà pulito e addio cattivi odori!

Macchie dalla guarnizione

La guarnizione della lavatrice è un luogo difficile da pulire e, a causa dell’umidità costante, può diventare un habitat ideale per la formazione di muffa e l’accumulo di depositi di calcare.

In questo caso possiamo usare un’impacco di aceto di alcol diluito con un po’ d’acqua sulla guarnizione e lasciarlo agire per una mezz’ora. Dopo questo trattamento, basta risciacquare con cura per ritrovare una guarnizione pulita e e senza aloni.

Lavaggio a vuoto

Sappiamo bene che una volta al mese la lavatrice ha bisogno di un lavaggio a vuoto approfondito, per mantenerla sempre in forma, diciamo. È possibile versare una bottiglia di aceto di alcol direttamente nel cestello, per poi avviare un lavaggio a vuoto ad alte temperature. Questo ciclo di lavaggio non solo pulisce profondamente, eliminando residui e cattivi odori, ma contribuisce anche a mantenere l’apparecchio in buone condizioni nel tempo.

Cattivi odori dal filtro

Il filtro della lavatrice è un altro componente che può facilmente accumulare residui e, di conseguenza, emanare odori sgradevoli. Per affrontare questo problema, applico un metodo semplice: faccio uno spray di acqua e aceto in parti uguali, lo distribuisco sul filtro e lascio agire per un breve periodo, per poi procedere con un risciacquo abbondante con acqua calda. Asciugo bene, poi rimetto tutto a posto!

Pulizia del cassettino

Un altro elemento della lavatrice che è particolarmente colpito dalle macchie è il cassettino. Il passaggio continuo di acqua, detersivi e la poca esposizione all’aria aperta lo rendono soggetto al calcare, ma nella maggior parte dei casi alla muffa. Dunque vi consiglio di pulirlo a fondo poggiando un panno imbevuto d’aceto d’alcol lungo le zone interessate e lasciare agire per diversi minuti. Trascorso il tempo necessario, togliete il panno e continuate a strofinare delicatamente per mandare via i residui, poi risciacquate e asciugate.

Oblò

L’oblò è un po’ lo specchio della lavatrice, per questo non dovrebbe mai avere delle gocce o delle macchie d’acqua attaccate sopra. Tuttavia non sempre si riesce a stare dietro alla sua pulizia, ma se dovete metterlo a nuovo, niente è meglio dell’aceto d’alcol! Non dovrete far altro che mettere l’aceto direttamente su una spugnetta e strofinare in modo molto delicato, poi lasciate agire il prodotto per qualche minuto. Successivamente andate a risciacquate e asciugate per bene, controllando che non ci siano aloni in controluce.

Ammorbidente per il bucato

L’utilizzo dell’aceto di alcol come ammorbidente per i tessuti è un’ottima alternativa casalinga ai classici detersivi che troviamo al supermercato. Basta riempire lo scomparto apposito con l’aceto (regolatevi anche in base al carico) e avviare il programma come fate di solito. La preoccupazione che possano odorare di aceto è infondata, in quanto tale odore scompare completamente durante il risciacquo, lasciando i capi senza alcuna fragranza. C’è chi mette qualche goccia di olio essenziale per profumare i capi naturalmente.

Per ravvivare i colori

Spesso, quando laviamo troppo spesso i nostri indumenti colorati, tendiamo a farli sbiadire poiché le tinture utilizzate per colorare i tessuti tendono a disperdersi dal momento in cui non sono ben fissate nelle fibre.

Per questo, l’aceto bianco di alcol può essere una manna dal cielo per ravvivare e fissare il colore dei nostri vestiti sbiaditi. Versate, quindi, un misurino di aceto bianco di alcol nella vaschetta per l’ammorbidente e avviate, poi, il ciclo di lavaggio.

Oltre a tenere vivi i colori, l’aceto aiuterà anche a prevenire l’accumulo di detersivo, uno dei responsabili principali dello sbiadimento dei tessuti, pertanto questo trattamento è utile come prelavaggio ed è indicato sia per i capi neri che per quelli colorati.

N.B Ricordatevi, però, di utilizzare sempre l’acqua fredda e mai quella calda: l’acqua calda, infatti, è un’altra causa della dispersione del colore.

Per sbiancare i capi

I capi bianchi sono noti per essere casual, freschi e abbinabili ovunque. Purtroppo, però, sono molto delicati e tendono facilmente ad ingiallirsi e a diventare grigi. Ma è possibile, però, farli tornare bianchi e recuperare tutto il loro candore con l’aceto bianco di alcol, il quale svolge una funzione sbiancante nota a partire dalle nostre nonne! Versate, quindi, una tazzina d’aceto nella vaschetta della lavatrice e avviate un lavaggio con i capi bianchi: noterete che saranno come nuovi!

Altri trucchetti

Ora che conoscete tutti i segreti dell’utilizzo dell’aceto di alcol in lavatrice, è momento di imparare come potenziare la sua efficacia associandolo ad altri prodotti.

Lavanda

Quando utilizzate l’aceto di alcol come ammorbidente, potete aggiungere un po’ di olio essenziale di lavanda. Ne basterà qualche goccia per far sì che l’odore un po’ pungente dell’aceto di alcol si addolcisca e che i tuoi vestiti, dopo il lavaggio, abbiano un meraviglioso profumo.

Limone

Quando utilizzate l’aceto di alcol come disinfettante per il cestello, al composto di aceto di alcol e acqua da mettere nel vaporizzatore aggiungete anche mezzo bicchiere di succo di limone. Questo trucchetto potenzierà l’effetto disinfettante dell’aceto di alcol e donerà al cestello un odore più gradevole.

Eucalipto

L’olio essenziale di eucalipto è uno degli oli dal profumo più gradevole e intenso. Aggiungerlo all’aceto di alcol versato nel cestello per un’azione anticalcare farà sì che il cestello assuma un gradevolissimo odore. Ad essere sufficiente è qualche goccia: al bucato successivo il profumo sarà ammaliante.