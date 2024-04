Come usare l’Acqua Ossigenata in bagno?

Trovare modi per mantenere la casa pulita utilizzando prodotti naturali o casalinghi è sempre stato il mio obiettivo. Tra i vari “esperimenti” che ho fatto negli ultimi anni, quello con l’acqua ossigenata in bagno mi ha particolarmente conquistato.

Sarà perché ha una natura sbiancante e disinfettante, mi sono ritrovata ad usarla molto spesso in questo ambiente, perché il bagno è il più soggetto a sporco ostinato e a macchie di muffa. Per questo ho deciso di spiegarvi come lo uso!

Lo uso per la Tavoletta del Wc

Quante volte ci sarà capitato di dover sostituire la tavoletta del WC, perché presentava delle macchie gialle che non sono il massimo? Un oggetto così quotidiano e così vulnerabile a sporco e batteri.

Ho quindi cercato di rimediare in questo modo: ho inumidito una spugna con acqua ossigenata, poi ho tamponato delicatamente sui punti più critici, ho lasciato agire il composto per alcuni minuti. Dopo ho risciacquato e, anche se il risultato non è stato visibile subito, mi sono bastati 2-3 giorni per averla bianca come nuova.

Ma c’è un piccolo fattore da considerare: se cerchiamo di pulire la tavoletta ogni giorno, ridurremo di gran lunga questo problema! Però, quando si presenterà il problema, sapremo bene come rimediare.

Puoi sbiancare le Fughe della doccia

Passiamo ora alle fughe della doccia, zone spesso dimenticate ma fondamentali per l’aspetto di pulito e ordinato del bagno.

Qui ho deciso di unire l’efficacia sbiancante dell’acqua ossigenata con quella abrasiva del bicarbonato. Per prima cosa, ho preso una ciotola piccola colma di bicarbonato. Man mano ho unito l’acqua ossigenata, mescolando in modo da ottenere un composto cremoso.

Dopodiché ho applicato la miscela direttamente sulle fughe, lasciandola agire abbastanza da penetrare a fondo. Dopo un’accurata strofinata con una spazzola, ho risciacquato aiutandomi con il soffione della doccia. La muffa tra le piastrelle è sparita!

Come usarlo per la muffa sui muri

L’eccesso di umidità nel bagno può talvolta causare quel fastidioso problema della muffa sui muri.

Anche qui, l’acqua ossigenata è stata la soluzione. Provate a spruzzarla pura direttamente sulle macchie e lasciatela agire per qualche ora. Poi, con un panno umido, ho rimosso i residui, tamponando delicatamente. Ho ripetuto il procedimento, poiché non tutte erano sparite. Ma dopo la seconda passata il problema era risolto.

Se vi state domandando quale acqua ossigenata usare, io uso quella classica del supermercato, da 10 volumi.

Lo uso per la pulizia del Piatto Doccia

Infine, il piatto doccia, comprensivo di angoli e silicone, spesso trascurati e per questo anneriti da sporco e muffa.

In questo caso ho deciso di unire l’acqua ossigenata sia con il bicarbonato e sia con un po’ di sapone per piatti, creando una pasta cremosa.

Applico questo composto lungo tutto il piatto doccia, e poi strofino con una spazzola morbida. Lascio agire per un’ora, poi risciacquo e asciugo. In questo modo il piatto doccia ha un aspetto molto più pulito e curato! Se non avete tempo per strofinare, potrete invece provare il trucco dell’ovatta, come suggerito in questo video: