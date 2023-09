La muffa in lavatrice è sicuramente una bella gatta da pelare in quanto si insinua ovunque e non sempre è facile rimuoverla.

Come se non bastasse, poi, potrebbe “attaccarsi” sui nostri capi e compromettere la riuscita del lavaggio in questo elettrodomestico.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme 3 trucchi fai da te per togliere subito la muffa da ogni parte della lavatrice!

Nella vaschetta del detersivo

Solitamente, la muffa tende a depositarsi nella vaschetta del detersivo dove solitamente ritroviamo macchie nere dovute al contatto continuo con il detersivo e con l’acqua. In questo caso, quindi, vi proponiamo di utilizzare un trucchetto con il bicarbonato, un ingrediente in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate.

Vi basterà, mescolare, 2 cucchiai di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza densa e cremosa, immergere dei pezzi di un asciugamano vecchio nel composto e applicarli direttamente sulle macchie di muffa presenti nella vaschetta del detersivo.

A questo punto, lasciate agire per circa 5 minuti e risciacquate, poi, con un panno umido. Affinché questo rimedio sia ancora più efficace, vi suggeriamo di aggiungere qualche goccia di olio essenziale di Tea tree oil, il quale possiede proprietà anti-fungine e antimicotiche in grado di prevenire la formazione di muffa.

In caso di macchie di muffa ancora presenti, potete anche direttamente estrarre il cassetto del detersivo e immergerlo in un secchio contenente acqua calda e qualche cucchiaio di bicarbonato.

Nella guarnizione

Oltre ad accumularsi nella vaschetta del detersivo, la muffa si accumula anche sulla guarnizione. In questo caso, quindi, vi suggeriamo di utilizzare l’aceto, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti, anti-odore e antibatteriche. Versate, quindi, direttamente l’aceto su un panno in microfibra e ripassatelo più volte sulla guarnizione.

Dopodiché, risciacquate con un panno imbevuto di sola acqua e asciugate accuratamente per evitare ristagni di acqua che sono la causa primaria della formazione della muffa!

In caso abbiate bisogno di un rimedio più strong, allora potete versare 60 ml di succo di limone e 250 ml di acqua ossigenata in un secchio contenente 3 litri di acqua e usare questa miscela sulla guarnizione servendovi di un panno o una spugna. Dopodiché, lasciate agire per un po’e risciacquate.

All’interno del cestello

In caso di muffa nascosta, invece, sarebbe bene procedere con il trucchetto del lavaggio a vuoto, il quale permette di effettuare un lavaggio completo della lavatrice! In questo caso, vi suggeriamo di utilizzare l’acido citrico, considerato un potente anticalcare naturale e, perciò, usato proprio per pulire a fondo gli elettrodomestici come la lavatrice e lavastoviglie!

Versate 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e versate la miscela all’interno del cestello della lavatrice. Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio a vuoto ad alte temperature e il gioco è fatto! In alternativa all’acido citrico, potete anche usare l’acqua ossigenata in quanto questo ingrediente è una manna dal cielo in caso di muffa più ostinata!

Vi basterà versare 1 tazza di acqua ossigenata nel cestello della lavatrice e avviare un lavaggio a vuoto con una temperatura di almeno 60°. E voilà: la vostra lavatrice sarà pulita da cima a fondo! L’acqua ossigenata, infatti, è un antimuffa casalingo che può essere utilizzato anche per togliere le macchie nere dalle pareti!

Per non avere più muffa in lavatrice (VIDEO)

Se volete un video per vedere come rimuovere tutta la muffa dalla lavatrice, ecco a voi!

Avvertenze

Provate i rimedi in angoli non visibili per non rischiare di macchiare o danneggiare il cassettino.

