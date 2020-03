A Casa col Sorriso – Giorno 18

Venerdì è arrivato. Ma noi siamo sempre in compagnia della nostra rubrica A Casa Col Sorriso!

In questo periodo, è molto il tempo che abbiamo a disposizione. Proprio per questo possiamo prenderci cura della nostra pelle, prendendoci i nostri tempi e facendolo con calma.

Proprio per questo, il titolo di oggi è IMPERFEZIONI ADDIO!

Scopriamo insieme tutti i trucchetti per avere una pelle al top e senza imperfezioni!

Ore 12:00 Addio brufoli e imperfezioni

Diciamocelo, nessuno ama quei brufoletti e quelle imperfezioni che rendono il nostro viso irregolare e non omogeneo.

Ovviamente, questi inestetismi dipendono da moltissimi fattori (come anche l’alimentazione o lo stress o anche sbalzi ormonali), e se abbiamo una pelle delicata o problematica è sempre buona abitudine rivolgersi prima al proprio dermatologo.

Ma, la natura insegna, ci sono tante maschere naturali che possiamo preparare in casa, con prodotti che già abbiamo e che sono di facilissima reperibilità.

Ma quali sono le migliori maschere contro brufoli e imperfezioni? Un esempio è la maschera con albume e amido di mais. Basta un albume unito a 1 cucchiaio di maizena per formare una pasta utile a diminuire i punti neri e a rendere la pelle liscia e luminosa!

Ore 17:00 Patch per borse ed occhiaie

Sapete cosa sono i Patch contorno occhi? In commercio ce ne sono di diversi tipi e contenenti tanti principi attivi, ma possono essere realizzati anche comodamente a casa!

Tutto ciò che vi serve? Un dischetto di cotone. Ebbene sì! Proprio il dischetto con cui ci strucchiamo la sera.

Dividetelo a metà con delle forbici e imbevetelo di camomilla (dalle proprietà calmanti e lenitive) o di tè (dalle proprietà rigeneranti) ovviamente raffreddati. Dopodiché metteteli nella zona contorno occhi e rilassatevi, magari con un po’ di musica.

Vedrete il risultato!

Ore 21:00 Macchie scure addio!

Soprattutto con l’avanzare delle età, vari fattori possono determinare la comparsa di macchie scure sul viso.

Ciò dipende sia dalla predisposizione genetica ma soprattutto da un eccessiva esposizione solare! Proprio per questo, è importantissimo indossare sempre una crema con fattore di protezione dai raggi UV.

Anche in questo caso, per attenuare le macchie scure sul viso possiamo utilizzare alcuni prodotti che troviamo in casa. Un esempio è lo yogurt. Infatti sono tantissime le ricette di bellezza che possiamo fare con questo alimento!

Lo yogurt è purificante, ma allo stesso tempo schiarente e idratante. Basta applicarne un po’ sul viso e lasciare agire per qualche minuto, per poi risciacquare!

Un altro esempio, molto noto, è quello di utilizzare anche del succo di limone, che ha proprietà astringenti, schiarenti e antibatteriche. Però, è importante specificarlo, bisogna fare attenzione.

Il limone, infatti, è un alimento fotosensibilizzante e quindi rende più sensibili alla luce solare. Perciò è meglio utilizzarlo di sera e con cautela.

Controindicazioni

Ribadiamo che è importantissimo consultare in prima istanza il proprio dermatologo, soprattutto se avete la pelle molto delicata o problematica.

Evitate l’utilizzo dei rimedi indicati in caso di allergie o ipersensibilità. Chiedere un parere del medico in caso di gravidanza o allattamento.

A domani per una nuova giornata insieme!