A Casa col Sorriso – Giorno 24

Eccoci ad un nuovo giovedì insieme con A Casa col Sorriso!

In questo ultimo periodo, si è parlato tantissimo di lieviti, pasta madre, pane e quant’altro!

Il punto è che, iniziando a mancare il lievito nei supermercati, si cercano alterative valide per poter preparare le nostre pietanze preferite senza intoppi.

Proprio per questo, il titolo di oggi è “Tutto sul Lievito”, analizzeremo quelli che funzionano davvero e le possibili alternative!

Iniziamo subito!

Ore 11:30 Lievito con la birra… ma funziona?

Questa sembra essere la domanda della settimana! Già da un po’ di tempo, sul web sta spopolando una ricetta per preparare un lievito alternativo fatto con la birra.

Non solo sembra essere economico, ma anche molto veloce! Infatti la ricetta consiste nel mescolare birra, zucchero e farina e lasciar riposare per una notte.

Però, e c’è un però, molti hanno evidenziato che questa ricetta sia una vera bufala, in quanto il composto non fermenta e quindi è inutile per qualsiasi lievitazione..

E voi? che ne pensate?

Ore 14:30 Che soddisfazioni con il Lievito Madre!

Un’alternativa al classico lievito di birra è di sicuro il lievito madre (o pasta madre). La panificazione e le preparazioni fatte con questo prezioso ingrediente donano moltissime soddisfazioni.

Ecco il mio lievito madre prima del rinfresco! Sta diventando sempre più forte!



La bellezza del lievito madre consiste nel fatto che abbia bisogno di soli 3 ingredienti: farina (manitoba va bene), acqua minerale (di bottiglia) e miele (meglio se biologico, in alternativa anche l’uvetta è ottima).

Questo piccolo impasto, definito starter, sarà la base per i rinfreschi!

Avete ragione, fare il lievito madre richiede pazienza e cura, ma vi assicuro che avrete tante soddisfazioni. Poi potrete riutilizzarlo all’infinito!

Ore 17:30 Pane azzimo.. il pane senza lievito!

Ma cosa succede quando il lievito è praticamente introvabile? In realtà ci sono moltissime ricette che possiamo fare anche senza il lievito.

Una di queste è il pane azzimo. Questa pietanza tipica della regione toscana può essere preparata con pochissimi ingredienti.

Ed essere mangiata calda o farcita con ciò che più ci piace!

Ore 20:30 La pasta di riporto.. un’alternativa super!

Tra lieviti di birra, lieviti madre e lieviti con la birra, dobbiamo porre l’attenzione a un’altra pasta lievitante, ovvero la pasta di riporto.

La pasta di riporto, o criscito, è un’ottima alternativa al lievito madre e si può realizzare o con un impasto preparato in precedenza, o ex novo!

Questa ricetta può esservi utile se soprattutto avete pochissimo lievito di birra e non sapete come fare. Per la ricetta della pasta di riporto, vi occorreranno solo 2 grammi di lievito e il gioco è fatto!

Sperando di esservi stata utile, ci vediamo domani con un nuovo programma insieme!