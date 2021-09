Utilizziamo l’aspirapolvere ogni giorno, e ogni tanto può capitare che i detriti accumulati generino cattivi odori.

In questo caso vogliamo risolvere subito il problema perché un aspirapolvere che puzza, darà una di conseguenza una casa che puzza. Vediamo cosa bisogna fare!

Da dove proviene la puzza?

Le cause della puzza nell’aspirapolvere possono essere diverse, principalmente accade quando si accumulano capelli, residui di cibo, polvere e quant’altro che stano chiusi nel sacchetto poi generano il cattivo odore.

Infatti, per l’aspirapolvere col sacchetto, un modello molto diffuso, è importante monitorare di tanto in tanto che non si sia riempito, altrimenti va cambiato.

Anche il monitoraggio del filtro è molto importante, perché non solo dà vita alla puzza, ma può provocare anche dei guasti al vostro apparecchio.

Come eliminare la puzza

Vediamo adesso come si elimina la puzza dall’aspirapolvere e non avere una casa colma di cattivo odore!

Quale rimedio migliore se non il mangia-odori naturale per eccellenza? Sto parlando proprio del bicarbonato di sodio!

Sappiamo ormai che tra le tante proprietà che possiede, il bicarbonato aiuta ad eliminare tutti i cattivi odori, lo si usa spesso anche nel frigo per lo stesso scopo.

Per l’aspirapolvere, basta aggiungere un cucchiaio direttamente nel sacchetto, oppure se il cattivo è forte, cospargetene una manciata sul pavimento e aspiratelo, in questo modo arriverà ai tubi.

In alternativa potete utilizzare la segatura e compiere lo stesso procedimento del bicarbonato.

Come profumare l’aspirapolvere

Ora che ci siamo occupati della puzza, potete anche attuare dei rimedi per rendere l’aspirapolvere profumato, così l’odore si espanderà per tutta la casa e avrete un ambiente ancora più accogliente!

Agrumi

L’aroma degli agrumi è da sempre una delle cose più amate in assoluto! Quando apriamo un limone o un’arancia, l’odore fresco che emanano è inebriante!

Se volete che anche la vostra casa abbia il profumo degli agrumi, mettetene qualche buccia all’interno del sacchetto e vedrete che meraviglia quando lo utilizzate!

Le bucce degli agrumi, infatti, hanno un odore persistente che durerà per parecchio tempo nel vostro aspirapolvere.

Cannella

Avete presente quando preparate un dolce alla cannella e il suo fantastico odore si estende per tutta la casa?

Bene, non occorre dover fare sempre dolci per sentire quel buon profumo, potrete semplicemente cospargere della cannella sul pavimento e aspirarla.

Questa poi resterà all’interno del sacchetto e profumerà tutta la casa quando effettuate la pulizia!

Oli essenziali

In alternativa, se volete un odore specifico che non siano né gli agrumi né la cannella, potete scegliere un olio essenziale a vostro piacimento e profumare tutta la casa. Come?

Ve lo dico subito: imbevete dell’ovatta oppure un disco di cotone con qualche goccia di olio essenziale e mettetelo nel sacchetto.

Vedrete che sarà bellissimo dopo utilizzare l’aspirapolvere e avere quell’odore inebriante per tutta la casa!

Se possedete un aspirapolvere ad acqua, versate qualche goccia d’olio direttamente nel serbatoio e avrete lo stesso risultato!