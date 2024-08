Come fare l’ammorbidente fai da te

Spesso, per avere capi super profumati e morbidi ricorriamo all’ammorbidente disponibile in commercio, il quale però è molto inquinante e inoltre, tende a creare una patina esterna sul capo che non lo nutre veramente ma, al contrario, tende a “consumarlo”.

Per fortuna, però, è possibile sostituire questi prodotti con altri naturali, che abbiamo già in dispensa o, in ogni caso, facili da reperire: a tal proposito, oggi vedremo insieme come rendere i nostri capi profumati e morbidi tali da sembrare di essere coccolate in un dolce abbraccio realizzando un ammorbidente fai da te senza detersivo!

Per questo, oggi, vi vogliamo suggerire delle ricette fai da te per preparare degli ammorbidenti naturali senza detersivo in maniera facile e veloce.

Perché usare gli ammorbidenti naturali e fai da te?

In passato mi sono sempre chiesta come potessi ridurre l’impatto ambientale delle mie abitudini quotidiane, soprattutto quando si parla di pulizie di casa.

Poi, un giorno, ho scoperto il potere degli ammorbidenti naturali. Mi sono resa conto che non solo sono più ecologici e gentili con il pianeta, ma anche con il portafoglio. La decisione di passare agli ammorbidenti fai da te è stata quasi naturale, una sorta di rivelazione che ha cambiato il modo in cui vivo le mie giornate di bucato.

Come fare l’ammorbidente per il bucato con l’acido citrico

Non ti terrò sulle spine, ormai sai benissimo che uso quotidianamente l’acido citrico come rimedio versatile per la mia casa, soprattutto in lavatrice. Abbiamo visto in passato come utilizzarlo per il calcare (in lavatrice ma anche in altre zone della casa). Adesso vediamo come usarlo come ingrediente principale per un ammorbidente fai da te.

Occorrente

Per iniziare, ecco cosa ci servirà:

1 litro di acqua

150 grammi di acido citrico

Un contenitore con coperchio, o ancora meglio una bottiglia in vetro (che andrai ad etichettare)

Un imbuto

Un cucchiaio per mescolare

Come si prepara

Il processo è più semplice di quanto si possa pensare. Ecco i passaggi:

Riscalda leggermente l’acqua, senza portarla a ebollizione. Aggiungi l’acido citrico e mescola fino alla completa dissoluzione. Versa la soluzione nel contenitore usando l’imbuto. Lascia raffreddare e poi chiudi con il coperchio.

Modalità di utilizzo

Usare questo ammorbidente naturale è facile: basta aggiungere circa 100 ml del prodotto nel cassetto dell’ammorbidente della lavatrice. Potrai constatare la morbidezza e la freschezza del bucato dopo ogni lavaggio. Poiché il nostro ammorbidente non ha conservanti, dovresti cercare di consumarlo nel breve tempo. Se non fai lavatrici frequenti, prova a dimezzare le dosi in modo da avere un “prodotto fresco” ogni volta. Se ti fa piacere, puoi aggiungere alla tua soluzione (da 1 litro) una decina di gocce di olio essenziale di lavanda, per un profumo gradevole sul bucato.

L’acido citrico come ammorbidente funziona?

Utilizzare l’acido citrico come ammorbidente è stata una scoperta incredibile per me. Oltre ad essere ecologico e sicuro, previene efficacemente il calcare nella lavatrice, allungandone la vita e garantendo un bucato sempre morbido e profumato. La mia esperienza personale mi ha dimostrato che è una scelta vincente sotto molti punti di vista.

Ammorbidente con bicarbonato e sale

In alternativa all’ammorbidente fai da te con acido citrico, potete anche utilizzare semplicemente del bicarbonato e sale, due prodotti casalinghi che sicuramente avrete già in casa. Questi ingredienti svolgono un’azione ammorbidente poiché sono due anticalcare naturali e agiscono direttamente sulla quantità di calcare presente nell’acqua. Prendete, quindi, 300 grammi di sale e mescolatelo con 15-20 gocce di olio essenziale che più preferite. Aggiungete, poi, il bicarbonato e amalgamate il tutto. Infine mettete due o tre cucchiai del composto nel cestello della lavatrice poco prima del risciacquo.

Ammorbidente con aceto

L’aceto è un ingrediente casalingo molto efficace per la pulizia domestica grazie alla sua funzione pulente, sgrassante e ammorbidente. Perciò, non poteva mancare in questo caso! Per realizzare un ammorbidente fai da te con l’aceto, tutto ciò di cui avete bisogno è:

1 litro di acqua calda

2 tazze di bicarbonato di sodio

1 tazza e mezza di aceto bianco

olio essenziale a scelta

Prendete, quindi, una brocca graduata con l’acqua calda e sciogliete il bicarbonato al suo interno. Aggiungete, poi, l’aceto, così da ottenere una reazione effervescente. Infine, se volete, aggiungete gli oli essenziali.

Non vi resta che versare tutto in un contenitore a vostra scelta. Potete riciclarne qualcuno che già possedete, così da evitare gli sprechi. Bastano circa 60 ml ad ogni lavaggio e…sarà un piacere indossare i vostri capi morbidi!

N.B C’è un lungo dibattito circa l’impatto che l’aceto ha sull’ambiente. Per questo, è preferibile utilizzare metodi alternativi come l’acido citrico che ha un impatto meno inquinante

Ammorbidente con aceto di mele

Rispetto all’aceto bianco di alcol o di vino, anche l’aceto di mele sembrerebbe avere un impatto meno inquinante, in quanto sviluppa meno acido acetico. Se, quindi, volete realizzare un ammorbidente con l’aceto di mele, miscelate 2 litri di aceto di mele con 10-15 gocce di olio essenziale di lavanda. Fate amalgamare bene gli ingredienti e trasferite il tutto in un flacone o una bottiglia da riciclare. Utilizzate, poi, 1 misurino di questa miscela ad ogni lavaggio e il gioco è fatto!

Ammorbidente con sale e bicarbonato

Il bicarbonato si rivela efficace se combinato con un altro ingrediente: il sale, il quale agisce come un anticalcare naturale ed è in grado, quindi, di agire direttamente sulla quantità di calcare presente nell’acqua, la quale impedisce ai capi di essere morbidi.

Mescolate, quindi, 300 grammi di sale con 15-20 gocce di olio essenziale di lavanda o menta, dopodiché aggiungete 50 grammi di bicarbonato. Amalgamate il tutto, poi aggiungete due cucchiai di questo composto nel cestello della lavatrice poco prima del risciacquo.

I vostri capi non solo saranno morbidi ma il loro colore anche più ravvivato grazie alla presenza di questi due ingredienti in grado di rendere il bucato splendente come se fosse nuovo!

Ammorbidente con la camomilla

Forse vi può sembrare un trucchetto alquanto strambo, eppure sembra essere davvero efficace quando si tratta di rendere morbido il bucato senza ricorrere ai detersivi. Di cosa parliamo? Della camomilla! Vediamo, quindi, insieme come preparare un ammorbidente fai da te alla camomilla. Tutto ciò che vi occorre sarà:

1 litro di acqua

4 bustine di camomilla.

20 gocce di olio essenziale a vostra scelta

Fate bollire l’acqua in una pentola e mettete, poi, le bustine di camomilla in infusione, come se le doveste bere. Aspettate qualche minuto, dopodiché, quando la miscela si sarà completamente raffreddata, aggiungete le gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite.

A questo punto, travasate il tutto in una bottiglia da riciclare e al momento dell’uso, versate un bicchierino di questo ammorbidente in lavatrice: la camomilla non solo avrà reso più morbidi i vostri capi, ma li avrà inondati anche di un profumo inebriante!