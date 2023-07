In estate, aggiungiamo nel nostro armadio i tanto amati costumi, che diventeranno nostri alleati durante le giornate al mare.

Per mantenerli sempre intatti ed evitare di danneggiarli, però, è bene avere cura di questi indumenti e lavarli nella maniera più giusta.

Per questo, oggi vedremo insieme come lavare i costumi in lavatrice step by step per non rovinarli e mantenerli sempre come nuovi!

Prima di iniziare

Innanzitutto, ancora prima di passare al lavaggio vero e proprio dei vostri indumenti, vediamo insieme alcuni accorgimenti da seguire per preservarli.

Vi suggeriamo, quindi, di consultare sempre le etichette di lavaggio per capire se è possibile il lavaggio in lavatrice oppure se è sconsigliato. Ci sono, infatti, varie tipologie di costumi con particolari applicazioni per cui sarebbe meglio procedere con il lavaggio a mano.

Lo stesso discorso vale anche per i costumi particolarmente imbottiti, in quanto potrebbero perdere la loro forma iniziale durante il lavaggio in lavatrice. Infine, ricordatevi di lavare i costumi subito dopo l’utilizzo per rimuovere il cloro accumulato e la salsedine che potrebbero farli sbiadire.

Sacchetti salva-bucato

Il primo step per lavare i vostri costumi in lavatrice consiste nel munirvi di alcuni sacchetti salva-bucato, i quali permettono di proteggere i capi più delicati dal resto del bucato nel cestello e impediscono che i vostri costumi vengano danneggiati.

Quindi, inserite i costumi in questi sacchetti, chiudete la cerniera e il gioco è fatto! Ricordatevi, però, di usare un sacchetto solo per un costume o massimo due dello stesso colore in modo da non macchiarli.

Cestello

A questo punto, non vi resta che mettere i sacchetti salva-bucato con dentro i costumi direttamente nel cestello e aggiungere anche altri capi da lavare.

Vi suggeriamo di lavare i vostri costumi con altri capi da mare quali i teli, copricostumi e così via. Inoltre, per evitare che i vestiti si macchino tra di loro, sarebbe meglio mettere anche un foglio acchiappacolore. A tal proposito, ecco come realizzarlo a casa!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Detersivo

A questo punto, passiamo alla scelta del detersivo che deve essere sempre delicato in modo da non rovinare o scolorire i vostri costumi o gli altri capi da mare.

Il primo ingrediente che vi consigliamo è l’aceto, che sarà in grado anche di prevenire lo sbiadimento dei vostri costumi. Non a caso, viene utilizzato per ravvivare i colori dei capi! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 2 bicchieri di aceto nella vaschetta del detersivo. Se volete anche rendere profumato questo detersivo, potete aggiungere alcune gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite.

In alternativa, è possibile anche usare il sapone di Marsiglia, in grado di rimuovere le macchie più ostinate su tutte le tipologie di tessuto grazie alle sue proprietà delicate. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per realizzare lo stick smacchia tutto da portare in viaggio! Vi basterà, quindi, aggiungere 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo e procedere con il lavaggio.

Ciclo di lavaggio

Infine, non vi resterà che impostare il ciclo di lavaggio delicato a 30 gradi e …che la magia abbia inizio! Ovviamente, vi ricordiamo di non impostare la centrifuga perché potrebbe deformare i vostri costumi e rovinarli irrimediabilmente. Altrettanto da evitare è anche l’utilizzo dell’ammorbidente che potrebbe danneggiare i costumi e allentare le fibre.

Quindi, aspettate che il lavaggio finisca, estraete i costumi dal cestello e…saranno come nuovi!

Come togliere tutta la sabbia

E se volete anche sapere come togliere tutta la sabbia dal costume, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Vi raccomandiamo di consultare sempre le etichette di lavaggio in modo da non rovinare i vostri costumi.