Con l’arrivo dell’estate, tutte cacciamo dagli armadi i tanto amati costumi, gli indumenti da mare che ci accompagneranno nei prossimi mesi.

Spesso, però, hanno delle applicazioni particolari o dei colori che necessitano di molta cura durante il lavaggio per non essere rovinati.

Per questo, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti casalinghi in grado di lavare i costumi senza rovinarli!

Prima di iniziare

Prima ancora di procedere con il lavaggio dei nostri costumi, è bene ricordare una serie di cose in modo da preservarli e non rovinarli. Vi consigliamo innanzitutto di non lavarli in lavatrice e di optare per il lavaggio a mano in modo da procedere con un metodo più delicato.

Ovviamente, sarebbe meglio controllare le etichette di lavaggio per scegliere l’opzione più giusta, ma in linea generale sarebbe meglio non usare la lavatrice per i costumi imbottiti perché potrebbero perdere la loro forma iniziale.

Inoltre, per mantenerli sempre come nuovi, ricordatevi di lavarli subito dopo l’utilizzo in modo da rimuovere il cloro accumulato e la salsedine che potrebbero farli sbiadire.

Bicarbonato

Il primo ingrediente che vi suggeriamo di utilizzare è il bicarbonato, il quale è noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà pulenti e sgrassanti e per la sua leggera azione abrasiva. Dal momento che è molto delicato, risulta essere davvero una manna dal cielo sui tessuti in lycra come quelli dei costumi.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è sciogliere 2 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua tiepida e mettere, poi, il capo in ammollo per circa mezz’ora. Dopodiché, risciacquate accuratamente e lasciate asciugare all’aperto. Oltre a rimuovere le macchie e il cloro, il bicarbonato aiuterà anche ad eliminare i cattivi odori!

Come se non bastasse, poi, questo ingrediente può essere utilizzato anche durante l’estate per rimuovere facilmente la sabbia che si è attaccata sul costume. In questo caso, dovrete risciacquare il costume con acqua fredda per togliere la sabbia in eccesso e metterlo, poi, in un sacchetto contenente una bella quantità di bicarbonato.

A questo punto, scuotetelo affinché l’azione abrasiva del bicarbonato possa permettere alla sabbia di staccarsi dal nostro costume.

Aceto

Efficace come il bicarbonato è l’aceto, che in più aiuterà anche a prevenire lo sbiadimento dei vostri costumi. Vi ricordiamo, infatti, che è noto per la sua capacità di ravvivare i colori dei capi!

Dovrete, quindi, versare, 2 bicchieri di aceto in una bacinella contenente circa 4 litri di acqua e immergere, poi, i vostri costumi in ammollo per circa un’ora. Dopodiché, risciacquateli più volte prima di stenderli: saranno come nuovi!

Sapone di Marsiglia

Un ultimo ingrediente molto delicato ma molto efficace per lavare i vostri costumi senza rovinarli prevede l’utilizzo del sapone di Marsiglia, in grado anche di rimuovere le macchie più ostinate su tutte le tipologie di tessuto grazie alle sue proprietà delicate.

Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per realizzare lo stick smacchia tutto da portare in viaggio! Vi basterà, quindi, immergere i costumi in una bacinella contenente acqua tiepida e due cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie e lasciarli in ammollo per un po’. Dopodiché procedete come già visto con i rimedi precedenti.

In alternativa, potete anche direttamente insaponare i costumi con la saponetta di Marsiglia prima di immergerli in acqua fredda e risciacquarli.

E se volete un video con tutti i trucchetti per lavare i costumi da bagno, ecco a voi!

In caso di macchie gialle

Se il vostro costume dovesse presentare delle macchie gialle, allora vi suggeriamo un trucchetto più “strong” in grado di venire in vostro soccorso. Di cosa parliamo? Dell’acqua ossigenata, utilizzata per sbiancare i capi ingialliti come se fosse una candeggina ecologica.

Tamponate, quindi, la macchia gialla con l’acqua ossigenata, dopodiché versate un cucchiaio di questo ingrediente in una bacinella contenente un litro di acqua calda e immergete i costumi ingialliti al suo interno. A questo punto, lasciateli in ammollo per circa un’ora e risciacquate il tutto con sapone di Marsiglia: addio macchie gialle!