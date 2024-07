Come lavare i costumi per non rovinarli?

Con l’arrivo dell’estate, tutte cacciamo dagli armadi i tanto amati costumi, gli indumenti da mare che ci accompagneranno nei prossimi mesi. Spesso, però, hanno delle applicazioni particolari o dei colori che necessitano di molta cura durante il lavaggio per non essere rovinati.

Proprio per questo oggi vedremo insieme alcune soluzioni naturali ed efficaci che possono aiutare a togliere le macchie senza rischiare di rovinarne il tessuto. Faremo anche una bella distinzione alle varie macchie, che non guasta!

L’estate si è fatta un po’ attendere, ma ora che è arrivato possiamo finalmente tornare a trascorrere piacevoli giornate in spiaggia. Di costumi ce ne sono di tutti i tipi: bikini, interi e particolarissimi… Ma come dovremmo lavarli per non rovinarli?

Cosa fare prima di lavare i costumi

Ma prima di affrontare le varie macchie specifiche, è importante sapere cosa fare immediatamente dopo aver usato il costume.

La prima cosa che faccio quando torno a casa dal mare o dalla piscina è sciacquare i costumi in acqua fredda. Questo è un passo fondamentale perché rimuove cloro, sale, sabbia e altri residui che possono far sbiadire i colori e danneggiare i tessuti.

Io semplicemente prendo una bacinella, la riempio di acqua fredda e immergo i costumi per una decina di minuti. Poi li scuoto delicatamente per assicurarmi che si puliscano bene. Questa operazione preliminare può sembrare banale, ma vi assicuro che fa una grande differenza a lungo termine.

Un altro consiglio importante: non lasciate i costumi umidi nel sacchetto o nella borsa mare, si possono macchiare o possono accumulare macchie di muffa.

Come lavare i costumi a mano

La lavatrice, con i suoi movimenti rotatori e la presenza di altri indumenti, può stressare il tessuto dei costumi da bagno, poiché sono molto delicati. Preferisco e raccomando vivamente il lavaggio a mano, che è più delicato e controllato. Ecco come fare passo dopo passo:

Riempite una bacinella con acqua fresca a una temperatura non superiore ai 30 gradi . L’acqua troppo calda può danneggiare le fibre elastiche , soprattutto quelle dei laccetti.

a una . L’acqua troppo calda può danneggiare , soprattutto quelle dei laccetti. Aggiungete un detergente adatto, che sia delicato o specifico per tessuti sensibili, e siate parsimoniosi con la quantità. Anche un paio di cucchiai di sapone di Marsiglia vanno bene.

Immergete il costume e lasciatelo in ammollo per non più di 10 minuti . È sufficiente per ammorbidire e sollevare lo sporco senza stressare il tessuto.

. È sufficiente per ammorbidire e sollevare lo sporco senza stressare il tessuto. Risciacquate con cura in acqua fredda fino a quando non vedrete più saponi o schiume nell’acqua di risciacquo.

Per asciugare, premete delicatamente per rimuovere l’acqua in eccesso, facendo attenzione a non torcere troppo il tessuto, che potrebbe perdere la forma.

Lasciateli sullo stendibiancheria, preferibilmente all’ombra.

Come lavare i costumi in lavatrice

Sono consapevole che alcune persone possano trovare il lavaggio a mano troppo laborioso o semplicemente non fattibile a causa di limitazioni di tempo. Se utilizzate la lavatrice, vi raccomando:

Selezionate un ciclo delicato/di lavaggio a mano con temperatura dell’acqua fino a 30 gradi (anche con il lavaggio seta potrete trovarvi bene).

(anche con il lavaggio seta potrete trovarvi bene). Utilizzare un sacchetto per bucato per proteggere il costume anche dai fori del cestello.

per proteggere il costume anche dai fori del cestello. Riducete l’ammorbidente, che può depositarsi sul tessuto, riducendone l’elasticità e la capacità di asciugatura.

Per l’asciugatura, procedete nel modo che vi ho elencato prima, al riparo dal sole.

Come togliere granelli di sabbia dal costume

Quante volte ci è capitato (soprattutto se i costumi sono bianchi) di trovare tra le fibre dei granelli di sabbia? A volte non si riesce proprio a risolvere, ma è possibile toglierli il più possibile, per poi passare al lavaggio.

Ecco come faccio io:

Prima di tutto, assicuratevi che il costume sia completamente asciutto . La sabbia si rimuove più facilmente in questo modo.

. La sabbia si rimuove più facilmente in questo modo. Scuotetelo con forza all’aperto , meglio se su una superficie che non vi dispiaccia sporcare (come l’erba o sopra un balcone).

, meglio se su una superficie che non vi dispiaccia sporcare (come l’erba o sopra un balcone). Per i granelli più tenaci, potete utilizzare un vecchio spazzolino da denti o l’aspirapolvere con l’accessorio per tessuti, impostato a una potenza bassa.

C’è anche chi utilizza questo trucco:

Prendete un sacchetto e metteteci 3-4 cucchiai di bicarbonato .

metteteci . Inserite il costume asciutto nel sacchetto e scuotetelo.

nel sacchetto e scuotetelo. Eliminate il bicarbonato in eccesso con una spazzola.

Questi 3 Step e con l’aiuto del bicarbonato avrete eliminato i granelli più ostinati. Ma provate sempre prima, perché la sabbia è davvero una gatta da pelare.

Come togliere le macchie di crema solare dai costumi

Le macchie di crema solare sono difficili da rimuovere perché le formulazioni resistenti all’acqua possono legarsi strettamente alle fibre del tessuto. Tuttavia, ho scoperto un metodo che funziona abbastanza bene: ecco come faccio:

Prendo 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e li mescolo con 1 cucchiaio di acqua per formare una pasta. Applico questa pasta direttamente sulla macchia e lascio agire per circa 15 minuti. Dopo 15 minuti, sciacquo il costume con acqua fredda per rimuovere il bicarbonato e la crema. Infine, lavo il costume come farei normalmente.

Un’alternativa utile è anche quella di usare l’amido di mais prima di lavare il costume. L’amido di mais è un ottimo assorbente di unto e olio, e visto che la crema unge, vi aiuterà a rimuovere la macchia facilmente.

In alternativa, è possibile usare anche il borotalco, noto proprio per le sue proprietà assorbenti: infatti viene usato per rimuovere le macchie d’olio dai tessuti. In ogni caso vi consiglio di provare i rimedi suggeriti sempre prima in una zona nascosta per non fare errori.

Come togliere le macchie di ruggine dai costumi

Le macchie di ruggine possono sembrare difficili da rimuovere, ma con un po’ di pazienza e alcuni ingredienti che probabilmente avete già in casa, è possibile. Le macchie di ruggine in genere vanno facilmente via con succo di limone e sale, che uso in questo modo: spremo il succo di mezzo limone direttamente sulla macchia di ruggine. Dopodiché cospargo una generosa quantità di sale sulla zona bagnata dal succo di limone.

Lascio il costume sotto il sole per circa un’ora. Il sole aiuta a sbiancare naturalmente la macchia. Dopo un’ora, risciacquo il costume con acqua fredda. Se il costume però e delicato o colorato, meglio tenerlo al riparo dal sole.

Come togliere la sabbia dai costumi

La sabbia è un’altra fastidiosa presenza nei nostri costumi da bagno. Una delle cose che faccio sempre è lasciare che i costumi si asciughino completamente dopo averli sciacquati in acqua fredda. Quando la sabbia è asciutta, è molto più facile rimuoverla scuotendo energicamente il costume. Se, nonostante questo, la sabbia è particolarmente ostinata, utilizzo una soluzione di acqua e aceto. Ecco come faccio:

Riempio una bacinella con acqua e aggiungo mezzo bicchiere di aceto bianco per ogni litro d’acqua. Immergo il costume nella soluzione e lascio agire per circa 30 minuti. Sciacquo il costume con acqua fredda per rimuovere l’aceto e la sabbia.

Vi consiglio, una volta asciutto, di dare un ultimo tocco con una spazzola morbida, in modo che possa rimuovere ogni granello dalle fibre.

Come togliere le macchie di catrame dai costumi

Le macchie di catrame sono probabilmente le più difficili da trattare, ma non impossibili. Quando trovo del catrame sui costumi, utilizzo dell’olio vegetale, come l’olio d’oliva. Ecco il procedimento che seguo:

Applicare un po’ di olio direttamente sulla macchia di catrame e lasciare agire per qualche minuto. Utilizzare il bordo di un cucchiaio per rimuovere delicatamente il catrame ammorbidito. Risciacquare il costume con acqua fredda per rimuovere l’olio e il residuo di catrame. Lavare il costume come al solito.

Questo metodo mi ha aiutato a salvare molti costumi che pensavo fossero ormai da buttare

Come togliere le macchie gialle dai costumi

Se il vostro costume dovesse presentare delle macchie gialle, allora vi suggeriamo un trucchetto più “strong” in grado di venire in vostro soccorso. Di cosa parliamo? Dell’acqua ossigenata, utilizzata per sbiancare i capi ingialliti come se fosse una candeggina ecologica.

Tamponate, quindi, la macchia gialla con l’acqua ossigenata, dopodiché versate un cucchiaio di questo ingrediente in una bacinella contenente un litro di acqua calda e immergete i costumi ingialliti al suo interno. A questo punto, lasciateli in ammollo per circa un’ora e risciacquate il tutto con sapone di Marsiglia: addio macchie gialle

Bicarbonato per lavare i costumi

Il primo ingrediente che vi suggeriamo di utilizzare è il bicarbonato, il quale è noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà pulenti e sgrassanti e per la sua leggera azione abrasiva. Dal momento che è molto delicato, risulta essere davvero una manna dal cielo sui tessuti in lycra come quelli dei costumi.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è sciogliere 2 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua tiepida e mettere, poi, il capo in ammollo per circa mezz’ora. Dopodiché, risciacquate accuratamente e lasciate asciugare all’aperto. Oltre a rimuovere le macchie e il cloro, il bicarbonato aiuterà anche ad eliminare i cattivi odori!

Come se non bastasse, poi, questo ingrediente può essere utilizzato anche durante l’estate per rimuovere facilmente la sabbia che si è attaccata sul costume. In questo caso, dovrete risciacquare il costume con acqua fredda per togliere la sabbia in eccesso e metterlo, poi, in un sacchetto contenente una bella quantità di bicarbonato.

A questo punto, scuotetelo affinché l’azione abrasiva del bicarbonato possa permettere alla sabbia di staccarsi dal nostro costume.

Aceto per far tornare lucidi i costumi

Efficace come il bicarbonato è l’aceto, che in più aiuterà anche a prevenire lo sbiadimento dei vostri costumi. Vi ricordiamo, infatti, che è noto per la sua capacità di ravvivare i colori dei capi!

Dovrete, quindi, versare, 2 bicchieri di aceto in una bacinella contenente circa 4 litri di acqua e immergere, poi, i vostri costumi in ammollo per circa un’ora. Dopodiché, risciacquateli più volte prima di stenderli: saranno come nuovi!

Sapone di Marsiglia per lavare i costumi delicati

Un ultimo ingrediente molto delicato ma molto efficace per lavare i vostri costumi senza rovinarli prevede l’utilizzo del sapone di Marsiglia, in grado anche di rimuovere le macchie più ostinate su tutte le tipologie di tessuto grazie alle sue proprietà delicate.

Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato per realizzare lo stick smacchia tutto da portare in viaggio! Vi basterà, quindi, immergere i costumi in una bacinella contenente acqua tiepida e due cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie e lasciarli in ammollo per un po’. Dopodiché procedete come già visto con i rimedi precedenti. In alternativa, potete anche direttamente insaponare i costumi con la saponetta di Marsiglia prima di immergerli in acqua fredda e risciacquarli.

Sale grosso per lavare i costumi e togliere la salsedine

Un altro ingrediente da dispensa in grado di venire in vostro soccorso quando volete ravvivare il colore dei costumi è il sale, in quanto svolge una leggera azione abrasiva in grado di rimuovere il detersivo e la salsedine in eccesso dai costumi e far uscire fuori il vero colore.

Inoltre, riesce ad alleggerire la composizione dell’acqua privandola dal calcare in eccesso, considerato il maggior responsabile dello sbiadimento dei colori. Aggiungete, quindi, un bicchiere di sale in una bacinella contenente acqua fredda, dopodiché mettete in ammollo il capo per qualche ora o per tutta la notte.

In caso, invece, di lavaggio in lavatrice, potete semplicemente aggiungere 1 misurino di sale grosso nel cestello e avviare il ciclo di lavaggio a basse temperature con i vostri costumi colorati. Il sale grosso, inoltre, aiuterà anche a rimuovere la puzza di umidità che spesso ritroviamo su questi tessuti. Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente viene utilizzato per assorbire l’umidità in eccesso in casa.

Alloro per lavare i costumi che puzzano di sudore

Senza allontanarvi dalla dispensa, c’è ancora un altro ingrediente che vi aiuterà in questi casi: l’alloro, il quale è utilizzato in casa per risolvere vari problemi, quale anche la puzza di sudore che spesso troviamo sui capi durante la stagione estiva.

Riempite, quindi, una pentola con acqua, dopodiché portate ad ebollizione e aggiungete 6 foglie d’alloro e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio alla miscela così ottenuta. A questo punto, spegnete il fuoco, fate raffreddare la miscela, trasferitela in una bacinella e mettete i capi in ammollo per un’intera notte. L’indomani, risciacquate i vostri costumi e…noterete che saranno come nuovi!

Pepe per lavare i costumi sbiaditi

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che consiste nell’utilizzare il pepe, il quale vanta una funzione abrasiva tale da eliminare l’eccesso di detersivo dai costumi.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 1 cucchiaio di pepe in una bacinella contenente acqua e mettere in ammollo i vostri costumi. In alternativa e se le etichette di lavaggio ve lo consentano, potete anche procedere con il lavaggio in lavatrice, aggiungendo 1 cucchiaio di pepe direttamente nel cestello della lavatrice. Questo trucchetto è consigliato soprattutto per prevenire il problema della perdita di colore dei vostri costumi.