Come lavare gli indumenti in lino in lavatrice senza farli restringere o deformare

Spesso mi capita di incontrare persone che hanno timore di lavare i loro capi in lino in lavatrice, temendo che possano rovinarsi.

In tutta sincerità, lavo i miei capi di lino in lavatrice da anni, e sono ancora in ottima forma. Come faccio? Beh, sono felice di condividere con voi la routine di lavaggio. Spero che possa aiutarvi in qualche modo… vediamo subito come!

Vantaggi e Svantaggi del Lino

Prima di tutto, lasciatemi dire quanto io ami il lino. È una fibra naturale, ecologica, traspirante e incredibilmente resistente. A mio parere, non c’è niente come una camicia di lino in una calda afosa, così come quando decidiamo di dormire in lenzuola di lino in estate. È un tessuto a volte ruvido e duro, ma incredibilmente fresco, non trovate?

D’altra parte, come ogni bel tessuto, il lino può richiedere un po’ di cura extra. Teme il restringimento e la deformazione, oltre al fatto che si stropiccia tantissimo, quindi in questi casi occorre necessariamente usare il ferro da stiro.

Per quanto riguarda il lavaggio in lavatrice, vediamo qualche indicazione su quale programma scegliere, e via dicendo.

Che programma scegliere

Per cominciare, vi suggerisco di lavare i vostri capi in lino con acqua fredda o al massimo tiepida.

Come dicevamo prima, il lino è una fibra naturale e non ama le temperature troppo elevate. Personalmente, imposto la mia lavatrice su un ciclo delicato e uso un detersivo ecologico, molto delicato.

Ricordate che quando si tratta di detersivo, meno è più! Trattare il lino con troppo detersivo può rovinarlo a lungo termine.

Attenzione alla Centrifuga

Un altro step importante è la centrifuga. Spesso, è proprio la centrifuga ad essere troppo aggressiva per i nostri capi in lino.

Di solito, imposto la mia lavatrice sulla centrifuga più lieve, tipo sui 600 giri. In questo modo, gli indumenti escono dall’acqua ancora un bel po’ umidi, ma almeno non così gualciti, altrimenti sarebbe una vera fatica stirarli.

Poiché indossiamo il lino in estate, non avrete problemi a far asciugare i capi il prima possibile.

Come Farli Asciugare

Qualche altro consiglio utile dopo che avrete lavato i vostri capi e state per stenderli. Avrete immaginato che il lino ama l’asciugatura all’aria. Per quanto mi riguarda evito l’asciugatrice come la peste, perché causa troppe pieghe.

Piuttosto, stendo i miei capi di lino in un luogo ombreggiato o li appendo su un gruccia.

Anzi, vi consiglio anche di non farli “seccare troppo”, e toglierli dallo stendibiancheria quando li sentite caldi, ma non duri. Noterete che stirarli sarà un gioco da ragazzi!

Come Sbiancare Tovaglie o Lenzuola di Lino

Ma che succede se avete delle tovaglie o delle lenzuola di lino che hanno bisogno di essere sbiancate o hanno brutte macchie? Non preoccupatevi, ho il rimedio perfetto.

In questo caso, preferisco usare il percarbonato, perché elimina anche le macchie gialle del tempo, quelle che troviamo dopo aver tenuto il corredo per anni nei cassetti!

C’è un però: quando mi trovo con macchie problematiche, devo necessariamente aumentare un po’ la temperatura in lavatrice, per attivare il percarbonato: quindi sopra i 40 gradi, ma senza esagerare.

Come Conservare i Vestiti di Lino nei Cassetti

Infine, una volta che i nostri vestiti di lino sono puliti e asciutti, è importante conservarli correttamente. Io tendo a ripiegare i capi con cura e a metterli nei cassetti. Ma c’è un trucco extra: amo usare i sacchetti di lavanda nei cassetti. Non solo mantengono i capi di lino freschi e profumati, ma aiutano a tenere lontane anche le tarme.

Nel caso non abbiate con voi i fiori di lavanda secchi, va benissimo anche una manciata di foglie d’alloro. Mettetele però già secche, così non rischierete macchie sui tessuti.