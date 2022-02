Sono tante le persone che ad oggi non rinunciano a spargere un buon profumo in casa con l’aiuto di un elettrodomestico come l’aspirapolvere!

Che sia cannella, borotalco, alloro e quant’altro, si trovano sempre dei modi perfetti per inebriare l’aria dell’ambiente con qualche fragranza a nostro piacimento che mette tutti di buon umore!

Ci sono diversi metodi e oggi ve ne dirò uno che può essere una soluzione ottimale se volete anche cambiare fragranza ogni tanto e non avrete più bisogno dei profumatori naturali!

Vediamo insieme il trucchetto per profumare l’aspirapolvere e tutta la casa!

Aspirapolvere con serbatoio

Partiamo vedendo in che modo poter adattare questo metodo per chi possiede l’aspirapolvere con il serbatoio.

Di solito, tutti i rimedi che si vedono sono indicati esclusivamente a chi ha il sacchetto perché si inseriscono degli elementi all’interno e il gioco è fatto!

Il serbatoio d’acqua, invece, è più delicato e bisogna stare molto attenti!

Per cui io vi consiglio un trucchetto dalla semplicità estrema! Scegliete un olio essenziale che vi piace proprio tantissimo e versatene mezzo cucchiaino nel serbatoio.

In questo modo non danneggerete l’elettrodomestico e non rinuncerete ad avere un odore inebriante in casa!

Io vi consiglio qualcosa di rilassante come la lavanda oppure una fragranza fresca come oli essenziali agli agrumi!

Aspirapolvere con sacchetto

Passiamo adesso all’aspirapolvere con sacchetto, molto più diffusa e resistente della precedente!

Anche in questo caso useremo degli oli essenziali, ma in un’altra modalità! Siete curiosi? Vediamo subito come procedere!

Occorrente:

Dischetti di cotone o batuffoli d’ovatta

Olio essenziale a scelta

Solo questi due ingredienti renderanno la vostra casa profumata con non mai! Vi basterà scegliere l’odore preferito!

Dovrete mettere 5/6 gocce di olio sull’ovatta o sul cotone e inserire poi nel sacchetto, vedrete che risultato!

Attenzione! Anche se avete un elettrodomestico resistente, non aspirate l’ovatta o i dischi, ma inseriteli manualmente nel sacchetto, altrimenti potreste bloccare il tubo dell’aspirapolvere.

Come per l’aspirapolvere con serbatoio, anche qui non posso che consigliarvi fragranze delicate o fresche.

Inoltre potete mettere anche più dischetti con oli diversi, vi faccio un esempio!

Se amate le fragranze agrumate, potete mettere un dischetto con olio essenziale di limone e uno con olio essenziale all’arancia e avrete un mix perfetto!

Insomma, sbizzarritevi come preferite!

Altri metodi efficaci con il sacchetto

Il trucchetto con oli essenziali è molto funzionale, ma ora vi dirò anche altri metodi con il sacchetto!

Agrumi : se non avete l’olio essenziale agli agrumi, potete usare le bucce ! Vi basterà farle essiccare su una fonte di calore come termosifone o stufa o all’aria aperta. Poi mettete all’interno dell’aspirapolvere ed ecco fatto!

: se non avete l’olio essenziale agli agrumi, potete usare le ! Vi basterà su una fonte di calore come termosifone o stufa o all’aria aperta. Poi mettete all’interno dell’aspirapolvere ed ecco fatto! Alloro : gli amanti di questa pianta molto fresca saranno felici di spargere un profumo del genere in casa! Basterà mettere delle foglie d’alloro spezzettate nel sacchetto ed ecco fatto!

: gli amanti di questa pianta molto fresca saranno felici di spargere un profumo del genere in casa! Basterà mettere delle nel sacchetto ed ecco fatto! Cannella : anche questa spezia è fantastica e può inebriare la casa! Dovrete spargere un po’ di cannella per terra e poi aspirarla con l’elettrodomestico.

: anche questa spezia è fantastica e può inebriare la casa! Dovrete per terra e poi con l’elettrodomestico. Borotalco: oltre la cannella, anche questa polvere estremamente profumata può aiutarvi con l’odore! Dovrete eseguire lo stesso procedimento indicato per la cannella e benvenuto profumo! Importante: il Metodo del Borotalco è molto profumato ma sarebbe meglio utilizzarlo di rado data la presenza di polveri sottili. Pensiamolo come “metodo d’emergenza” per profumare la casa in pochi minuti!

Avvertenze

Vi ricordo di non usare gli ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità. Assicurarsi inoltre ti poter utilizzare i metodi descritti nella propria aspirapolvere.