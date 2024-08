Come profumare la casa mentre passi l’aspirapolvere

Utilizziamo l’aspirapolvere ogni giorno, e ogni tanto può capitare che i detriti accumulati generino cattivi odori. In questo caso vogliamo risolvere subito il problema perché un aspirapolvere che puzza, darà una di conseguenza una casa che puzza. Con alcuni piccoli trucchetti casalinghi, possiamo profumare velocemente la casa mentre passiamo l’aspirapolvere! Così svolgiamo due faccende in una!

Che sia cannella, borotalco, alloro e quant’altro, si trovano sempre dei modi perfetti per inebriare l’aria dell’ambiente con qualche fragranza a nostro piacimento che mette tutti di buon umore! Ci sono diversi metodi e oggi ve li spiegherò tutti, per poterne provare diversi e anche cambiare fragranza ogni tanto e non avrete più bisogno dei profumatori naturali! Vediamo insieme i rimedi naturali per profumare l’aspirapolvere e tutta la casa!

Quali rimedi usare nell’aspirapolvere

Basterà utilizzare una serie di rimedi naturali nell’aspirapolvere. Quando lo accenderemo, la fragranza di quel rimedio o spezia inonderà le nostre stanze. Meglio fare una distinzione tra due tipologie di rimedi, in base alla disponibilità e al tempo che abbiamo in casa.

Rimedi naturali da mettere nel sacchetto

Alcuni rimedi naturali, per la loro dimensione, andrebbero messi direttamente nel sacchetto. Fai questa operazione quando lo stai sostituendo, ti garantisco che in questo modo eviterai anche i classici cattivi odori all’interno dell’aspirapolvere. I rimedi che utilizzo di più sono:

stecche di cannella : non possono mancare in casa, anche se vuoi profumare la cucina dopo aver preparato il pranzo;

: non possono mancare in casa, anche dopo aver preparato il pranzo; pot pourri : se lo ami particolarmente e ne hai una manciata in casa, puoi tranquillamente inserirlo nell’aspirapolvere;

: se lo ami particolarmente e ne hai una manciata in casa, puoi tranquillamente inserirlo nell’aspirapolvere; rametti di rosmarino o rametti di lavanda : per un odore fresco o rilassante;

: per un odore fresco o rilassante; foglie di alloro, l’anti-odore per eccellenza! Ecco un video con alcuni dei suoi utilizzi più importanti, come l’aspirapolvere.

Rimedi naturali da mettere nel serbatoio

Partiamo vedendo in che modo poter adattare questo metodo per chi possiede l’aspirapolvere con il serbatoio. Di solito, tutti i rimedi che si vedono sono indicati esclusivamente a chi ha il sacchetto perché si inseriscono degli elementi all’interno e il gioco è fatto! Il serbatoio d’acqua, invece, è più delicato e bisogna stare molto attenti!

Per cui io vi consiglio un trucchetto dalla semplicità estrema! Scegliete un olio essenziale che vi piace proprio tantissimo e versatene mezzo cucchiaino nel serbatoio. In questo modo non danneggerete l’elettrodomestico e non rinuncerete ad avere un odore inebriante in casa! Io vi consiglio qualcosa di rilassante come la lavanda oppure una fragranza fresca come oli essenziali agli agrumi!

Rimedi naturali da spargere a terra se non vuoi aprire l’aspirapolvere

Può capitare che non hai tempo ma non vuoi rinunciare a questo piccolo trucchetto che oggi condivido con te! Sappi che ci sono alcuni rimedi naturali “lampo”, che puoi spargere semplicemente a terra, per poi aspirarli con il tuo aspirapolvere, appunto.

La polvere di cannella è un ottima alternativa alle stecche, ma avrai lo stesso effetto profumante. Se invece hai bisogno solo di deodorare l’aspirapolvere puoi anche spargere una manciata di bicarbonato e aspirarlo. Il bicarbonato è noto come assorbi-odori, quindi ti aiuterà in questo caso.

Infine, se hai delle spezie o erbe aromatiche macinate, come la menta, puoi ottenere un profumo buono e fresco a costo (quasi) zero!

Borotalco per profumare l’aspirapolvere

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare il borotalco, la polverina bianca nota per la sua capacità di lenire la pelle e per il suo profumo inconfondibile! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere un cucchiaio di borotalco sul pavimento e aspirarlo, poi, con l’aspirapolvere. Noterete che nel passarla, poi, in casa, un buon odore si diffonderà ovunque!

Alloro per togliere la puzza dell’aspirapolvere

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo delle foglie di alloro, le quali hanno la capacità di neutralizzare i cattivi odori e di portare un profumo di fresco. Vi ricordiamo, infatti, che vengono utilizzate anche per assorbire la puzza di chiuso in casa! Vi basterà, quindi, spezzettare delle foglie d’alloro fino a riempire 1 cucchiaio e di inserirle, poi, nel sacchetto dell’aspirapolvere. A questo punto, passate l’aspirapolvere in casa e sentirete che odore!

Menta per eliminare i cattivi odori dell’aspirapolvere

Oltre alle foglie di alloro, anche le foglie di menta sono in grado di portare un buon profumo in casa attraverso l’utilizzo dell’aspirapolvere. Il profumo fresco di queste foglie, infatti, è una manna dal cielo anche per togliere i cattivi odori in bagno! Anche in questo caso, quindi, il procedimento è simile a quello già visto con l’alloro, in quanto dovrete semplicemente spezzettare le foglie, metterle in 1 cucchiaio e versarle nel sacchetto dell’aspirapolvere. Appena la azionerete, poi, un profumo di fresco si diffonderà per tutta la casa!

Cannella per eliminare la puzza dall’aspirapolvere

Ma quanto è bello l’odore dolce della cannella? Tantissimo! Questo ingrediente, infatti, sembra portare in casa un’atmosfera calda e accogliente, tipicamente autunnale! Sarete felici di sapere, quindi, che potete inondare la vostra casa con questo odore servendovi solo dell’aspirapolvere. Vi basterà riempire metà cucchiaio con la cannella in polvere e farla, poi, aspirare dall’aspirapolvere.

N.B Vi ricordiamo di non esagerare con le quantità perché l’odore forte potrebbe disturbare.

I migliori Oli essenziali da mettere nell’aspirapolvere

Un ultimo rimedio prevede, invece, l’utilizzo degli oli essenziali, noti proprio per la loro capacità di profumare in maniera naturale. In realtà, questo rimedio è una manna dal cielo anche se possedete l’aspirapolvere con il serbatoio.

In caso di aspirapolvere con il sacchetto, quindi, vi suggeriamo di versare qualche goccia di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite su un dischetto di cotone o sull’ovatta. Dopodiché, riponetelo nel sacchetto e attivate l’aspirapolvere.

Se, invece, avete l’aspirapolvere con serbatoio ad acqua, allora vi basterà aggiungere 5 o 6 gocce (in base all’intensità che desiderate) di olio essenziale direttamente nel serbatoio per avere un buon profumo in casa quando passerete l’aspirapolvere!

Ovviamente, potete scegliere la fragranza che maggiormente preferite, tuttavia le fragranze che più vi consigliamo sono quelle agli agrumi, alla lavanda, alle rose, ecc, in quanto sono quelle più utilizzate anche nei detersivi per pavimenti commerciali.

Bucce di agrumi per il sacchetto dell’aspirapolvere

Tra gli ingredienti più noti in casa per il loro profumo inebriante tutto naturale, non si possono non menzionare gli agrumi, quali il limone e l’arancia. Vi ricordiamo, infatti, che vengono utilizzati per profumare persino la scarpiera ambiente soggetto spesso alla formazione dei cattivi odori.

Ricavate, quindi, le bucce di limone ed arancia e fatele essiccare per qualche giorno sul termosifone, dopodiché sminuzzatele e aggiungete 1 cucchiaio di queste bucce all’interno del sacchetto dell’aspirapolvere. La vostra casa non è mai stata così pulita e profumata!

N.B Vi ricordiamo che le bucce vanno messe direttamente nel sacchetto e non aspirate, perché potreste ostruire i buchi dell’aspirapolvere.

Fiori di lavanda nel sacchetto dell’aspirapolvere

Infine, vediamo come usare fiori di lavanda, il cui odore è in grado anche di rilassare e, pertanto, è indicato soprattutto nelle camere da notte per favorire il riposo. Aggiungete, quindi, 1 cucchiaio di fiori di lavanda all’interno del sacchetto e…godetevi la magia! Ovviamente, vi ricordiamo di cambiare i fiori quando noterete che non si sentirà più il buon odore.

Cristalli profumati fai da te

Oggi vi dirò una soluzione naturale, profumata e molto efficace per rivoluzionare il vostro modo di profumare la casa passando l’elettrodomestico. Vediamo insieme come fare dei cristalli naturali e profumati per l’aspirapolvere! Scopriamo la preparazione di questo trucchetto che sono certa amerete e userete per diverse volte!

Ingredienti

Gli ingredienti sono pochi e se siete già avvezzi ad usare i metodi naturali potrete trovarli già in casa vostra, statene certi! Nel dettaglio vi occorreranno:

2 cucchiai di sale grosso

1 cucchiaino di olio essenziale a vostro piacimento

1 bustina di tè (facoltativo)

Ecco fatto, solo con questi 3 ingredienti potrete ottenere un risultato fantastico! Inoltre questo metodo aiuta anche a trattenere l’umidità e a contrastare la muffa che si può creare nel sacchetto dell’aspirapolvere, ragioni per cui spesso e volentieri si accumulano cattivi odori.

Il tè è proprio indicato per lo scopo di cui sopra, ma in generale è anche portatore di buon profumo, non a caso si usa anche per creare l’assorbiumidità profumato per la casa sempre insieme al sale grosso!

Infine scegliete l’olio essenziale in base alle vostre preferenze, io vi consiglio vivamente quello alla lavanda il quale possiede proprietà rilassanti e potrebbe essere la scelta ottimale in un ambiente domestico.

Procedimento

Se gli ingredienti sono semplici, il procedimento lo sarà ancora di più! Dovrete semplicemente mettere il sale all’interno di una ciotola, versate sopra la bustina di tè e mescolatelo al sale fino a farli diventare omogenei tra di loro. Successivamente versate l’olio essenziale e mescolate di continuo per almeno 2 minuti in modo che l’olio essenziale si possa impregnare per bene nei granelli di sale.

A questo punto non vi resta che mettere il tutto direttamente nel sacchetto dell’aspirapolvere, ma se volete essere più veloci potete anche farlo aspirare direttamente, dato che il sale è piccolo e non danneggia il motore dell’elettrodomestico.

Importante! Provate il rimedio e verificate che la quantità di olio abbia ottenuto l’intensità del profumo che desiderate in casa. Nel caso in cui fosse troppo, sfumerà con tempo. Se invece il profumo non si dovesse sentire, create sempre lo stesso composto aumentando un po’ la dose di olio essenziale.

Metodo del foglio

Per profumare la casa con l’aspirapolvere, non tutti conoscono il “metodo del foglio”, molto semplice e anche economico. Chi ama i rimedi naturali, si serve spesso degli oli essenziali per le loro numerosi funzioni. Alcuni possono purificare l’ambiente, altri donare un’atmosfera calma e rilassante. Ma ciò che li accomuna è il loro profumo intenso. Tant’è vero che possiamo tranquillamente utilizzarli per il nostro aspirapolvere.

Il metodo del foglio consiste nel prendere un foglietto di carta, ma anche un fazzoletto o uno di quei fogli acchiappa colore. Poi possiamo mettere qualche goccia di olio essenziale a nostra scelta e inserirlo nel sacchetto dell’aspirapolvere. Possiamo anche utilizzare i classici dischetti struccanti di cotone, che assorbono molto bene gli oli essenziali. Se non ne disponete in casa, non c’è problema: vaporizzate un po’ del vostro profumo preferito e il gioco è fatto!

Eucalipto per profumare l’aspirapolvere

Un altro profumo che accostiamo sempre alla menta per quanto sia fresco e bello è l’eucalipto! Si tratta, infatti, una pianta dalle mille sfaccettature con cui possiamo profumare anche il bagno e renderlo un ambiente super confortevole. Nel caso dell’aspirapolvere il procedimento è simile a quello descritto per menta ed alloro, ovvero spezzettare le foglie o metterle direttamente nel sacchetto. Dopo non potrete fare più a meno di questo rimedio!

Lavanda per la puzza dentro l’aspirapolvere

Partiamo dai fiori di lavanda, noti proprio per il loro profumo inebriante in grado di portare un buon odore negli ambienti. Tutto ciò che dovrete fare in questo caso, quindi, è aggiungere 1 cucchiaio di fiori di lavanda nel sacchetto dell’aspirapolvere e attivarla. Sentirete un forte profumo di lavanda diffondersi per tutta la casa! Ovviamente, ricordatevi di sostituire i fiori quando non sentirete più il profumo con il passare del tempo.

Arance e limoni

Quando si parla di ingredienti casalinghi in grado di portare un buon profumo in casa, non si possono non menzionare i limoni e le arance. Questi agrumi, infatti, sono utilizzati anche per togliere la puzza dalle scarpe e dalle scarpiere e per profumarle.

In questo caso, quindi, dovrete munirvi di alcune bucce di limone o di arancia, farle essiccare per qualche giorno e sminuzzarle. Dopodiché, versate 1 cucchiaio di queste bucce all’interno del sacchetto dell’aspirapolvere e passate questo elettrodomestico per tutta la casa: e che profumo!

N.B Vi ricordiamo che le bucce vanno messe direttamente nel sacchetto e non aspirate, perché potreste ostruire i buchi dell’aspirapolvere.

Ogni quanto profumare l’aspirapolvere?

Profumare la casa passando l’aspirapolvere è un trucchetto che ho imparato per caso e che cerco di fare ogni giorno. Voglio spiegarti perché dovresti farlo anche tu!

È davvero veloce

Sarà più facile a farsi che a dirsi! Basta davvero qualche secondo: scegliere il rimedio che vuoi, spargerlo sul pavimento, aspirarlo e continuare con le pulizie come faresti di solito. In più è anche economico, non hai bisogno di comprare profumatori.

Ovviamente ti consiglio di sostituire periodicamente il sacchetto, perché l’accumulo di polvere favorisce i cattivi odori. Non trascurare l’eventualità in cui la puzza dell’aspirapolvere sia persistente, perché potrebbe essere un guasto.

Puoi cambiare “profumo” ogni volta che vuoi

Poiché parliamo di ingredienti totalmente naturali e facilmente reperibili, puoi pensare anche di mixarli o cambiare la fragranza ogni giorno. Ovvio che, se il giorno prima hai usato la cannella, potresti sentirla anche il giorno dopo. Per questo puoi combinarla con l’alloro o il rosmarino se vuoi un mix accogliente ma fresco.

Ma come si possono usare nell’aspirapolvere? Possiamo fare una piccola differenza se l’aspirapolvere ha il sacchetto o il serbatoio:

se l’aspirapolvere è dotato di sacchetto , metti 5-6 gocce di olio essenziale su un dischetto di ovatta , poi riponi tutto nel sacchetto;

, metti , poi riponi tutto nel sacchetto; se invece l’aspirapolvere ha il serbatoio (come i modelli tipo Dyson) puoi anche applicare qualche goccia direttamente all’interno del serbatoio in plastica.

Passare l’aspirapolvere per profumare la casa è un trucco casalingo utile e pratico. Ma evita l’utilizzo di uno o più rimedi indicati in caso di allergie o ipersensibilità.

Da dove proviene la puzza dell’aspirapolvere

Le cause della puzza nell’aspirapolvere possono essere diverse, principalmente accade quando si accumulano capelli, residui di cibo, polvere e quant’altro che stano chiusi nel sacchetto poi generano il cattivo odore. Infatti, per l’aspirapolvere col sacchetto, un modello molto diffuso, è importante monitorare di tanto in tanto che non si sia riempito, altrimenti va cambiato.

Anche il monitoraggio del filtro è molto importante, perché non solo dà vita alla puzza, ma può provocare anche dei guasti al vostro apparecchio. Dopo aver escluso eventuali guasti, da valutare con chi è di competenza, il cattivo odore di un aspirapolvere può essere eliminato con la sostituzione delle sue componenti e in particolare filtro, serbatoio, tubolare.