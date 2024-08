Come pulire la guarnizione della lavatrice e togliere muffa e calcare

La pulizia della guarnizione della lavatrice molto spesso viene sottovalutata, ma in realtà può essere una delle cause principale di puzze e cattivi odori! Per il suo eccessivo utilizzo, però, tende spesso a sporcarsi e a presentare cattivi odori che potrebbero, di conseguenza, essere trasferiti sul nostro bucato.

La guarnizione nasconde lo sporco perfettamente, e per questo che bisogna toglierlo in modo efficace: lì infatti si insediano germi e batteri e spesso addirittura si può accumulare anche la muffa. Per tale motivo, è di primaria importanza averla sempre pulita, altrimenti col tempo anche il bucato non sarà profumato e pulito come sempre.

Quindi, vediamo come pulire e togliere il nero dalla guarnizione della lavatrice con rimedi casalinghi!

Bicarbonato

Come primo ingrediente non posso che consigliarvi il bicarbonato di sodio, un ottimo antimuffa naturale! Questo prodotto non manca mai in casa e dà sempre risultati soddisfacenti grazie alla sua azione sgrassante, ideale gli angoli della casa. Per usarlo nel nostro caso non dovrete far altro che preparare una sorta di pasta-gel con 1 cucchiaio di bicarbonato e acqua a filo. Una volta ottenuto il composto, dovrete soltanto spargerlo su uno spazzolino e strofinare all’interno della guarnizione per togliere lo sporco, poi risciacquate ed ecco fatto!

Acqua ossigenata

Sapevate di avere un’ottima alleata in casa di cui probabilmente ignorate tutte le proprietà? Ebbene sì, l’acqua ossigenata è proprio il prodotto che fa al caso vostro quando vedete che si forma la muffa in qualsiasi zona della casa e anche nella guarnizione della lavatrice. Dovrete soltanto spargerla su una spugnetta non troppo abrasiva e strofinare su tutta la guarnizione, in particolare nelle pieghe perché è lì che si accumula la maggior parte dello sporco. Una volta tolto tutto, risciacquate abbondantemente ed ecco fatto!

Aceto d’alcol

Nei mobili ormai non manca più, che siate o meno amanti dei rimedi naturali, l’aceto d’alcol ha conquistato tutti! Usato già normalmente in lavatrice per sgrassare il bucato o come ammorbidente naturale, potete sfruttare questo prodotto a vostro vantaggio per togliere tutta la muffa dalla guarnizione! Inumidite e strizzate un panno in microfibra, poi spargete sopra dell’aceto d’alcol e iniziate a strofinare energicamente, lasciate agire per 5 minuti e ripassate il panno sciacquato. La guarnizione tornerà come nuova e senza una minima traccia di sporco!

Sapone giallo

Conoscete questo antico rimedio della Nonna? Il sapone giallo non è un ingrediente segreto, ma soltanto uno dei prodotti naturali e più amati in passato per avere un bucato perfetto ogni giorno. Con il tempo si è scoperto quanto possa essere efficace anche in altre zone della casa ed è per questo che ve lo consiglio al fine di togliere la muffa dalla guarnizione. Non dovrete far altro che mettere un po’ di sapone sullo spazzolino, aggiungere 1 pizzico di bicarbonato e strofinare all’interno della guarnizione, poi risciacquate.

Limone

Il limone non solo è ottimo per mandar via le macchie, ma darà anche un ottimo profumo alla lavatrice! Usarlo in questo caso è semplicissimo, basterà semplicemente mettere del succo di limone su una spugnetta e strofinare all’interno e all’esterno della guarnizione. Vedrete che in poco tempo la muffa andrà via e dovrete risciacquare più volte per togliere tutti i residui di sporco.

Sapone di Marsiglia

Concludiamo i nostri trucchetti per mandare via la muffa dalla guarnizione della lavatrice con un altro rimedio della Nonna intramontabile! Il sapone di Marsiglia è un prodotto di cui non si può fare a meno ancora oggi, inoltre è fantastico avere il suo inebriante odore su tutto il bucato! Dal momento che è uno sgrassante naturale ed efficace, usatelo per togliere la muffa dalla guarnizione mettendo qualche scaglia di prodotto su una spugna o su uno spazzolino e strofinando energicamente. Risciacquate e asciugate per bene!

Acido citrico

E perché non mettere anche l’acido citrico nella lista dei trucchetti migliori per dire addio definitivamente allo sporco nella guarnizione della lavatrice? Tra gli anticalcari e antimuffa naturali che esistono, l’acido citrico è tra i più efficaci perché riesce a pulire in profondità in poco tempo. Per usarlo dovrete inumidire la spugna con dell’acqua tiepida, poi spargeteci sopra dell’acido citrico e mettete nella guarnizione strofinando energicamente. Risciacquate finché non sono andate via tutte le macchie.

Sale fino

Volete un rimedio che siete sicuri di trovare in casa? Allora non dovete far altro che usare il sale fino! L’azione disincrostante di questo rimedio è proprio quello che fa al caso vostro anche e soprattutto in caso di sporco molto ostinato. Non dovrete far altro che mettere il sale fino sulla parte non abrasiva della spugna e incastrare sempre nelle pieghe della guarnizione per fare in modo che le macchie vadano via in poco tempo!

Aceto di Vino

Il primo ingrediente consiste nell’utilizzare il tanto noto aceto, il quale vanta proprietà pulenti, anti-odore e antibatteriche. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire una ciotola con l’aceto e immergere, poi, un panno in microfibra al suo interno. Dopodiché, strizzatelo e ripassatelo più volte sulla guarnizione fino a quando lo sporco e la muffa non saranno solo un brutto ricordo!

Vi ricordiamo, però, di risciacquare il panno di tanto in tanto per un effetto più efficace! Infine, asciugate in maniera accurata fino ad eliminare ogni traccia di acqua in quanto i ristagni di acqua sono considerati la causa primaria della formazione della muffa!

Bicarbonato e sapone di Marsiglia

Dopo l’aceto, non possiamo non menzionare altri due ingredienti molto efficaci in caso di muffa e sporco sulla guarnizione: il bicarbonato e il sapone di Marsiglia. Entrambi, infatti, sono considerati una manna dal cielo per le loro proprietà pulenti molto delicate e per la loro capacità di sgrassare a fondo!

Versate, quindi, un cucchiaio di bicarbonato di sodio e un cucchiaino di sapone di Marsiglia fino ad ottenere un composto pastoso. In caso dovesse risultare troppo denso, aggiungete anche un po’ di acqua. Dopodiché, immergete uno spazzolino dalle setole morbide nel composto così ottenuto, strofinatelo sulla guarnizione e lasciatelo agire per circa 5 minuti.

A questo punto, passate un panno in microfibra per rimuovere il composto, risciacquate con un panno umido e asciugate accuratamente! Per rendere più efficace questo rimedio, potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale di Tea tree oil, il quale possiede proprietà anti-fungine e antimicotiche e aiuta a prevenire la formazione di muffa. La vostra guarnizione sarà come nuova!

Succo di limone e acqua ossigenata

Quando si parla di ingredienti in grado di rimuovere le macchie di muffa, non si possono non menzionare il limone e l’acqua ossigenata. In particolare, infatti, l’acqua ossigenata può essere utilizzata anche per rimuovere la muffa dalle pareti! In un secchio contenente 3 litri di acqua, versate 60 ml di succo di limone e 250 ml di acqua ossigenata, dopodiché immergete un panno pulito o una spugna nella soluzione così ottenuta e passatelo sulla guarnizione più volte. A questo punto, lasciate agire per un po’ e risciacquate.

Metodo dei due panni per pulire la guarnizione

Infine, vediamo un ulteriore metodo che vi renderà la pulizia della guarnizione ancora più facile e veloce: il metodo dei due panni. Munitevi, quindi, di:

2 panni in microfibra grandi

150 gr di acido citrico

Sciogliete 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua calda, dopodiché travasate il tutto in un vaporizzatore e spruzzate abbondantemente il composto sui panni dopo averli inumiditi.

A questo punto, piegate i panni dal lato più in grande in modo da ottenere una piccola striscia e inseriteli all’interno della guarnizione. Infine, fate agire per qualche minuto in modo che lo sporco possa essere assorbito e una volta tolti i panni vi accorgerete che dello sporco non ci sarà traccia!

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come fare!

Pulire la guarnizione della lavatrice con lo spazzolino

Oggi vi dirò come utilizzare un trucchetto semplice, veloce ed efficace con il quale potrete pulire la guarnizione della lavatrice in 2 minuti con un semplice spazzolino

Vediamo anzitutto qual è l’occorrente per preparare il nostro rimedio super veloce e semplice!

Uno spazzolino o una spazzolina piccola dalle setole morbide.

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di sapone di Marsiglia

Acqua

Saranno solo questi gli ingredienti necessari, semplici da reperire e che sicuramente avrete già nelle vostre case, dato che sono all’ordine del giorno se siete amanti dei rimedi naturali!

Il bicarbonato di sodio è l’ideale per togliere la muffa e le macchie, inoltre dona risultati fantastici se usato in lavatrice!

Con l’azione pulente ed abrasiva del bicarbonato si unisce quella del sapone di Marsiglia che renderà tutto profumato e sgrasserà a fondo anche lo sporco difficile.

Procedimento

Visti e procurati tutti gli ingredienti, non ci resta che passare al procedimento!

Come prima cosa procuratevi una ciotolina per mettere gli ingredienti all’interno ed effettuare i passaggi con facilità. Versate il cucchiaio di bicarbonato di sodio nella ciotolina e unite poi il cucchiaino di sapone di Marsiglia mescolando energicamente. Vedrete che sicuramente il composto risulterà pastoso e troppo denso, se così dovesse essere, unite un po’ d’acqua fino ad ottenere una sorta di pasta abrasiva. Vi consiglio, inoltre, di usare il sapone di Marsiglia liquido, in modo da rendere tutto veloce. Nel caso in cui abbiate il panetto, potete sciogliere la stessa quantità in scaglie a bagnomaria e poi unirle al bicarbonato. Ecco fatto, avrete ottenuto il detergente naturale per dire addio allo sporco nella guarnizione della lavatrice!

Modalità d’uso

Allo stesso modo della preparazione, anche la modalità d’uso di questo trucchetto è estremamente pratica, vediamola insieme! Dovrete immergere le setole dello spazzolino o della spazzolina all’interno del composto che avete creato. Successivamente passatelo nella guarnizione prestando molta attenzione alle pieghe, se possibile chinatevi per vedere la parte alta della guarnizione in modo da agire per bene. Lasciate agire il composto per circa 5 minuti, dopodiché andate a rimuoverlo con un panno in microfibra.

Come ultimo passaggio dovrete asciugare benissimo perché l’acqua che resta genererà la muffa, i cattivi odori e tutto il resto che rende la lavatrice sporca. Infine, come alternativa allo spazzolino potete usare anche una spugnetta, ricordatevi però di non strofinare troppo perché si tratta sempre di un materiale molto delicato. Se vi resta una parte del composto creato, potete usarlo per lavare gli altri pezzi della lavatrice quali il cassetto, l’oblò o alcune parti localizzate del cestello.

Come pulire la guarnizione se c’è tanta muffa

Come detto precedentemente, molto spesso nella guarnizione della lavatrice si può formare la muffa. Sappiate che in casi del genere, bisogna agire subito, in quanto la muffa non può essere esalata e quando la trovare di dimensioni grandi in casa, è necessario chiamare un esperto.

Aceto di mele

Il primo rimedio che vogliamo proporvi consiste nell’utilizzare l’aceto di mele, un ingrediente che vanta proprietà pulenti, anti-odore e antibatteriche. Per pulire la vostra guarnizione con questo ingrediente, tutto ciò che dovrete fare è immergere un panno in microfibra nell’aceto di mele e passarlo, poi, sulla guarnizione. Ripassatelo più volte e risciacquate il panno fino ad eliminare tutto lo sporco accumulato.

Per potenziarne l’efficacia, potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale di tea tree oil, il quale possiede proprietà anti-fungine e antimicotiche e aiuta a prevenire la formazione di muffa. Infine, asciugate in maniera accurata fino ad eliminare ogni traccia di acqua. Ricordatevi, infatti, che la guarnizione tende spesso a presentare sporco e cattivi odori perché trattiene l’umidità e a causa dei ristagni d’acqua.

Limone, bicarbonato e aceto

Se il “nero” della guarnizione non accenna ad andar via, allora questo rimedio più “strong” è ciò che fa per voi: la pasta pulente con limone, bicarbonato e aceto. Le proprietà antibatteriche dell’aceto sono combinate con l’azione pulente e anti-odore del bicarbonato. Il succo di limone, invece svolge una funzione sgrassante, oltre ad essere molto profumato.

In una ciotola, quindi, aggiungete gli ingredienti quanto basta fino ad ottenere una sorta di pasta. Utilizzate, poi, uno spazzolino vecchio da denti per distribuire il composto su tutto l’interno della guarnizione. A questo punto, lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate e asciugate accuratamente.