Il Metodo della Spugnetta che toglie tutto lo sporco dalla Guarnizione

Lo sporco in lavatrice spesso si infiltra nel cassettino, nel cestello o sull’oblò, ma avete mai pensato a quello che si accumula all’interno della guarnizione?

Nelle pieghe di questa parte in gomma vediamo sempre residui, capelli e soprattutto delle macchie nere che rappresentano la muffa e l’acqua stagnante.

Per risolvere il problema dello sporco nella guarnizione, vediamo come pulirla con il metodo della spugnetta!

Con aceto

Se usate l’aceto solo per il bucato, vi state perdendo tutti i benefici che può dare anche per pulire l’elettrodomestico stesso!

Questo fantastico prodotto naturale, infatti, riesce a togliere anche le macchie più ostinate in tempi ridotti e dona un pulito e una freschezza uniche in lavatrice!

Tutto quello che dovrete fare in questo caso è immergere la spugna nell’aceto, poi strizzatela leggermente e mettetela nella parte alta della guarnizione.

Premete per far scorrere tutto l’aceto e lasciate agire per almeno 20 minuti, successivamente usate sempre la spugna per togliere l’incrostazione ed ecco fatto!

Bicarbonato di sodio

Una buona alternativa all’aceto è il bicarbonato di sodio con la sua meravigliosa azione abrasiva!

Per togliere lo sporco dalla guarnizione, dunque, avrete semplicemente bisogno di fare una pasta densa con 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio con acqua a filo fino ad avere un composto omogeneo.

Passate la spugna in tutta la guarnizione e lasciatela agire nella zona più critica, poi aspettate 10 minuti e successivamente strofinate per mandare via le macchie.

Risciacquate accuratamente e avrete di nuovo la guarnizione super pulita!

Limone

Non sottovalutate anche l’azione sgrassante del limone che ha sempre la sua intramontabile efficacia contro le incrostazioni ostinate di calcare e muffa!

Il limone è ampiamente usato in lavatrice e rappresenta un rimedio sempre a portata di mano!

Per usare il limone con il metodo della spugna dovrete premere il limone su tutta la superficie della spugna, poi, come abbiamo visto anche per l’aceto, mettetela sulla zona alta della guarnizione, incastratela tra le pieghe e premete per far scorrere il succo.

Attendete sempre una ventina di minuti, dopodiché strofinate e risciacquate.

Acido citrico

E perché non mettere anche l’acido citrico nella lista dei trucchetti migliori per dire addio definitivamente allo sporco nella guarnizione della lavatrice?

Tra gli anticalcari e antimuffa naturali che esistono, l’acido citrico è tra i più efficaci perché riesce a pulire in profondità in poco tempo.

Per usarlo dovrete inumidire la spugna con dell’acqua tiepida, poi spargeteci sopra dell’acido citrico e mettete nella guarnizione strofinando energicamente.

Risciacquate finché non sono andate via tutte le macchie.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia oltre a dare un’azione sgrassante che si presta bene a mandare via le macchie ostili dalla guarnizione, è anche ottimo per lasciare un buon profumo!

In lavatrice poi lo conosciamo benissimo perché viene usato spesso e volentieri sbiancare, pretrattare le macchie, profumare e dare più lucentezza ai panni.

Bagnate la spugna con dell’acqua e strofinateci sopra il sapone, in alternativa potete tagliare le scaglie e farle aderire alla spugnetta.

Strofinate all’interno della guarnizione e dopo sciacquate assicurandovi di aver tolto tutti i residui di macchie.

Sale fino

Volete un rimedio che siete sicuri di trovare in casa? Allora non dovete far altro che usare il sale fino!

L’azione disincrostante di questo rimedio è proprio quello che fa al caso vostro anche e soprattutto in caso di sporco molto ostinato.

Non dovrete far altro che mettere il sale fino sulla parte non abrasiva della spugna e incastrare sempre nelle pieghe della guarnizione per fare in modo che le macchie vadano via in poco tempo!

Vedrete che fantastico risultato!

Avvertenze

Consigliamo di provare i vari rimedi descritti prima in angoli non visibili per assicurarvi di non danneggiare o macchiare la guarnizione.