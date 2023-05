7 Rimedi che se metti nell’Aspirapolvere profumano tutta la casa

Avere la casa sempre profumata è l’obiettivo di tutte noi che ci impegniamo ogni giorno a perseguire. Spesso, infatti, ricorriamo anche a deodoranti o prodotti commerciali.

In realtà, però, esiste un metodo in grado al contempo di pulire casa e profumarla con poco sforzo. Di cosa stiamo parlando? Del trucchetto dell’aspirapolvere.

A tal proposito, oggi vedremo insieme 7 rimedi da mettere nell’aspirapolvere che vi aiuteranno a profumare tutta la casa!

Lavanda

Partiamo dai fiori di lavanda, noti proprio per il loro profumo inebriante in grado di portare un buon odore negli ambienti. Tutto ciò che dovrete fare in questo caso, quindi, è aggiungere 1 cucchiaio di fiori di lavanda nel sacchetto dell’aspirapolvere e attivarla.

Sentirete un forte profumo di lavanda diffondersi per tutta la casa! Ovviamente, ricordatevi di sostituire i fiori quando non sentirete più il profumo con il passare del tempo.

Arance e limoni

Quando si parla di ingredienti casalinghi in grado di portare un buon profumo in casa, non si possono non menzionare i limoni e le arance. Questi agrumi, infatti, sono utilizzati anche per togliere la puzza dalle scarpe e dalle scarpiere e per profumarle.

In questo caso, quindi, dovrete munirvi di alcune bucce di limone o di arancia, farle essiccare per qualche giorno e sminuzzarle. Dopodiché, versate 1 cucchiaio di queste bucce all’interno del sacchetto dell’aspirapolvere e passate questo elettrodomestico per tutta la casa: e che profumo!

N.B Vi ricordiamo che le bucce vanno messe direttamente nel sacchetto e non aspirate, perché potreste ostruire i buchi dell’aspirapolvere.

Borotalco

Il borotalco è un ingrediente noto per le sue proprietà lenitive ma anche per il suo profumo inconfondibile. E quindi perché non usarlo per profumare casa?

Vi basterà aggiungere un cucchiaio di questo prodotto direttamente sul pavimento e aspirarlo, poi, con l’aspirapolvere. Man mano che passerete, poi, l’aspirapolvere in casa, noterete che il profumo del borotalco si diffonderà ovunque!

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Cannella

La cannella, si sa, è conosciuta proprio per il suo profumo dolce e super piacevole. Non a caso, è utilizzata anche per portare un profumo autunnale nelle nostre case!

Per profumare la vostra casa con questo ingrediente, quindi, dovrete riempire metà cucchiaio con la cannella in polvere, versarla sul pavimento e farla, poi, aspirare dall’aspirapolvere. Dopodiché, avviate l’aspirapolvere e…il gioco è fatto!

N.B Vi ricordiamo di non esagerare con le quantità perché l’odore forte potrebbe disturbare.

A tal proposito, ecco per voi un video con per vedere come profumare casa con l’aspirapolvere!

Alloro

Probabilmente, molte di voi avranno questo ingrediente già in dispensa: l’alloro, il quale si rivela efficace per la sua capacità di neutralizzare i cattivi odori e di profumare. Infatti, è utilizzato anche per eliminare la puzza di chiuso in casa!

Versate, quindi, nel sacchetto dell’aspirapolvere circa 1 cucchiaio di foglie di alloro spezzettate, dopodiché fatele assorbire dall’aspirapolvere e passatela per la casa: sarà un piacere sentire il profumo!

Menta

Come le foglie di alloro, anche le foglie di menta sono una manna dal cielo per rinfrescare casa e per portare un buon profumo! Dovrete, quindi, procedere come già visto con le foglie di alloro, ovvero spezzettare le foglie e metterle in 1 cucchiaio.

Dopodiché, versatele nel sacchetto o direttamente sul pavimento e il gioco è fatto! Inoltre, vi ricordiamo che è possibile utilizzare la menta anche per profumare tutto il bagno, solitamente soggetto a cattivi odori!

Oli essenziali

Infine, vediamo come utilizzare gli oli essenziali, i quali sono indicati soprattutto per chi ha l’aspirapolvere con il serbatoio ad acqua. Aggiungete, quindi, qualche goccia di olio essenziale direttamente nel serbatoio e…non farete più a meno di questo trucchetto!

Potete, però, servirvi degli oli essenziali anche per l’aspirapolvere con il sacchetto. In questo caso, dovrete versare qualche goccia di olio su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone e metterlo nel sacchetto dell’aspirapolvere.

Avvertenze

Vi ricordiamo che questi ingredienti possono andare solo per l’aspirapolvere con il sacchetto.