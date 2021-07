Tutti i consigli e i rimedi naturali per eliminare la pelle a buccia d’arancia!

L’incubo di tutte le donne è avere la cellulite sulle gambe e sui glutei che si presenta sottoforma di “buchetti” per niente belli da vedere.

Sono proprio questi buchetti a dare l’impressione di avere la pelle a buccia d’arancia. Sebbene la cellulite possa comparire su più parti del corpo, solitamente le parti più colpite sono le gambe, il sedere, i fianchi e la parte interna delle braccia.

La notizia bella, però, è che non è vero che non ci sono modi per eliminarla! È possibile, infatti, seguire alcuni accorgimenti e alcuni trucchetti per liberarvi di questo inestetismo della pelle in maniera facile e naturale. Scopriamo insieme come fare!

Cause

Prima di vedere come fare per eliminare la pelle a buccia di arancia, vediamo insieme le cause per cui si manifesta, così da poterla prevenire.

In realtà, la cellulite non è solo “antiestetica”, ma è considerata anche un problema medico. La cellulite, infatti, si forma quando le cellule che depositano i grassi crescono in modo anormale e bloccano, quindi, la circolazione del sangue.

Di conseguenza, diventa più difficoltosa l’ossigenazione dei tessuti e l’espulsione delle tossine.

Tra le cause per cui questo avviene, ricorrono: la cattiva alimentazione, fattori ereditari, stile di vita sedentario, problemi di circolazione, alcol e fumo e alterazioni ormonali. Perciò vediamo insieme come fare per sbarazzarcene!

Rosmarino

Il rosmarino era un ingrediente molto utilizzato anche in passato per facilitare e stimolare la circolazione sanguigna periferica. Per questo, costituisce un valido alleato contro la cellulite.

Questo rimedio molto efficace è davvero semplice da provare, in quanto tutto ciò che dovrete fare è preparare un infuso al rosmarino depurativo e linfodrenante.

Prendete, quindi, circa 50 grammi di foglie di rosmarino e mettetele in infuso in circa 1 litro di acqua bollente. Lasciate riposare il tutto per circa 30 minuti, poi filtrate.

A questo punto, utilizzate la miscela così ottenuta per massaggiare le zone del corpo in cui c’è la cellulite.

Impacco al caffè

Un altro rimedio molto efficace è l’impacco al caffè, il quale contiene la caffeina utile per drenare i liquidi e stimolare il metabolismo dei grassi. Munitevi, quindi, di:

Mescolate il caffè macinato con gli altri ingredienti fino a quando il composto non avrà una consistenza pastosa.

A questo punto, applicate il prodotto sulle aree in cui è presente la buccia d’arancia, quali glutei e gambe ed effettuate dei movimenti circolari dal basso verso l’alto per riattivare la circolazione. Procedete per qualche minuto, poi risciacquate con dell’acqua tiepida.

La pelle vi risulterà subito più idratata e levigata. Ripetere il trattamento una volta a settimana.

Fango al cacao

Oltre al caffè, anche il cacao costituisce un valido aiuto contro la buccia d’arancia. Lo si può utilizzare per preparare dei fanghi da applicare sulla pelle.

Tutto ciò che vi occorre è:

4 cucchiaini di cacao amaro

1 fondo di caffè

2 cucchiaini di sale grosso

qualche goccia di olio essenziale di limone

acqua tiepida

Mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto denso e omogeneo. Dopodiché, applicatelo sulla pelle e lasciatelo agire per circa mezz’ora. Risciacquate e il gioco è fatto! Ripetete il trattamento due volte a settimana.

Fango all’argilla

L’argilla è un ingrediente ottimo come base per i fanghi anticellulite fai da te.

Per preparare questo fango, quindi, prendete:

2 cucchiai di argilla verde

Alcune gocce di olio essenziale al rosmarino

Acqua tiepida

Mescolate l’argilla con l’acqua e aggiungete, poi, l’olio essenziale di rosmarino, ottimo contro il ristagno dei liquidi. A questo punto, applicate il fango così ottenuto direttamente sulle zone su cui è presente la cellulite.

Massaggiate delicatamente e lasciate agire per circa 30 minuti. Infine, risciacquate.

Gel all’aloe

Infine, vediamo insieme come preparare un gel fai-da-te utile per tonificare la pelle con la buccia d’arancia.

Per prepararlo, tutto ciò che vi occorre è:

Versate, quindi, il gel di aloe in una ciotolina e aggiungete, poi, le gocce di oli essenziali.

Mescolate il tutto e non vi resta che provarlo sulla pelle!

Conservate il gel in frigo per qualche ora, poi siete pronte per l’uso. Applicate il gel, dopo la doccia, massaggiandolo dai piedi fino ad arrivare all’inguine.

Altri consigli utili per prevenire la cellulite

Una volta visti alcuni trucchetti per rimuovere la pelle a buccia d’arancia, vediamo insieme come prevenirla.

Innanzitutto, è importante curare l’alimentazione e scegliere i cibi giusti per combattere il ristagno dei fluidi. Alcuni alimenti drenanti, diuretici e ricchi di acqua, infatti, hanno la capacità di sconfiggere la cellulite, quali l’anguria, l’ananas, i cetrioli, gli asparagi, la mela, la lattuga, i mirtilli, ecc

Inoltre, è consigliabile bere molto così da favorire la diuresi e l’ideale sarebbe quello di bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Un altro alleato importante contro la cellulite è l’attività fisica, in grado di favorirela circolazione a livello linfatico.

Infine, cercate di eliminare una serie di abitudini sbagliate, quali abuso di alcol, fumo, abiti troppo stretti, tacchi troppo alti e restare troppo tempo in piedi in posizione statica.

Questi comportamenti, infatti, causano un deficit del drenaggio linfatico.

Controindicazioni

Evitare di utilizzare gli ingredienti consigliati in caso di allergia o ipersensibilità. Rivolgersi sempre al medico in caso si abbiano particolari patologie, così da togliere ogni eventuale dubbio.

Per una pelle sempre al top!

