Tra gli elettrodomestici che ormai sono entrati nella nostra quotidianità possiamo menzionare sicuramente l’aspirapolvere.

Ogni giorno dà una grande mano a togliere anche la polvere più nascosta in casa e averla è diventata una risorsa preziosa!

Ma sapete che il suo utilizzo non risiede solo nelle pulizie di casa?

Infatti quest’elettrodomestico è fantastico anche per spargere un ottimo profumo in casa! Vediamo infatti perché mettere un cucchiaio di questi ingredienti nel sacchetto!

Alloro

L’alloro è uno degli ingredienti più amati quando si vuol diffondere un ottimo profumo in casa!

In effetti il suo aroma delicato e forte allo stesso tempo lo rendono gradevole e perfetto in ogni stagione, soprattutto quando fa caldo dato che è molto fresco!

Per usarlo nell’aspirapolvere non dovrete far altro che spezzettare delle foglie d’alloro fino a riempire 1 cucchiaio di piccoli pezzetti.

Successivamente inserite nel sacchetto così che si spargono dappertutto e vedrete che quando userete l’elettrodomestico sentirete un odore inebriante!

Bucce di agrumi

Ora passiamo ad un altro trucchetto che profumerà la casa di fresco!

Sto parlando delle bucce di agrumi, preziose sia per pulire che per diffondere un ottimo odore in casa, saranno il migliore alleato in assoluto!

Tagliate bucce essiccate di limone ed arancia e mettetene poi 1 cucchiaio all’interno del sacchetto, subito sentirete la differenza!

Attenzione! Vi ricordo che le bucce vanno messe direttamente nel sacchetto e non aspirate, altrimenti potreste ostruire i buchi dell’aspirapolvere.

Menta

Analogamente all’alloro, anche la menta è fantastica in fatto di profumare la casa velocemente!

Il suo profumo fresco è irrinunciabile e rappresenta sempre un’ottima alternativa a tutti gli altri ingredienti, dunque perché non usarla?

Il procedimento è simile a quello dell’alloro, dovrete spezzettare le foglie, poi prendetene 1 cucchiaio e versatelo all’interno del sacchetto.

La casa non sarà mai stata così profumata!

Fiori di lavanda

Chi non ama l’odore avvolgente e delicato dei fiori di lavanda?

Questa pianta è molto versatile ed è l’ideale da mettere all’interno dell’aspirapolvere perché il suo profumo intenso raggiungerà in poco tempo ogni angolo della casa.

Non dovrete far altro che mettere 1 cucchiaio di fiori di lavanda all’interno del sacchetto e noterete subito che il metodo funziona alla grande!

Cambiate i fiori all’occorrenza quando vedete che il profumo inizia a non sentirsi più.

Borotalco

Ora passiamo ad un metodo meno tradizionale, ma molto amato e diffuso!

Si tratta del borotalco, un ingrediente che è diventato protagonista di diversi rimedi, in particolare quello per rendere i vetri lucidi e brillanti in poco tempo!

Oltre alla sua efficacia per le pulizie, ha anche un odore inebriante per cui è la scelta perfetta da mettere all’interno dell’aspirapolvere.

Dovrete semplicemente aspirare 1 cucchiaio di prodotto e addio cattivi odori!

Cannella

Sempre in tema di polvere che possiede un fantastico odore, non posso fare a meno di menzionare la cannella!

Questa spezia dalle molteplici qualità ha un aroma che avvolge ed inebria ogni volta, pensiamo a quando si preparano i dolci in casa!

Dunque non dovrete far altro che aspirare poco meno di metà cucchiaio (poiché l’odore è troppo forte e potrebbe disturbare).

Avvertenze

Vi ricordo che questi ingredienti possono andare solo per l’aspirapolvere con il sacchetto. Non usatelo in caso di allergia o ipersensibilità.