A Casa col Sorriso – Giorno 12

Finalmente è arrivato il weekend, in compagnia della nostra rubrica A Casa col Sorriso!

Sta per giungere al termine questa settimana trascorsa assieme, ma ci sono ancora tanti consigli e suggerimenti da condividere!

Il tema di oggi è S.O.S. Capelli! Diciamoci la verità, date le circostanze, non è possibile coccolare i nostri capelli dal parrucchiere. Ciò non toglie che possiamo ugualmente prendercene cura e averli sempre al top!

Il programma di oggi infatti si incentra tutto sulla cura dei capelli. Come primo consiglio della giornata, vedremo come realizzare uno shampoo a secco fatto in casa. Nel pomeriggio affronteremo l’argomento “tintura fai da te” per chi ha i capelli bianchi.

Infine ci concentreremo su come mantenere i capelli puliti più a lungo.

Cosa aspettiamo? Vediamo insieme il programma di oggi nel dettaglio!

Ore 11:30 Shampoo a secco fatto in casa

Per chi ha i capelli grassi, ma anche per chi è un po’ pigrona, lo shampoo può essere una gatta da pelare. Purtroppo, se i capelli si sporcano in breve tempo, lavaggi frequenti possono rovinarli e renderli più aridi e secchi.

Niente paura, però.. Perché abbiamo il rimedio fatto apposta per voi: lo shampoo a secco fatto in casa!

È molto semplice da fare e ha poco occorrente, si può preparare e utilizzare all’occorrenza e ha come ingrediente principale l’amido di mais!

Ore 16:30 Come tingere i capelli con rimedi casalinghi

Un tasto dolente, soprattutto in questo periodo, riguarda la questione capelli bianchi..

Con l’avanzare dell’età, sono più numerosi ed è difficile sbarazzarsene, tant’è vero che si ricorre alla tintura tradizionale che contiene molto spesso sostanze chimiche dannose per la pelle..

Ma come possiamo tingere i capelli con metodi naturali? Ce ne sono moltissimi, dal caffè al cacao fino al celebre henné…

Poi, se li volete schiarire, perché non provare con la camomilla?

Ore 21:30 Come mantenere i capelli puliti?

Proprio perché è fondamentale non lavare troppo spesso i capelli, al fine di non danneggiarli, abbia bisogno di alcuni consigli su come mantenerli puliti più a lungo.

Alcuni gesti sono importanti, ma davvero banali se ci pensiamo: un esempio è la pulizia delle spazzole, che serve non solo a tenere alla larga sporco e batteri ma anche a rallentare lo sporcarsi dei capelli.

Oppure bisogna scegliere lo shampoo giusto per noi e toccare il meno possibile i capelli.. Con un po’ di attenzione, possiamo riuscirci!

Così, si chiude il programma di oggi.. A domani per una domenica di relax!